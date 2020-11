60 học sinh bất ngờ ngất xỉu dây chuyền trong lớp, hiệu trưởng nhà trường đưa ra thông tin mới nhất về vụ việc

Vụ việc trên xảy ra sáng nay (4/11). Theo thầy Trần Văn Thắng, hiệu trưởng trường THCS thị trấn Thới Bình, lúc đầu chỉ một em học sinh ngất xỉu. Sau đó một số em khác trong lớp ngất theo rồi kéo "dây chuyền" đến hơn 60 em, lan sang cả những lớp học khác.

Trường THCS thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

"Em đầu tiên ngất xỉu đã được đưa đến phòng y tế nghỉ ngơi. Ngay sau đó, một học sinh nữ khác cũng khó thở, ngất xỉu và được đưa đi nghỉ. Tình trạng này sau đó xảy ra với hàng loạt học sinh trong lớp, tổng cộng 4 lớp thuộc khối 7 và khối 9", thầy Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, các em được kết luận do hạ canxi: "Có thể do sức khỏe của các em hoặc buổi sáng nhiều em không kịp ăn, còn việc ngất xỉu dây chuyền có thể do hội chứng tâm lý".

Được biết, nhiều học sinh đã được nhà trường đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thới Bình cấp cứu. Trung tâm Y tế huyện Thới Bình đã cử bác sĩ đến tận trường để sơ cứu cho các em. Đến trưa cùng ngày, còn khoảng 20 em đang được bác sĩ theo dõi.

Trao đổi với chúng tôi chiều 4/11, thầy Thắng cho biết tất cả 60 em đã khỏe lại. "Hiện các em đã được bố mẹ đưa về nhà nghỉ ngơi và tạm thời không có vấn đề gì về sức khỏe".