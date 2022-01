6 loại thực phẩm giàu collagen và giúp giảm cân tốt nhất cho chị em ngoài 30

Bên cạnh việc dùng những loại kem dưỡng, serum bôi ngoài, nhiều chị em còn chú trọng vào việc dưỡng bên trong để dưỡng da, ngừa lão hóa. Trong đó những loại thực phẩm bổ sung collagen là sản phẩm được nhiều cô nàng tìm kiếm. Thực tế, nhiều loại thực phẩm có chứa hàm lượng collagen cao và còn giúp giảm cân, giữ dáng. Dưới đây là 6 loại thực phẩm bổ sung collagen tốt nhất mà hội chị em ngoài 30 nên bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày.



1. Nước hầm xương

Các loại nước hầm xương chính là bí quyết dưỡng da truyền thống của nhiều phụ nữ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Nước hầm xương có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như canxi, magiê, phốt pho và các amino axit như collagen, glycine, glutamine... sẽ bắt đầu bị phá vỡ và giải phóng ra ngoài. Việc uống nước hầm xương cũng là cách giúp bạn nhanh no, tăng hiệu quả giảm cân.

2. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có chứa hàm lượng lớn proline – một loại amino acid quan trọng, giúp hỗ trợ quá trình sản sinh collagen trong cơ thể. Lòng trắng trứng chứa khoảng 1/2 lượng protein của một quả trứng và ít calo (chỉ khoảng 17kcal) và không chứa chất béo bão hòa hoặc cholesterol. Chính vì thế, đây chính là thực phẩm thần kỳ vừa giúp ngừa lão hóa lại giúp giảm cân hiệu quả.

3. Trái cây giàu vitamin C

Vitamin C có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, từ đó ngăn chặn sự hình thành gốc tự do và kích thích cơ thể sản sinh thêm collagen. Chính vì thế các chuyên gia da liễu luôn khuyến khích chúng ta sử dụng các món skincare chứa vitamin C cũng như ăn các loại thực phẩm giàu vitamin C. Những loại trái cây giàu vitamin C có thể kể đến: Cam, quýt, chanh, bưởi… Những loại trái cây này còn chứa những dưỡng chất giúp kháng viêm và thanh lọc cơ thể, khiến bạn cảm thấy no lâu, nhưng không gây tăng cân.

4. Hạt điều

Tết nhất sắp đến và hạt điều chính là thực phẩm cực kỳ quan trọng với các chị em. Trong hạt điều có hàm lượng protein cao, tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Bên cạnh đó hạt điều có rất nhiều dưỡng chất như protein, lipid, carbohydrate… đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo collagen.

5. Cà chua

Không chỉ giàu vitamin C có khả năng chống oxy hóa, cà chua còn chứa nhiều lycopene. Lycopene là chất giúp ức chế sự hủy hoại của cấu trúc collagen và giảm thiểu tác hại của tia cực tím lên da. Chăm chỉ ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp ngừa lão hóa hiệu quả, độ đàn hồi và săn chắc của làn da được cải thiện.

6. Tỏi

Tỏi vừa có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn lại vừa giúp giảm thiểu quá trình đứt gãy sợi collagen và phục hồi những sợi collagen đã bị tổn thương. Điều này là bởi trong tỏi có chứa lưu huỳnh (sulfur), acid lipoic, taurine – những hoạt chất tăng sản sinh collagen hiệu quả. Bạn rất nên bổ sung tỏi vào thực đơn hàng ngày để duy trì làn da mịn mướt dài lâu.