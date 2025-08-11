7 công thức nước detox siêu ngon: Chống nắng từ bên trong, uống vào da dịu mát

Mùa nắng nóng, ngoài kem chống nắng thì chống nắng nội sinh bằng chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa là bí quyết giúp da khỏe, sáng và giảm tổn thương từ tia UV. Dưới đây là 7 công thức nước detox, nước ép và trà infusion vừa ngon vừa lành, có thể uống hằng ngày để làm mát da và ngừa nắng từ bên trong.

1. Nước Ép Cam - Cà Rốt – Gừng

- Nguyên liệu: 2 quả cam tươi, 2 củ cà rốt, 1 lát gừng nhỏ (khoảng 1cm), 100ml nước lọc.

- Cách làm: Gọt cà rốt, ép chung với gừng. Vắt cam lấy nước, trộn chung với hỗn hợp trên. Uống ngay hoặc thêm đá lạnh.

- Công dụng làm đẹp: Cam giàu vitamin C giúp tăng sinh collagen và làm sáng da. Cà rốt chứa beta-carotene - tiền vitamin A giúp da chống lại tác hại của tia UV. Gừng tăng lưu thông máu, giúp da hồng hào.

2. Trà Xanh Matcha - Chanh - Mật Ong

- Nguyên liệu: 1 thìa cà phê bột matcha nguyên chất, nửa quả chanh tươi, 200ml nước ấm (70-80 độ C), 1 thìa cà phê mật ong.

- Cách làm: Khuấy tan matcha với nước ấm. Thêm chanh và mật ong, khuấy đều. Uống khi còn ấm hoặc thêm đá để dùng lạnh.

- Công dụng làm đẹp: Matcha giàu catechin - chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào da khỏi tia UV. Chanh cung cấp vitamin C, làm sáng và đều màu da. Mật ong dưỡng ẩm và chống viêm cho làn da.

3. Nước Ép Dưa Hấu - Lựu

- Nguyên liệu: 200g dưa hấu, nửa quả lựu, vài lá bạc hà

- Cách làm: Ép dưa hấu và lựu lấy nước. Trang trí với lá bạc hà để tăng hương vị.

- Công dụng làm đẹp: Dưa hấu chứa lycopene, chất chống oxy hóa giúp giảm cháy nắng và giữ ẩm cho da. Lựu giàu polyphenol, giúp làm chậm lão hóa và tăng đàn hồi da.

4. Nước Dưa Leo - Chanh - Bạc Hà

- Nguyên liệu: nửa quả dưa leo thái lát, 1 quả chanh thái lát, 1 nhúm lá bạc hà, 500ml nước lọc

- Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào bình, để tủ lạnh 1- 2 giờ trước khi uống.

- Công dụng làm đẹp: Dưa leo giàu nước, vitamin K giúp giảm bọng mắt. Chanh thanh lọc, hỗ trợ đào thải độc tố. Bạc hà giúp mát cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa.

5. Nước Ép Cần Tây - Táo Xanh

- Nguyên liệu: 3 nhánh cần tây, 1 quả táo xanh, nửa quả chanh.

- Cách làm: Ép cần tây và táo xanh. Thêm chanh để tăng hương vị.

- Công dụng làm đẹp: Cần tây chứa luteolin giúp bảo vệ da khỏi tia UVB. Táo xanh cung cấp vitamin E, giúp da căng mịn. Uống vào buổi sáng để thanh lọc cơ thể.

6. Trà Hoa Cúc - Mật Ong - Cam

- Nguyên liệu: 5-7 bông hoa cúc khô, 200ml nước sôi, 1 thìa cà phê mật ong, 2 lát cam tươi

- Cách làm: Hãm hoa cúc trong 5 phút. Thêm mật ong và cam vào, khuấy nhẹ.

- Công dụng làm đẹp: Hoa cúc làm dịu da, chống viêm. Cam cung cấp vitamin C. Mật ong dưỡng ẩm từ bên trong.

7. Nước Ép Dứa - Rau Cải Xoăn (Kale)

- Nguyên liệu: nửa quả dứa, 2 lá cải xoăn, nửa quả chanh.

- Cách làm: Ép dứa và cải xoăn chung. Thêm chanh để giảm vị hăng.

- Công dụng làm đẹp: Dứa chứa bromelain giúp da mịn và giảm sưng. Cải xoăn giàu vitamin K, A và chất chống oxy hóa bảo vệ da. Hỗ trợ thải độc gan, giúp da sáng khỏe.