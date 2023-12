6 lọ serum hồi sinh làn da lão hóa: Da sần sùi, tàn nhang, lỗ chân lông to... đều giải quyết hết

Chất chống oxy hóa là gì?

Theo Bác sĩ da liễu James Y. Wang, MD tại Los Angel: “Các gốc tự do - hình thành do tác động gây hại của môi trường, có thể làm hỏng DNA, đứt gãy collagen và dẫn đến đột biến gây ra các dấu hiệu lão hóa. Chống oxy hóa có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe, tăng sức đề kháng cho hàng rào bảo vệ da của bạn. Chất chống oxy hóa đảm bảo rằng hàng rào bảo vệ vẫn khỏe mạnh và có thể chống lại các cuộc tấn công từ môi trường, chẳng hạn như tia UV, ô nhiễm và hóa chất...”.

Theo Viện nghiên cứu Y tế của Đại học Harvard, có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn chất chống oxy hóa. Vậy bạn nên thêm thành phần nào vào quy trình chăm sóc da của mình?

Bạn hãy quan tâm đến những sản phẩm có chứa dạng vitamin C ổn định (chẳng hạn như axit l-ascorbic) và kết hợp với các chất chống oxy hóa khác như vitamin E và axit ferulic cùng với kem chống nắng của bạn để tăng tác dụng nuôi dưỡng và bảo vệ da.

Các chất chống oxy hóa khác mà Bác sĩ James khuyên bạn nên bổ sung vào quy trình chăm sóc da của mình bao gồm glutathione (một dẫn xuất peptide được biết đến với đặc tính làm săn chắc da), niacinamide (thành phần làm mờ nếp nhăn), retinol (một hoạt chất mạnh giúp tẩy da chết, làm mờ nếp nhăn) và resveratrol (một loại chất chống oxy hóa cần thiết cho da dầu)... vào thói quen chăm sóc da của bạn.

Serum chống viêm, làm dịu hư tổn: Eau Thermale Avène A-Oxitive

Bác sĩ James gợi ý những làn da nhạy cảm, đang bị kích ứng sưng viêm, bị mụn hoành hành nên dùng serum chống oxy hóa A-Oxitive của Eau Thermale Avène. Thành phần chứa hỗn hợp chất chống oxy hóa mạnh gồm vitamin C và E phù hợp với loại da nhạy cảm, mụn nhọt, viêm nhiễm...

Serum retionl lành tính làm đầy nếp nhăn: CeraVe Resurfacing Retinol Serum

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại serum retinol lành tính thì Bác sĩ James gợi ý ngay huyết thanh retinol tái tạo bề mặt của CeraVe. Bác sĩ khẳng định nói: “Sản phẩm này có chứa vitamin B3 (niacinamide) và retinol. Những người nhạy cảm với đặc tính mạnh của retinol sẽ rất an tâm khi biết rằng công thức này bao gồm thành phần ceramides làm dịu kích ứng và axit hyaluronic để cấp ẩm kịp thời cho làn da".

Serum giải quyết vết thâm: Mario Badescu Vitamin C Serum

Vitamin C là một trong những thành phần chống oxi nổi bật với khả năng làm sáng da, nhưng không phải loại vitamin C nào cũng xứng đáng được nói tới. Lọ serum vitamin Ccủa Mario Badescu chứa hai trong số các dạng vitamin C hiệu quả và ổn định nhất: ascorbate và axit 3-0-ethyl-ascorbic. Nó giúp làm mờ các vết thâm sạm, đốn nâu do tác động của tia UV, làm mờ đáng kể các vết tàn nhang hay các vết thâm do sẹo mụn để lại.

Serum dành cho làn da xỉn màu, thâm sạm: Ren Skincare Glow and Protect Serum

Ren Skincare's Glow and Protect Serum rất giàu vitamin C làm giảm sự đổi màu và xỉn màu, kết hợp vitamin E và polyphenol có nguồn gốc từ quả lựu để tạo ra một lượng lớn chất chống oxy hóa chỉ trong vài giọt. Bác sĩ James khẳng định: “Huyết thanh này có sự kết hợp mạnh mẽ của các chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ làn da, chống lại một số độc tố từ môi trường và thậm chí có thể làm đều màu da chỉ sau 2 tuần”.

Serum tẩy da chết, trị mụn giúp làn da mịn màng, tươi trẻ: Drunk Elephant TLC Framboos Glycolic Night Serum



TLC Framboos Glycolic Night Serum của Drunk Elephant có công thức dựa trên axit glycolic được thiết kế dành riêng cho làn da dễ bị mụn trứng cá. Ngoài ra AHA làm săn chắc da, huyết thanh này còn chứa BHA làm thông thoáng lỗ chân lông để giải quyết các vết thâm và mụn. Đồng thời chiết xuất quả mâm xôi giàu chất chống oxy hóa giúp làm dịu và bổ sung độ ẩm kịp thời cho làn da khô lão hóa.

Serum cải thiện da nám, tàn nhang, sần sùi thô ráp: Sunday Riley CEO 15% Vitamin C Brightening Serum

Bác sĩ James khẳng định Serum Liftactiv Vitamin C của Vichy là sự bổ sung hoàn hảo để giải quyết các vết nám, tàn nhang trên da vì nó chứa công thức 15% vitamin C mạnh mẽ. Công thức này cũng chứa vitamin E để tăng hiệu quả của huyết thanh và polyphenol giúp duy trì độ ẩm giúp lấy lại vẻ mềm mại, mịn màng cho làn da tuổi lão hóa của phái đẹp.

