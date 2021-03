6 lọ serum vitamin C được dân tình khen ngợi nức nở, tuyệt hơn là giá chỉ từ 300k mà thôi

Serum vitamin C vẫn luôn là item không thể thiếu trong chu trình dưỡng da vì có khả năng giúp làm mờ đốm nâu, làm sáng màu da và hỗ trợ chống lão hóa, giúp kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn. Trên thị trường có rất nhiều loại serum vitamin C tuy nhiên nếu muốn tìm ra sản phẩm chất lượng, giá tốt thì bạn đừng bỏ qua 6 sản phẩm dưới đây vì chúng đều được các BTV làm đẹp và những người từng sử dụng khen ngợi, 6 sản phẩm này cũng luôn nằm trong danh sách những loại Serum vitamin C bán chạy nhất.



1. Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin C Serum

Đây là một trong những lọ seurm vitamin C đình đám của Hàn Quốc. Thành phần chỉ có chứa 5% LAA nên khá nhẹ nhàng, không sợ gây kích ứng da. Thêm vào đó trong sản phẩm còn được tăng cường với chiết xuất rau má và các thành phần dưỡng ẩm giúp chữa lành và phục hồi các vết mụn, sẹo mụn. Nếu đang muốn dùng serum vitamin C nhưng sợ kích ứng thì bạn có thể bắt đầu dùng thử với sản phẩm này.

Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin C Serum

Nơi mua gợi ý: Watsons; Giá: Khoảng 300k

2. Sunday Riley C.E.O. Rapid Flash Brightening Serum



Nếu bạn đang quan tâm đến loại serum Vitamin C có thể đem lại kết quả nhanh chóng thì C.E.O. Rapid Flash Brightening Serum rất đáng để bạn tham khảo. Serum được bào chế với thành phần chứa THD ascorbate - dạng vitamin C ổn định nhất, giúp serum nhanh chóng da hấp thụ vào da, mang lại cho bạn làn da tươi sáng hơn. Công thức thành phần giàu chất dưỡng ẩm cũng giúp giảm kích ứng và khiến da mượt mà, thu nhỏ lỗ chân lông, từ đó mang lại làn da mềm mại và mịn màng hơn.

Sunday Riley C.E.O. Rapid Flash Brightening Serum

Nơi mua gợi ý: Herskincare; Giá: 2 triệu đồng

3. Mario Badescu Vitamin C Serum



Serum Vitamin C của Mario Badescu có chứa vitamin C dạng AA 7,5% giúp làm sáng và làm đều màu da. Trong thành phần sản phẩm còn có chứa natri hyaluronate và collagen, có tác dụng làm mịn da, giữ cho da mềm mại, chống lão hóa. Chiết xuất dưa chuột và rễ nhân sâm giúp làm dịu da, thúc đẩy da tái tạo.

Mario Badescu Vitamin C Serum

Nơi mua gợi ý: Nuty; Giá: 900k

4. Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate



Đây là dòng serum dưỡng trắng, chống lão hóa rất được yêu thích của Kiehl's với công thức pha trộn giữa vitamin C và axit hyaluronic. Cả hai thành phần kết hợp cùng nhau giúp dưỡng trắng và dưỡng ẩm hiệu quả cho da. Serum hứa hẹn làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện kết cấu của da. Serum còn giúp chống lão hóa, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn.

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Nơi mua gợi ý: Kiehl's; Giá: 1.950k

5. Fresh Vitamin Nectar Glow Juice Antioxidant Face Serum



Công thức lọ serum này của Fresh có chứa dầu dừa, vitamin C và E, beta-carotene, giúp cung cấp độ ẩm, giữ da mềm mượt cả ngày, đồng thời bảo vệ da khỏi các gốc tự do như ô nhiễm, khói bụi và bức xạ - vốn là những tác nhân có thể kích ứng và khiến da trông xỉn màu. Chăm chỉ sử dụng lọ serum này hàng ngày sẽ giúp phục hồi làn da, đem đến là da tự nhiên, rạng rỡ, đồng thời làm mờ dần các vết thâm mụn, đốm nâu!

Fresh Vitamin Nectar Glow Juice Antioxidant Face Serum

Nơi mua gợi ý: Herskincare; Giá: 1.690k

6. Clinique Fresh Pressed Daily Booster With Pure Vitamin C 10%



Sản phẩm có thiết kế với các gói sữa rửa mặt dạng bột với vitamin C mà bạn sử dụng trước khi thoa serum vitamin C để có được kết quả tốt nhất. Sau khi rửa mặt, bạn chuyển sang thoa serum ở phần ống đi kèm. Thành phần sản phẩm có chứa 10% vitamin C với thiết kế đặc biệt giúp chống oxy hóa hiệu quả. Loại serum này cũng giúp làm sáng da, mờ thâm, hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Clinique Fresh Pressed Daily Booster With Pure Vitamin C 10%