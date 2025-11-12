Bị muỗi đốt không chỉ gây ngứa rát, khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản,... Do đó, việc đuổi muỗi khỏi nhà là điều quan trọng để phòng tránh bị muỗi đốt.

Để đuổi muỗi, trước hết cần vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng khu vực nhà ở, loại bỏ những nơi có nước đọng để muỗi không có chỗ đẻ trứng. Nhiều gia đình ưu tiên những cách đuổi muỗi tự nhiên thay vì dùng hóa chất xịt, đuổi muỗi. Tận dụng hương thơm từ những loại cây, lá hay thực phẩm quen thuộc là một trong những cách đuổi muỗi vừa an toàn, vừa hiệu quả. Dưới đây là 6 mùi hương được coi là “kẻ thù” của muỗi.

6 mùi hương mà muỗi rất “sợ”

1. Mùi sả

Muỗi rất "sợ" mùi sả (Ảnh minh họa).

Theo tạp chí Real Simple, sả là mùi khiến muỗi “sợ” nhất. Tinh dầu chiết xuất từ thân sả tỏa ra hương thơm nhẹ, giúp làm nhiễu khứu giác của muỗi - thứ chúng dùng để định vị “con mồi”.

Bạn có thể đốt nến sả, đặt bông tẩm tinh dầu sả ở gần cửa sổ, hay đơn giản trồng vài khóm sả quanh hiên nhà. Cây sả dễ sống, chịu nắng tốt, vừa làm cảnh, vừa tạo lớp “lá chắn mùi” tự nhiên giúp không gian quanh nhà luôn thoáng và ít muỗi.

2. Mùi bạc hà

Bạc hà và tinh dầu bạc hà (Ảnh minh họa).

Mùi the mát của bạc hà khiến muỗi mất phương hướng. Lá bạc hà tươi có thể nghiền nát và chà lên da, hoặc dùng tinh dầu pha cùng dầu dừa để xịt lên cơ thể. Ngoài khả năng xua muỗi, bạc hà còn giúp làm dịu vết ngứa, mẩn đỏ do muỗi đốt.

3. Mùi oải hương

Oải hương (Ảnh minh họa).

Oải hương là “ác mộng” của loài muỗi. Hương thơm dịu nhẹ của oải hương chứa các hoạt chất linalool và camphor khiến muỗi không thể lại gần. Bạn có thể trồng oải hương dọc lối đi, hoặc pha tinh dầu oải hương với nước để xịt lên rèm cửa, chăn gối, vừa thơm phòng, vừa giúp ngủ ngon.

4. Mùi bạch đàn

Tinh dầu bạch đàn (Ảnh minh họa).

Mùi bạch đàn có hương mát lạnh, chứa hoạt chất PMD. Đây là hoạt chất đã được khoa học chứng minh có hiệu quả tương tự các loại thuốc chống muỗi hóa học. Bạn có thể dùng tinh dầu bạch đàn cho vào máy khuếch tán hoặc nhỏ vài giọt lên bông tẩy trang để đặt ở góc nhà.

5. Mùi cà phê

Bã cà phê (Ảnh minh họa).

Một mẹo dân gian khá thú vị là dùng bã cà phê phơi khô, rắc quanh gốc cây hoặc góc sân vườn. Mùi cà phê cháy nhẹ có tác dụng xua muỗi và ngăn chúng đẻ trứng ở nơi ẩm thấp.

6. Mùi vỏ quýt khô

Vỏ quýt khô (Ảnh minh họa).

Ít ai biết rằng vỏ quýt khô là một “vũ khí” đuổi muỗi hiệu quả. Trong vỏ quýt chứa nhiều tinh dầu tự nhiên như limonene và linalool, có mùi thơm dịu, hơi cay nồng khiến muỗi và nhiều loại côn trùng khác “khiếp sợ”.

Bạn có thể phơi khô vỏ quýt, sau đó đốt trong phòng hoặc gần cửa sổ, ban công. Khi được đốt, tinh dầu trong vỏ quýt lan tỏa hương thơm dễ chịu, khử mùi ẩm mốc và giúp xua muỗi tự nhiên mà không cần dùng hóa chất. Đây là cách làm đơn giản, tiết kiệm, lại tận dụng được nguyên liệu sẵn có trong bếp Việt.