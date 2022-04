6 lọ toner thu nhỏ lỗ chân lông tốt nhất, chăm dùng thì làn da đẹp không tỳ vết là "trong tầm tay"

Lỗ chân lông to là một trong những vấn đề khiến rất nhiều chị em phải đau đầu. Vốn dĩ, lỗ chân lông to không thể thu nhỏ lại về kích cỡ, vì tình trạng này được quy định bởi gen di truyền. Thế nhưng rất may là, chị em có thể giúp lỗ chân lông được thông thoáng, từ đó trông nhỏ mịn hơn về phần nhìn, nếu skincare đúng cách.

Sản phẩm được đánh giá rất hiệu quả trong khoản làm mờ lỗ chân lông, chính là toner. Và chỉ đơn giản là thêm 1 trong 6 lọ toner sau vào quy trình, chị em sẽ có ngay làn da tươi sáng, mịn màng, lỗ chân lông như biến mất.

1. Paula's Choice Skin Balancing Pore-Reducing Toner

Lọ toner này chứa nhiều thành phần ưu việt đối với làn da, trong đó nổi bật là niacinamide có công dụng làm se nhỏ lỗ chân lông (về phần nhìn), hack da đều màu và tươi sáng hơn. Hyaluronic acid và ceramide dưỡng ẩm sâu, duy trì làn da mịn màng và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên thêm khỏe mạnh. Đây còn là lựa chọn hoàn hảo để duy trì làn da trẻ trung, vì chứa chiết xuất hoa cúc, rễ cây ngưu bàng giúp xoa dịu da, chống oxy hóa.

2. Thayers Facial Toner Witch Hazel

Lọ toner kinh điển này được các chị em yêu thích vì nhiều lý do. Sản phẩm có giá thành phải chăng, nhưng cải thiện làn da hiệu nghiệm. Lọ toner không chứa cồn, thay vào đó là tập trung vào các thành phần như chiết xuất cánh hoa hồng tự nhiên, lô hội, nước cây phỉ… Những thành phần này sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông, để lại cho bạn làn da mềm mại, tươi mới. Chăm chỉ dùng lọ toner bình dân này, lỗ chân lông sẽ nhỏ mịn đi thấy rõ.

3. Kiehl's Rare Earth Pore Refining Toner

Đất sét trắng từ vùng Amazon chính là thành phần cốt lõi của lọ toner này. Sản phẩm sẽ hút sạch bụi bẩn, độc tố, giúp điều tiết bã nhờn và làm sạch từng lỗ chân lông. Detox làn da mạnh mẽ như vậy nhưng lọ toner vẫn đủ dịu nhẹ vì chứa allatoin làm dịu, giảm sưng tấy và kháng khuẩn. Đây là lọ toner chị em có thể dùng hàng ngày. Tuy nhiên, hãy lắc kỹ trước khi dùng để nhận được nhiều dưỡng chất nhất từ sản phẩm nhé!

4. Pixi Glow Tonic

Nhắc đến các loại toner tẩy da chết tốt, toner của nhà Pixi chính là lựa chọn phổ biến. Sản phẩm này được yêu thích vì giúp cải thiện tình trạng da bóng dầu, nổi mụn. Sản phẩm chứa glycolic acid có khả năng loại bỏ tế bào chết, giúp làn da từ xỉn màu, sần sùi hóa mịn màng và tươi sáng. Các thành phần như lô hội, chiết xuất nhân sâm thì hack da căng bóng. Và nhờ dùng lọ toner này đều đặn, lỗ chân lông trên da chị em cũng sẽ dần lu mờ.

5. Perricone MD Intensive Pore Minimizing Toner

Sau khi làm sạch da, chị em hãy dùng lọ toner này. Sản phẩm sẽ nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, thanh lọc da và điều tiết dầu. Sản phẩm cũng tạo một bước đệm để các món skincare tiếp theo thẩm thấu dễ dàng hơn, từ đó da thêm khỏe đẹp. Lọ toner của Perricone MD quá lý tưởng để dùng trong mùa hè, vì giúp giảm hẳn tình trạng bóng nhờn, lỗ chân lông to.

6. InstaNatural 7% Glycolic AHA Toner

InstaNatural rất nổi tiếng với các sản phẩm chống lão hóa tốt, nhưng giá thành bình dân. Lọ toner này chứa các "ngôi sao" thuộc nhóm AHA, đó là glycolic acid và lactic acid. Em nó sẽ quét dọn sạch sẽ tế bào chết gây nên tình trạng da sần sùi, thiếu sức sống, trả lại cho bạn làn da mịn màng. Chưa hết, lọ toner còn có nước cây phỉ để điều tiết bã nhờn, vitamin C làm sáng da hữu hiệu.

