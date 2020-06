7 cặp sao đình đám Kbiz công khai năm 2015 giờ ra sao: Hầu hết lại có kết cục không ngờ, 3 couple đúng là ngôn tình có thật

Năm 2015 có lẽ là 1 năm tràn ngập màu hồng với showbiz Hàn khi không chỉ chứng kiến 2 đám cưới trong mơ của Won Bin – Lee Na Young và Bae Yong Joon – Park Soo Jin mà còn là thời điểm đặc biệt để các cặp sao lớn công khai hẹn hò. Khi đó, công chúng được dịp bùng nổ trước sự "ra đời" của nhiều cặp đôi đình đám như Suzy – Lee Min Ho, Taeyang – Min Hyorin, Kim Woo Bin – Shin Min Ah,... và coi đây là những couple hoàn hảo nhất Kbiz.



Tuy nhiên sau 5 năm công khai hẹn hò, không phải đôi nào cũng có cái kết "happy ending" như công chúng mong đợi. Nhiều cặp sao đẹp nhưng "không thể cùng nhau suốt kiếp", cũng có những cặp chứng minh ngôn tình là có thật.

Những cặp đôi tưởng viên mãn nhưng lại có kết cục không ngờ

1. Lee Min Ho – Suzy

Không hổ danh là đôi tiên đồng ngọc nữa của Kbiz, thông tin Lee Min Ho và Suzy công khai hẹn hò đã khiến cả làng giải trí xứ Hàn chấn động vào hồi đầu năm 2015. Cả hai rơi vào mối tình lãng mạn kéo dài gần 3 năm với nhiều kỷ niệm ngọt ngào và đáng nhớ. Khởi đầu là quá trình kiên trì theo đuổi Suzy hết sức gian nan của Lee Min Ho. Sau khi chinh phục được trái tim người đẹp, nam tài tử họ Lee tiếp tục "phát cẩu lương" cho dân tình bằng hàng loạt hành động ấm áp như: ân cần chăm sóc, dẫn bạn gái ra nước ngoài hẹn hò để tránh báo chí, cùng đeo nhẫn đôi, nghe đến tên nhau là hạnh phúc,...

Lee Min Ho đưa Suzy sang tận nước ngoài để hẹn hò riêng tư và ân cần chăm lo cho bạn gái.

Cặp đôi từng khiến dân tình náo loạn khi công khai đeo nhẫn đôi.

Dù khiến dân tình xôn xao về hỷ sự khi cùng đeo nhẫn đôi công khai, nhưng trong suốt khoảng thời gian yêu nhau Lee Min Ho và Suzy không ít nhiều lần bị đồn đoán chia tay. Không những thế, Suzy cũng từng tiết lộ cô và Lee Min Ho chỉ hẹn hò nhau mỗi tháng 1 lần do công việc bận rộn. Vào tháng 11/2017, Suzy và Lee Min Ho tuyên bố chia tay khi Lee Min Ho đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Có thể nhận thấy vì không có nhiều thời gian gặp gỡ hẹn hò, cả hai đã đi đến quyết định chia tay.



Ở thời điểm đó, Lee Jong Suk cũng được cho là 1 phần nguyên nhân khiến Lee Min Ho và Suzy chia tay. Nhiều người nghi rằng Lee Jong Suk và Suzy đã nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim "While You Were Sleeping" (2017). Tuy nhiên mấy tháng sau đó, Suzy bất ngờ công khai tình cảm với đàn anh Lee Dong Wook.

Nhiều fan cho rằng Lee Jong Suk và Suzy "phim giả tình thật" trong quá trình quay phim "While you were sleep" thế nhưng Lee Dong Wook mới là người đàn ông Suzy công khai hẹn hò tiếp theo.

2. Yuri (SNSD) – Oh Seung Hwan

Vào giữa tháng 4/2015 , "viên ngọc đen" của SNSD - Yuri chính thức xác nhận hẹn hò với vận động viên bóng chày Oh Seung Hwan sau khi Dispatch bất ngờ tung ra loạt ảnh hẹn hò của cả hai. Hai người quen nhau thông qua một vài người quen kể từ cuối năm 2014 rồi từ đó nảy sinh tình cảm với nhau.

Báo chí Hàn Quốc liên tục bắt gặp Yuri và Oh Seung Hwan hẹn hò vào tháng 11 và 12/2014.

Mặc dù đàng trai có phần lép vé hơn đàng gái về khoản ngoại hình lẫn sự nghiệp nhưng cặp đôi Yuri - Oh Seung Hwan vẫn được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Những tưởng Yuri và bạn trai sẽ có một mối quan hệ bền lâu khi không bị các fan cấm đoán và tẩy chay như trường hợp của trưởng nhóm Taeyeon, nhưng ít ai ngờ rằng cô cùng Oh Seung Hwan lại tuyên bố chia tay chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Theo tiết lộ từ một người bạn của Oh Seung Hwan, nguyên nhân dẫn đến chia tay của cặp đôi là vì lịch trình bận rộn, cả hai không có thời gian chăm sóc cho tình yêu.

Yêu xa cũng cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ. Trong khi Oh Seung Hwan phải ở lại Nhật để tham gia thi đấu thì Yuri lại bận rộn quảng bá album mới tại Hàn.

3. Yoon Hyun Min – Jeon So Min

Mỹ nhân "Running Man" Jeon So Min cùng diễn viên Yoon Hyun Min cũng lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò vào tháng 4/2015. Cặp đôi quen biết và yêu nhau nhờ sự tác hợp của "ông mối" Jung Kyung Ho – bạn trai của Sooyoung (SNSD) và họ cũng là đồng nghiệp chung công ty.

Tuy nhiên giống như Yuri và Oh Seung Hwan, chuyện tình đồng nghiệp giữa Yoon Hyun Min và Jeon So Min cũng sớm nở tối tàn sau hơn 1 năm hẹn hò. Cả hai chính thức chia tay vào ngày 5/1/2016 với lý do muôn thuở: lịch trình bận rộn, không có thời gian bên nhau. Ngoài ra, công ty chủ quản của cả hai còn cho biết, sau khi chia tay cặp đôi vẫn tiếp tục làm bạn và luôn luôn ủng hộ lẫn nhau trong công việc.

Yoon Hyun Min và Jeon So Min trở về xuất phát điểm ban đầu là "friendzone" sau khi chia tay.

4. Lee Dong Gun – Ji Yeon

Công khai tình cảm vào tháng 7/2015, chuyện tình giữa Lee Dong Gun - Ji Yeon đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí Châu Á và tạo ra nhiều phản ứng trái chiều. Thời điểm ấy, Ji Yeon cùng T-ara đang vướng phải tai tiếng bắt nạt bạn cùng nhóm nên hầu hết các fan đều nói cô không xứng với nam tài tử "Chuyện tình Paris". Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Lee Dong Gun quá già so với bạn gái. Cặp sao gây ra nhiều tranh cãi vì chênh nhau những 13 tuổi.

Trước sức ép của dư luận, Lee Dong Gun lên tiếng bảo vệ bạn gái. Anh chia sẻ, sau một thời gian dài chờ đợi cuối cùng anh cũng gặp được định mệnh của đời mình. Ji Yeon chính tình yêu đích thực mà anh tìm kiếm vẫn tìm kiếm lâu nay. Dẫu cả hai có sự chênh lệch tuổi tác lớn nhưng anh chẳng hề cảm thấy có bất cứ vấn đề nào.

Lee Dong Gun và Ji Yeon có dịp hợp tác và nảy sinh tình cảm qua bộ phim "Encounter". Sau đó, cả hai bị bắt gặp thân mật tại một nhà hàng.

5 năm kể từ ngày công khai hẹn hò, cặp đôi chênh nhau 13 tuổi đã quyết định đường ai nấy đi sau 2 năm mặn nồng. Chưa hết, chỉ sau 3 tháng kết thúc tình cảm với Ji Yeon, Lee Dong Gun bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee vào năm 2017. Tuy nhiên chỉ ba năm sau đó, Lee Dong chính thức ly hôn vợ vào tháng 5/2020 vừa qua.

Chia tay Ji Yeon, Lee Dong Gun kết hôn rồi ly hôn với Jo Yoon Hee. Còn chia tay Lee Dong Gun, Ji Yeon càng ngày càng lột xác và làm mới bản thân.

3 cặp đôi chứng minh ngôn tình là có thật

1. Taeyang – Min Hyorin

Không thể phủ nhận rằng, một trong những dấu mốc kỳ diệu nhất trong cuộc đời của Taeyang chính là gặp được Min Hyorin và trở thành chồng của cô. Tháng 6/2015, giọng ca "Eyes, nose, lip" đã công bố hẹn hò với nữ diễn viên Min Hyorin được 2 năm ngay sau khi họ đóng chung MV "1AM" vào năm 2013. Vào ngày 3/2/2018, Taeyang cùng Min Hyorin chính thức lên xe hoa bằng một đám cưới hạnh phúc.

Sau 3 năm công khai chuyện tình cảm, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự vỡ òa của các fan.

Taeyang vốn là người kiệm lời nhưng anh không ngần ngại thốt ra những lời ngọt ngào như ngôn tình mỗi khi nhắc đến vợ mình. Mới đây, khi được hỏi lý do tại sao quyết định kết hôn với Min Hyorin, Taeyang thổ lộ: "Cho đến bây giờ, cô ấy là người duy nhất làm thay đổi con người tôi. Những thay đổi đó đã biến tôi trở thành 1 người hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Vì vậy tôi nghĩ bản thân tôi cần dành phần đời còn lại của mình với người con gái ấy".

Trước đó, Taeyang cho biết Min Hyorin chính là nguồn cảm hứng và là nàng thơ trong âm nhạc của anh. Không chỉ vậy, trong một bài phỏng vấn Taeyang cũng ví Min Hyorin như là một cơn mưa mát lạnh chạm đến trái tim khô cằn của anh. Còn đối với Min Hyorin, Taeyang chính là một nửa rất quan trọng trong cuộc đời cô.

Kết hôn với Taeyang, Min Hyorin tạm ngừng hoạt động nghệ thuật và gần như dành hết thời gian để chăm sóc gia đình và tổ ấm nhỏ.

2. Jo Jung Suk – Gummy

Tài tử "Hospital Playlist" Jo Jung Suk và giọng ca "Hậu duệ mặt trời" công khai tình cảm vào năm 2015 và chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2018 bằng 1 đám cưới đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi công khai mối quan hệ, cả hai vợ chồng Jo Jung Suk đều dành những lời có cánh cho đối phương. Chia sẻ về việc bản thân thay đổi như thế nào sau khi gặp gỡ Gummy, Jo Jung Suk cho hay: "Gặp Gummy chính là sự ảnh hưởng vô cùng tốt đẹp đối với tôi. Nếu trước đây tôi là một người nhạy cảm thì tôi của hiện tại đã trở nên hiểu biết hơn, tất cả nhờ sự có mặt của cô ấy. Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của Gummy chính là thứ đã thay đổi tôi chứ không phải là cuộc hôn nhân này".

Còn về phần Gummy, nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng Jo Jung Suk là 1 người ngọt ngào, chu đáo. Anh luôn thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của đối phương. Hơn nữa, Gummy cũng chia sẻ cặp đôi không bao giờ xảy ra xung đột. Nguyên do là bởi cả hai có tính cách giống nhau và họ hiểu suy nghĩ của đối phương.

Sau gần 2 năm kết hôn, cặp đôi vừa thông báo tin vui có con đầu lòng vào đầu năm 2020. Trong một cuộc phỏng vấn, Jo Jung Suk đã chia sẻ suy nghĩ muốn trở thành một người bố thật tốt giống như vai diễn mà anh đảm nhận trong "Hospital Playlist".

3. Kim Woo Bin – Shin Min Ah

Kim Woo Bin và Shin Min Ah gặp gỡ và cảm mến nhau qua 1 lần hợp tác chụp hình quảng cáo cho Giordano. Vào tháng 9/2015, cặp đôi chính thức "gật đầu" thừa nhận mối đang yêu nhau. Bên nhau được 2 năm, biến cố xảy ra với cặp đôi khi Kim Woo Bin mắc căn bệnh ung thư vòm họng. Suốt thời gian Kim Woo Bin trị bệnh, Shin Min Ah đã tạm gác lại công việc để chăm sóc và trở thành chỗ dựa tinh thần cho bạn trai.

5 năm công khai hẹn hò, không ít lần cặp đôi dính tin đồn chia tay, đặc biệt là khoảng thời gian Woo Bin điều trị bệnh. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn Shin Min Ah đã mạnh mẽ đáp trả về vấn đề này. Cô cho biết cả hai chỉ thận trọng và kín tiếng hơn về mối quan hệ tình cảm. Các phóng viên, bạn bè thân quen của hai diễn viên cũng dành nhiều lời khen và thán phục cho Shin Min Ah khi chứng kiến cô luôn luôn tận tình chăm sóc Kim Woo Bin mặc kệ những tin đồn vây quanh.

Tháng 1/2019, Kim Woo Bin và Shin Min Ah bị phát hiện bí mật hẹn hò tại Úc. Cả hai cùng nhau đi du lịch, dạo phố mua sắm, ăn tối lãng mạn