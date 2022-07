7 dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nghiêm trọng

Trong hầu hết các trường hợp, người mắc bệnh sốt xuất huyết có thể bình phục khi được chăm sóc tại nhà với chế độ nghỉ ngơi đầy đủ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, cơ quan y tế này cảnh báo người dân cần đề phòng những dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết nặng, nguy hiểm đến tính mạng.



Nếu bạn sống ở những khu vực dễ bị muỗi đốt, WHO khuyên bạn nên đến ngay bệnh viện nếu bạn bị hạ nhiệt độ cơ thể (dưới 38 độ C), một vài ngày sau khi bị sốt, kèm theo bất kỳ dấu hiệu, triệu chứng nào sau đây:

Người bệnh cần theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng

1. Đau bụng nghiêm trọng

Đau bụng khi bị sốt xuất huyết đôi khi có thể do khó tiêu hoặc táo bón. WHO cho biết nó cũng có thể được gây ra bởi sự tích tụ chất lỏng, thường gặp là do hiện tượng thất thoát huyết tương ra khỏi lòng mạch máu làm màng bao gan bị căng to ra gây đau vùng gan.

Mặc khác đau bụng còn có thể do bị tràn dịch màng bụng, xuất huyết trong đường tiêu hóa, viêm hạch mạc treo do siêu vi, tắc mạch máu nội tạng do rối loạn đông máu…

Đau bụng nghiêm trọng là dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng

2. Nôn nhiều

Nếu bạn bị nôn ít nhất 3 lần trong 24 giờ thì đó là điều nghiêm trọng. Bạn cần đến phòng cấp cứu ngay lập tức.

Hãy cảnh giác với triệu chứng nôn nhiều

3. Thở nhanh

Thở nhanh là một dấu hiệu khác cho thấy một người đã phát bệnh sốt xuất huyết nặng.

Thở nhanh

4. Chảy máu chân răng

Sốt xuất huyết bị chảy máu chân răng là dấu hiệu đáng báo động do đây là biểu hiện bệnh đang tiến triển nặng với tình trạng xuất huyết niêm mạc. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nặng và tử vong.

Chảy máu chân răng

5. Bồn chồn

Những người bị sốt xuất huyết nặng thường phàn nàn về tình trạng cáu kỉnh hoặc bồn chồn.

Bồn chồn

6. Nôn ra máu

Có máu trong chất nôn là một dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nghiêm trọng cần phải cấp cứu khẩn cấp. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể phải truyền máu.

Nôn ra máu

7. Buồn ngủ, mất ý thức

Buồn ngủ hoặc mất ý thức là một triệu chứng cảnh báo khác của bệnh sốt xuất huyết nặng, ngay lập tức cần tìm sự chăm sóc của cơ quan y tế.

Buồn ngù hoặc mất ý thức cảnh báo sốt xuất huyết nặng