7 cuốn sách hay có khả năng thay đổi cuộc đời lại đang sale cực rẻ, bạn hãy tranh thủ mua ngay

Sách vẫn luôn là kho tàng quý báu giúp chúng ta tích lũy kiến thức, thay đổi tư duy, thái độ sống… Nhiều cuốn sách được xếp vào diện không thể không đọc, nhận được vô vàn những nhận xét tích cực từ những người đã từng đọc.

Điển hình như 7 cuốn sách tư duy bán chạy nhất tháng này trên Tiki. Đọc đủ 7 cuốn sách này đảm bảo sẽ giúp bạn có góc nhìn tích cực, thay đổi quan điểm sống ngày một tốt đẹp hơn.



1. Thay Đổi Cuộc Sống Với Nhân Số Học

Đánh giá: 1639; Tổng điểm: 4,8/5

Cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn những kiến thức tổng quan về Nhân số học. Theo đó, nhân số học là bộ môn nghiên cứu sự tương quan giữa những con số trong ngày sinh, cái tên với cuộc sống, vận mệnh, đường đời và tính cách của mỗi người. Bộ môn này giúp giải mã những tín hiệu mà cuộc sống đã gửi đến từng cá thể con người trong đời sống; từ đó giúp chúng ta kiểm soát cuộc sống, điều chỉnh theo hướng ngày một tốt đẹp, phù hợp với năng lực, tính cách.

2. Cân Bằng Cảm Xúc Cả Lúc Bão Giông

Đánh giá: 2182; Tổng điểm: 4,7/5

Cuốn sách sẽ chỉ cho người đọc những lý do khiến chúng ta hình thành cảm xúc tiêu cực, điều gì khiến chúng ta thường xuyên nóng giận và không hạnh phúc. Từ đó sẽ có kèm theo những bài tập để cân bằng cảm xúc, làm chủ cảm xúc của bản thân, làm hòa với chính những tiêu cực bên trong mình. Phần nội dung được đánh giá khá khoa học, thực tế, dễ ứng dụng trong cuộc sống thường ngày.



3. Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim

Đánh giá: 1843; Tổng điểm: 4,7/5

Cuốn sách nổi tiếng mà ai cũng nên đọc qua một lần. Trong cuốn sách này sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà - 2 giới tính đến từ 2 hành tinh khác biệt, vì vậy chúng ta cần chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt giữa người còn lại. Bạn không thể và cũng không nên cố thay đổi người đối diện nhưng bạn có thể thay đổi cách giao tiếp, phản ứng và đối đáp để cả 2 cùng cảm thấy dễ chịu, giải quyết các vấn đề một cách nhẹ nhàng, tâm lý hơn.



4. Đắc Nhân Tâm

Đánh giá: 3701; Tổng điểm: 4,6/5

Đây có thể xem là cuốn sách thay đổi cuộc đời kinh điển mà bất cứ ai ở bất cứ độ tuổi nào cũng nên đọc 1 lần. Cuốn sách đem lại những giá trị tích cực và thực tiễn, những lời khuyên hữu ích về cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày; cho độc giả góc nhìn, suy nghĩ sâu sắc về việc giao tiếp ứng xử.



5. Nóng Giận Là Bản Năng, Tĩnh Lặng Là Bản Lĩnh

Đánh giá: 3022; Tổng điểm: 4,7/5

Cuốn sách nhận được vô vàn những review tốt và đánh giá xuất sắc từ những người từng đọc. Trong cuốn sách này bạn sẽ tìm thấy tập hợp những bài học, tâm sự về nhân sinh, cuộc đời, học cách trưởng thành và mở rộng tấm lòng, bao dung, khống chế cảm xúc, không để những xúc động nhất thời thành kẻ thù thiêu rụi tương lai.



6. Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài

Đánh giá: 1517; Tổng điểm: 4,8/5

Cuốn sách đưa ra những chia sẻ ngắn gọn, trải nghiệm và suy ngẫm của tác giả, từ đó bạn có thể chiêm nghiệm và ứng dụng vào cuộc sống. Nhiều độc giả đánh giá cao quyển sách này vì tính thực tiễn cao, tạo động lực cho cuộc sống và sự nghiệp.



7. Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ

Đánh giá: 4560; Tổng điểm: 4,7/5

Thông điệp mà cuốn sách mang đến đó là: Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất nhưng cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai. Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả trong 50 năm để bù đắp lại. Vậy nên bạn đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Cuốn sách sẽ giúp bạn thức tỉnh, có động lực theo đuổi đam mê, ước mơ và nỗ lực để đạt được thành công.



Ảnh: Internet