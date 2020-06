6 món ăn giảm cân giữ dáng của Hà Tăng: Vừa ngon, tốt cho sức khỏe lại giữ body thon thả

Theo dõi những hình ảnh trên trang cá nhân của Hà Tăng, dễ dàng nhận thấy cô là người vô cùng quan tâm đến chuyện ăn uống để duy trì vóc dáng. Những món ăn của Hà Tăng không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và giữ dáng hiệu quả. Dưới đây chính là 6 món ăn chân ái mà Hà Tăng yêu thích, toàn những món đơn giản mà ai cũng có thể học theo.



1. Sữa hạt

Hà Tăng rất thích sữa hạt và thường xuyên dậy sớm để làm cho bản thân và gia đình. Cô thường dùng sữa hạnh nhân hoặc sữa hạt điều. Những loại sữa hạt có chứa ít calo và chất béo, giúp hỗ trợ giảm cân xương chắc khỏe. Ngoài ra, trong sữa hạnh nhân còn giàu vitamin E giúp chống oxy hóa, làm đẹp da. Đây là những loại sữa tuyệt vời được nhiều người ăn kiêng sử dụng thay cho những loại sữa động vật thông thường.

2. Quả bơ

Bản thân Hà Tăng thừa nhận cô cực kỳ yêu bơ và đây cũng là thứ quả thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của cô. Trong bơ rất giàu vitamin, khoáng chất và giàu chất béo tự nhiên không bão hòa đơn. Việc ăn bơ sẽ tạo cảm giác no lâu, giúp giảm cân hiệu quả và bạn hạn chế cơn thèm ăn, đồng thời giúp chế độ dinh dưỡng càng thêm cân bằng, lành mạnh.

3. Yến mạch

Cho những ngày ngại nấu nướng cầu kỳ thì bạn hãy học Hà Tăng việc ăn yến mạch. Chỉ cần trộn một chút yến mạch với sữa rồi để qua đêm, sáng hôm sau có thể cho thêm 1 chút trái cây là bạn đã có bữa ăn ngon lành, nhanh gọn lại tốt cho sức khỏe.

4. Trứng luộc

Trong trứng luộc chứa nhiều protein tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế thèm ăn hiệu quả mà vẫn đầy đủ năng lượng cho ngày dài hoạt động. Hà Tăng có thể ăn trúng luộc cùng bơ hoặc ăn trứng cùng bành mỳ.

5. Hạt chia

Hạt chia có nguồn axit béo omega-3 cao, hàm lượng natri thấp mà protein, chất béo, chất xơ và chất chống oxy hóa cao nên rất tốt cho cơ thể và vóc dáng. Việc sử dụng hạn chia cũng tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn vặt. Trong những món ăn thường ngày, Hà Tăng thường rắc thêm một chút hạt chia để tăng hiệu quả giữ dáng.

6. Bánh mì nguyên cám

Với bánh mì nguyên cám, Hà Tăng thường ưu ái chọn bánh mỳ đen thay cho bánh mì trắng thông thường. Trong bánh mì nguyên cám có chứa không đến 25% protein và rất nhiều chất xơ tạo cảm giác nhanh no và no lâu. Thông thường chỉ cần Hà Tăng ăn 2 lát bánh mì với một chút bơ, chuối hoặc 1 quả trứng là đã no lâu mà vẫn đảm bảo hiệu quả giảm cân, giữ dáng.