Năm Bính Ngọ 2026, 7 con giáp may mắn nhất bao gồm tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân, tuổi Tuất. Những con giáp này được dự đoán có sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào và cuộc sống tình cảm nhiều tin vui. Hãy xem dự báo chi tiết cho từng con giáp nhé.

Tuổi Tý

Con giáp nằm ở vị trí đầu tiên có thể khiến nhiều người bất ngờ và ngạc nhiên, đó chính là tuổi Tý. Mặc dù Tý và Ngọ nằm trong nhóm tứ hành xung, nhưng tuổi Tý lại được sao Thái Âm (biểu tượng của sự may mắn, quý nhân) chiếu mệnh trong năm Bính Ngọ 2026, mang đến vận "Phúc lộc song toàn". Do đó, nếu biết nỗ lực và cố gắng, tuổi Tý vẫn nằm trong số những con giáp có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc đủ đầy bậc nhất trong năm 2026.

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, tuổi Dần nằm trong bộ tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với Ngọ, do đó được hưởng nhiều năng lượng tích cực và sự hỗ trợ từ Thái Tuế (vị thần cai quản năm), trở thành "ngôi sao may mắn" với sự nghiệp thăng tiến rõ rệt.

(Ảnh minh họa)

Có thể nói, trong năm mới Bính Ngọ 2026, tuổi Dần có thể mong đợi sự thăng tiến trong sự nghiệp, gặp được quý nhân phù trợ và có những bước đột phá mạnh mẽ. Vẫn luôn nổi tiếng là con giáp thông minh, quyết đoán và độc lập, năm Bính Ngọ sẽ là thời điểm vô cùng thích hợp để tuổi Dần nỗ lực làm giàu.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được dự báo sẽ có sự thăng hoa rực rỡ trong sự nghiệp, với nhiều cơ hội thăng tiến nhanh chóng và tài lộc dồi dào nhờ năng lượng Hỏa của năm Ngọ thúc đẩy sự phát triển. Đây cũng là năm học tập với nhiều kết quả tốt cho con giáp này nhờ năng lượng tinh thần bùng nổ và khả năng học hỏi nhanh.

Tuổi Ngọ

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Bính Ngọ 2026 là năm bản mệnh của tuổi Ngọ, hứa hẹn nhiều biến động nhưng cũng tiềm ẩn cơ hội bứt phá, đặc biệt ở phương diện sự nghiệp và tài lộc, đòi hỏi sự bình tĩnh và kế hoạch ứng phó cụ thể.

Vận trình chung của con giáp này có thể biến động do phạm Thái Tuế, dễ gặp khó khăn nhưng nếu kiên trì, tuổi Ngọ có thể vượt qua và đạt được thành công to lớn.

Đây là thời điểm để thể hiện năng lượng và sự xông xáo. Người tuổi Ngọ có thể mạnh dạn thử sức ở những lĩnh vực mới, đưa ra quyết định kịp thời trong các dự án liên ngành hoặc cải tiến mô hình kinh doanh.

Tuổi Mùi

(Ảnh minh họa)

Tuổi Mùi có mối quan hệ Lục hợp với tuổi Ngọ. Sự kết hợp hài hòa này mang đến một năm bình an, thuận lợi và ít gặp trở ngại cho con giáp này. Do đó, tuổi Mùi có thể được đền bù xứng đáng cho những nỗ lực trước đó và tài sản của họ có thể tăng lên gấp bội trong năm Bính Ngọ 2026.

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, cát tinh soi chiếu giúp sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều phát triển mạnh mẽ. Năm 2026 (Bính Ngọ) là năm Thân - Ngọ tam hợp, tạo ra vận trình học hành khá thuận lợi cho con giáp tuổi Thân. Với bản tính nhanh nhạy, linh hoạt, thích khám phá và nhạy bén trong quan sát, người tuổi Thân có thể tận dụng mọi cơ hội học tập, thi cử để phát triển kỹ năng và đạt thành tích tốt.

Tuổi Tuất

Tương tự như tuổi Dần, tuổi Tuất cũng là con giáp nằm trong bộ tam hợp với Ngọ, mang lại vận may mắn toàn diện. Các cơ hội về tài chính, công việc và các mối quan hệ đều rộng mở, giúp người tuổi Tuất dễ dàng đạt được thành công, nền tảng tài chính có những cải thiện đáng kể. Với những ưu điểm như thông minh, chăm chỉ, nghiêm túc, nếu biết nắm bắt thời cuộc, tuổi Tuất có thể sẽ nằm trong số những con giáp tích sản được nhiều nhất.

Tóm lại, năm Bính Ngọ 2026 (bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 2026) là năm có năng lượng Hỏa mạnh mẽ, tượng trưng cho sự đam mê, hành động và thay đổi nhanh chóng. Những con giáp biết tận dụng năng lượng này và không ngừng nỗ lực sẽ gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ, thậm chí có thể sở hữu cuộc sống giàu có, sung túc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.