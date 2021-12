6 lọ serum tốt nhất năm 2021, ví như "nước thần" cũng không ngoa

Tạp chí Allure vốn là tạp chí uy tín trong lĩnh vực làm đẹp, là chuyên trang để các chị em có thể tăm tia được những món skincare chất lượng nhất. Và mới đây, tạp chí này vừa công bố danh sách những lọ serum tốt nhất năm 2021. Danh sách này được lập ra dựa trên sự đánh giá suốt cả năm qua từ những chuyên gia da liễu, biên tập viên làm đẹp và bình chọn của độc giả. Do đó, 6 chai serum tốt nhất năm 2021 này đều là những sản phẩm chất lượng, từng giọt được ví "nước thần" cũng không ngoa.



1. Innisfree Youth Enhancing Serum Mist with Black Tea (Giá khoảng: 600k)

Đây là dòng xịt khoáng kiêm serum vô cùng tiện dụng. Thành phần sản phẩm có chứa chiết xuất chủ đạo là trà đen được chiết xuất kỳ công từ trà xanh tự nhiên trong 10 – 12h. Trà đen mang đến hiệu quả chống oxy hóa và chống lão hóa vượt trội, giảm thiểu sự hình thành gốc tự do.

Tại Việt Nam, sản phẩm này chưa được bán chính thức nhưng bạn có thể tham khảo qua dòng xịt khoáng Ampoule cùng dòng cũng được đánh giá cao về khả năng dưỡng ẩm, chống lão hóa.

NƠi mua: innisfree; Giá: 500k

2. SkinCeuticals CE Ferulic Serum (Giá: 3.850k)

Không quá lạ lẫm khi chai serum đình đám của SkinCeuticals vẫn luôn nằm trong danh sách bán chạy từ năm này qua năm khác. Serum có chứa 15% Vitamin C nguyên chất (L-Ascorbic Acid), 1% Vitamin E (Alpha Tocopherol) và 0.5% Ferulic Acid giúp bảo vệ da trước hư tổn do ảnh hưởng từ các gốc tự do sản sinh từ yếu tố môi trường như ô nhiễm khí quyển, tia UVA/UVB và bức xạ hồng ngoại (IR). Serum giúp làm sáng da, chống oxy hóa, làm đều màu da và cải thiện nếp nhăn, độ săn chắc của làn da từ đó giúp giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Nơi mua: SkinCeuticals

3. L'Oréal Paris Revitalift Derm Intensives 0.3% Pure Retinol Serum (Giá khoảng: 700k)

Nếu đang tìm kiếm 1 loại serum ngừa lão hóa, chứa retinol thì đây là sản phẩm mà bạn rất nên tham khảo. Thành phần 0,3% Retinol tinh khiết giúp làm sạch lỗ chân lông, thúc đẩy sự tái tạo tế bào, làm mịn và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn. Theo nhận xét từ những người từng sử dụng, chỉ sau vài tuần thoa serum đều đặn, họ đã thấy những nếp nhăn nhỏ có phần giảm thiểu đáng kể.

4. BareMinerals Ageless 10% Phyto-Retinol Night Concentrate (Giá khoảng: 1,5 triệu đồng)

Nếu bạn có làn da nhạy cảm và vẫn e dè với những sản phẩm chứa Retinol thì có thể tham khảo dòng serum này của BareMinerals. Sản phẩm có chứa retinol chiết xuất từ thực vật nên khá dịu nhẹ. Ngoài ra, trong sản phẩm còn được bổ sung nhiều hoạt chất dưỡng ẩm, làm dịu giúp giảm thiểu kích ứng.

5. AHC Aqualuronic Serum (Giá: 840k)

Mùa đông hanh hao đã đến, lúc này những dòng sản phẩm dưỡng ẩm sâu sẽ là thứ vô cùng cần thiết. Và sản phẩm mà bạn có thể đặt niềm tin tuyệt đối, đó chính là AHC Aqualuronic Serum với thành phần có chứa 3 loại HA có khả năng giữ nước, thâm nhập sâu vào bên trong da và vỗ về hàng rào bảo vệ da.

Nơi mua: AHC

6. Drunk Elephant Protini Power Peptide Resurf Serum (Giá khoảng: 2 triệu đồng)

Với thành phần có chứa peptide và AHA, serum của Drunk Elephant sẽ tập trung vào hiệu quả ngừa lão hóa. AHA trong sản phẩm giúp loại bỏ tế bào chết sần sùi, mang đến làn da láng mịn, sạch khỏe và giảm thiểu nếp nhăn về lâu về dài.

Nguồn: Allure