6 sản phẩm kích thích tóc đua nhau mọc, mái tóc mỏng dính cũng có cơ hội "lên đời" mạnh mẽ

Trong hầu hết các trường hợp, một mái tóc dày dặn, bồng bềnh sẽ giúp nâng tầm nhan sắc cực kỳ hiệu nghiệm. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng may mắn được trời phú cho mái tóc dày đẹp như mơ. Thực tế, rất nhiều nàng đã sẵn sở hữu mái tóc mỏng hoặc do dùng hóa chất tạo kiểu tóc quá nhiều, stress hay vì một vài lý do nào khác mà mái tóc cứ rụng rơi lả tả, ngày một mỏng manh, chán đời.

Thế nhưng, các nàng vẫn còn hy vọng đổi đời cho mái tóc. Lý do là bởi trên thị trường, có không ít những món giúp kích thích tóc mọc khỏe và dày hơn, trong đó nổi bật là 6 sản phẩm dưới đây.

1. The Body Shop Fuji Green Tea Cleansing Hair Scrub (Khoảng 779.000 VNĐ)

Không ít nàng chưa từng nghĩ đến chuyện tẩy tế bào chết cho da đầu nhưng sự thực là, thao tác này giúp ích được rất nhiều cho mái tóc. Bằng việc loại bỏ da chết, cặn bẩn tích tụ, sản phẩm tẩy tế bào chết sẽ giải phóng chân tóc, tạo điều kiện để tóc mọc nhanh, dày và khỏe hơn.

Hũ tẩy da chết của The Body Shop là một sản phẩm rất đáng để lưu tâm. "Em nó" chứa thành phần nổi trội là tinh chất trà xanh giúp loại bỏ tế bào chết, lấy đi những tàn dư từ các sản phẩm tạo kiểu, bụi bẩn và dầu thừa… Ngay khi vừa dùng xong, bạn sẽ cảm thấy mái tóc tơi bồng, mềm mượt hơn hẳn. Về lâu dài, hũ tẩy da chết cũng sẽ giúp mái tóc của bạn mọc dày hơn nhờ dùng đều đặn sản phẩm với tần suất khoảng 2 lần/7 lần gội đầu.

Nơi mua: The Body Shop Vietnam

2. Ogx Thick & Full Biotin & Collagen Shampoo (Khoảng 300.000 VNĐ)

Với những thành phần cực tốt cho tóc như Biotin và Collagen, lọ dầu gội này sẽ giúp tóc của bạn trở nên suôn mượt, khỏe khoắn hơn theo thời gian. Thêm một điều cực thú vị nữa là sản phẩm có biệt tài "hack" phồng mái tóc. Điều này có nghĩa là ngay sau khi gội đầu, sấy khô, mái tóc của bạn trông đã dày dặn, tơi bồng hơn rất nhiều rồi chứ chẳng cần chờ đợi dài lâu.

Nơi mua: Shopee Mall

3. Moroccanoil Clarifying Shampoo (Khoảng 600.000 VNĐ)

Lọ dầu gội này có khả năng giải phóng da đầu khỏi bụi bẩn, tế bào chết và những tàn dư gây bít tắc khác, tóc sẽ có điều kiện để mọc dài nhanh và dày hơn. Chưa hết, sản phẩm còn chứa dầu argan giúp cung cấp độ ẩm dồi dào cho mái tóc, nuôi dưỡng tóc thêm suôn mượt. Và như thế, lọ dầu gội không chỉ đem đến cho bạn mái tóc dày dặn mà còn óng ả chuẩn trong mơ.

Nơi mua: Moroccanoil

4. Kiehl's Magic Elixir (Khoảng 511.000 VNĐ)

Lọ dầu dưỡng này chứa quá nhiều thành phần "bổ dưỡng" cho mái tóc, chẳng hạn như: dầu hương thảo, quả bơ, hoa rum, vitamin E và omega-6. "Em nó" sẽ chữa lành các tổn thương của mái tóc, nuôi dưỡng da đầu thêm khỏe để tóc không chỉ mọc nhanh mà còn trở nên mềm mượt, sóng sánh như lụa. Khi dùng lọ dầu dưỡng, bạn lấy một lượng dầu vừa đủ, massage mái tóc và da đầu, chờ đợi trong khoảng 10 phút rồi gội lại như bình thường.

5. SugarBearHair Hair Vitamins (Khoảng 790.000 VNĐ)

Dùng viên uống chứa vitamin tốt cho tóc cũng là một cách tuyệt hay để kích thích tóc mọc dày và khỏe từ bên trong.

Một trong những sản phẩm nổi trội nhất trong làng thực phẩm chức năng dành cho tóc chính là viên uống của SugarBearHair. Sản phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho tóc như biotin, vitamin D và folic acid giúp ngăn chặn tình trạng tóc gãy rụng, đồng thời kích thích cho tóc đua nhau mọc nhanh và khỏe hơn. Chính vì hiệu quả cải thiện mái tóc của sản phẩm này là có thật nên "em nó" được săn đón cực nhiệt tình trên Amazon.

Nơi mua: Chiaki

6. Living Proof No Frizz Nourishing Oil (Khoảng 1.050.000 VNĐ)

Lọ dầu dưỡng này có thể giúp tóc giải quyết nhiều vấn đề khó nhằn, chẳng hạn như tóc khô xơ, thường xuyên gãy rụng. Những thành phần nổi trội của sản phẩm như: dầu jojoba, dầu babasu, chùm ngây hay dầu hắc mai biển sẽ nuôi dưỡng và kích thích tóc mọc nhiều hơn, bạn sẽ sớm được vĩnh biệt tình cảnh tóc mỏng quẹt. Thêm một điểm hấp dẫn nữa của lọ dầu dưỡng, đó là "em nó" có mùi hương rất dễ chịu, đi vào lòng người.

Ảnh: Internet