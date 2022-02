6 sản phẩm làm sáng da bác sĩ dùng mỗi ngày: Hiệu quả nâng tông da, xóa mờ thâm nám được "bảo chứng"

Làn da tươi sáng, rạng rỡ là niềm ao ước của rất nhiều chị em. Và điều may mắn là, chị em hoàn toàn có thể biến mong muốn này thành sự thật, nếu thêm vào quy trình những sản phẩm giúp làm sáng da. Tuy nhiên, việc chọn được sản phẩm cải thiện tông da chất lượng là không hề dễ dàng. Vậy thì để chắc chắn đưa ra quyết định sáng suốt nhất, chị em hãy tham khảo ngay 6 sản phẩm làm sáng da được chính các bác sĩ tin dùng, đảm bảo cứ bôi là đẹp.

1. Glow Recipe Plum Plump Hyaluronic Acid Moisturizer

Có vẻ ngoài ngọt ngào và bắt mắt, nhưng "nội dung" bên trong của lọ kem dưỡng nhà Glow Recipe cũng rất chất lượng. Đây là sản phẩm được bác sĩ Elyse Love tại New York tin dùng. Công thức của lọ kem có chứa những thành phần như: polyglutamic acid, hyaluronic acid, chiết xuất quả mận và cỏ lửa sẽ giúp cung cấp độ ẩm dồi dào, khóa ẩm và nâng tông da tươi sáng, rạng rỡ hơn. Chăm chỉ dùng lọ kem dưỡng này, chị em sẽ có làn da "glow" chuẩn trong mơ.

Nơi mua: Sephora Giá: 890k

2. RoC Retinol Correxion Capsules

Bác sĩ Joshua Zeichner nổi tiếng tại New York cho hay: "Tôi thoa serum reinol mỗi tối, đây là thành phần tốt nhất trên thị trường giúp loại bỏ nếp nhăn". Sản phẩm bác sĩ tin dùng là retinol của nhà RoC. Không chỉ có khả năng xóa mờ những dấu hiệu tuổi tác, lọ serum này còn chứa các chất chống oxy hóa để bảo vệ da nghiêm ngặt hơn. Và khi kết cấu da được cải thiện và bảo vệ tốt, làn da sẽ "auto" trở nên căng bóng, săn chắc và tươi sáng hơn.

Nơi mua: Lingbeau Giá: 749k

3. L'Oréal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum

Vào buổi sáng, bác sĩ Joshua Zeichner luôn dùng serum vitamin C trước bước thoa kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm: "Tôi thoa lọ serum chứa 10% vitamin C tinh khiết của L'Oréal. Đây là dạng vitamin C ổn định nhất có thể tìm thấy ở các sản phẩm drugstore". Việc dùng serum vitamin C vào buổi sáng chính là một mũi tên trúng nhiều đích. Chất chống oxy hóa sẽ bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do gây lão hóa sớm, xóa mờ các đốm thâm, kích thích sản sinh collagen để đem đến cho bạn làn da tươi sáng, căng mọng.

Nơi mua: Nam Anh Cosmetics Giá: 688k

4. SkinCeuticals Phloretin CF

Lọ serum vitamin C yêu thích của bác sĩ Adeline Kikam là Skinceuticals Phloretin CF. Sản phẩm này chứa bộ ba chất chống oxy hóa vô cùng quyền năng, đó là 2% phloretin, 10% pure vitamin C (L-ascorbic acid), và 0.5% ferulic acid. Những thành phần này sẽ bảo vệ làn da khỏi gốc tự do hình thành do tia UVA - UVB, tia hồng ngoại và các tác nhân khác từ môi trường. Quan trọng không kém, lọ serum này thực sự hiệu quả trong khoản làm đều màu da, nâng tông da tươi sáng, và còn là phẳng được nếp nhăn.

Nơi mua: Mall chính hãng của SkinCeuticals trên Lazada Giá: 3.850k

5. Neogen Bio-Peel Gauze Wine Pads

Bác sĩ Sejal Shah nổi tiếng tại New York dùng sản phẩm làm sáng da khá bình dân, đó là miếng pad tẩy da chết của Neogen. Thiết kế của miếng pad cho phép loại bỏ các tế bào chết khiến da sần sùi, giúp bề mặt da trở nên mịn màng hơn ngay sau khi dùng. Song song với đó, thành phần lactic acid sẽ nâng cao hiệu quả loại bỏ tế bào chết già cỗi, giúp làn da càng thêm tươi sáng. Đặc biệt, lọ tẩy da chết còn có chất chống oxy hóa mạnh mẽ là resveratrol từ rượu vang đỏ, giúp bảo vệ làn da khỏi sự hình thành của nếp nhăn, hay các dấu hiệu tuổi tác khác.

Nơi mua: Watsons Giá: 570k

6. Obagi Medical C-Clarifying Serum

Lọ serum của Obagi là một trong những sản phẩm được bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut tin dùng để trị nám. Với những thành phần như 4% arbutin, 10% L-ascorbic acid, lọ serum sẽ đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa đã sẵn tồn tại trên da, đồng thời đem đến cho bạn làn da căng sáng, trẻ trung.

Nơi mua: Obagi Việt Nam Giá: 3.280k

