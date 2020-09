Do đặc thù công việc của các chị em văn phòng phải ngồi làm việc trong thời gian dài, cộng thêm việc ăn vặt linh tinh khiến lượng mỡ bụng tích trữ ngày càng nhiều. Đặc biệt những đồ ăn chứa nhiều calo như trà sữa, café hay những đồ ăn vặt khác như bánh kẹo, cơm cháy, bánh trung thu… đều là thủ phạm khiến các chị em tăng cân không kiểm soát.

Vậy thì nếu muốn thay đổi vóc dáng thì bạn nên bắt đầu từ việc thay đổi thói quen ăn uống, giảm thiểu việc ăn vặt. Và nếu chưa thể thay đổi thói quen này trong 1 sớm 1 chiều thì bạn thử học sao Việt chuyển sang ăn 6 món này xem sao.

1. Hà Tăng - Súp lơ sấy

Tăng Thanh Hà từng hé lộ món snack yêu thích của cô là súp lơ xanh sấy giòn. Súp lơ xanh thuộc họ rau cải, có chứa nhiều chất dinh dưỡng với một lượng calo thấp. Trong súp lơ xanh còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin K1, kali, mangan, sắt… và các chất chống oxy hóa như: sulforaphane, carotenoid, kaempferol, quercetin. Ăn súp lơ xanh sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, chống lão hóa, ngừa ung thư và giúp xương chắc khỏe. Trong 100g súp lơ xanh có chứa khoảng 25kcal. Vì vậy ăn súp lơ sấy vừa ngon lại tốt cho sức khỏe, giảm cân và bổ sung vitamin cho cơ thể

2. Chi Pu - Chuối

Với yêu cầu công việc Chi Pu vô cùng quan tâm đến việc duy trì vóc dáng. Vào buổi chiều, thay vì ăn vặt như bao chị em cô nàng lại chọn ăn cuối. Điều này vừa kiểm soát lượng kcal lại tạo cảm giác tràn đầy năng lượng, không bị ăn nhiều vào buổi tối. Chuối chứa ít calo nhưng lại giàu chất xơ, lượng chất xơ này sẽ giúp đốt cháy khoảng 20 - 24% chất béo; vì lẽ đó chuối giúp giảm lượng calo đi vào cơ thể, giảm lượng mỡ tích tụ trong cơ thể. Chuối còn giàu các loại vitamin và khoáng chất như carbohydrate, vitamin C, kali và vitamin B6... nên rất tốt cho sức khỏe và da dẻ.

3. Thanh Hằng - Bánh tự làm

Thích ăn bánh nhưng không thích tăng cân thì bạn hãy học công thức làm bánh socola của Thanh Hằng. Với nền bánh làm từ hạnh nhân - loại hạt vàng trong làng giảm cân vì có chứa ít calo và chất béo, giúp hỗ trợ giảm cân, tốt cho thị lực và giúp xương chắc khỏe. Bên cạnh đó, hạnh nhân còn giàu vitamin E giúp chống oxy hóa, làm đẹp da. Cô không dùng đường mà thay bằng la hán quả để có vị ngọt, không bị quá gắt. Về phần socola, Thanh hằng cũng chọn loại không đường để giữ dáng.

4. Hòa Minzy - Bưởi, cà chua

Bưởi có nhiều chất xơ, hàm lượng vitamin C dồi dào mang lại hiệu quả đốt cháy mỡ thừa tuyệt vời, lại giúp thúc đẩy trao đổi chất, bổ sung vitamin làm đẹp da, giúp da dẻ hồng hào, hạn chế lão hóa. Trong cà chua lại có chứa nhiều Vitamin A, E, C và giàu chất xơ. Ăn nhiều cà chua giúp bạn mau no, tống khứ cholesterol xấu ra ngoài, giúp giảm cân nhanh chóng. Cả bưởi và cà chua đều có hàm lượng nước chiếm tỉ trọng cao, vì thế ăn 2 loại quả này sẽ tạo cảm giác no lâu, giảm ăn chính và giảm cân.

5. Hari Won - Dâu tây

Dâu tây chứa mangan, vitamin C, vitamin B và cellulose, giúp giảm béo, làm sạch máu, bảo vệ gan. và bữa xế chiều, Hari Won sẽ ăn vặt với một chút dâu tây là đã tỉnh táo và no bụng để yên tâm làm việc.

6. Hà Trúc - Hạt sen

Hạt sen là thực phẩm giàu protein, kali, magiê và phốt pho. Hạt sen còn có chứa ít chất béo bão hòa (t, cholesterol và muối natri, ước tính 100g hạt sen có khoảng 350 kcal, 18g protein, nhưng chỉ khoảng 2,2g chất béo. Ngoài ra, hạt sen còn chứa kẽm và sắt vừa phải giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vào bữa chiều, cô nàng Hà Trúc sẽ ăn 1 chút hạt sen để no bụng mà không sợ tăng cân.

