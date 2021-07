6 kem chống nắng chặn được ánh sáng xanh từ điện thoại, loại đầu tiên cực tốt mà giá sale còn 385k

Hàng ngày, làn da của chị em luôn bị "bủa vây" bởi rất nhiều yếu tố gây lão hóa sớm, đó là ánh nắng, không khí ô nhiễm và còn một thứ ít ai ngờ tới, đó chính là: ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử. "Ánh sáng xanh sẽ góp phần khiến nếp nhăn hình thành, gây ra tình trạng tăng sắc tố da, khiến da kém đều màu và xuất hiện nám", theo bác sĩ Ainah Tan tại Illinois, Hoa Kỳ.

Trước tác hại của ánh sáng xanh đối với làn da, bác sĩ Loretta Ciraldo tại Miami, Hoa Kỳ cho rằng: "Nên thêm sản phẩm chống ánh sáng xanh vào quy trình skincare, đặc biệt nếu bạn dành nhiều thời gian ngồi trước các thiết bị kỹ thuật số". Và nếu bạn chưa biết sản phẩm nào có khả năng chống ánh sáng xanh, hãy nghía qua danh sách 6 lọ kem chống nắng bảo vệ da tối ưu sau đây.

Eucerin Photoaging Control Sun Fluid (Khoảng 523.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng này chứa một số chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do – một trong những yếu tố có hại do ánh sáng xanh gây ra. "Hai chất chống oxy hóa là licochalcone A và glycyrrhetinic sẽ cùng hoạt động để bảo vệ các tế bào da khỏi những tổn thương do tiếp xúc với ánh nắng", theo bác sĩ Hadley King tại New York. Bác sĩ bổ sung thêm rằng: "Nghiên cứu lâm sàng mới chỉ ra rằng kem chống nắng chứa licochalcone A sẽ cho hiệu quả bảo vệ làn da khỏi ánh sáng xanh, bên cạnh khả năng chống tia UV".

Dermalogica Invisible Physical Defense SPF 30 (Khoảng 1.295.000 VNĐ)

Bác sĩ Kenneth Howe tại New York cho hay rằng kem chống nắng zinc oxide có hiệu quả trong khoản bảo vệ làn da khỏi ánh sáng xanh, như lọ kem chống nắng của Dermalogica là một ví dụ. Những hạt phân tử có kích cỡ siêu nhỏ của sản phẩm sẽ giúp lớp kem chống nắng trở nên "vô hình" trên da, không hề để lại vệt trắng loang lổ. Bên cạnh đó, sản phẩm được đánh giá cao ở khả năng chống cả tia UV lẫn ánh sáng xanh.

Isdin Eryfotona Actinica Ultralight Emulsion (Khoảng 1.011.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng SPF 50 này chứa các thành phần giúp chống ánh sáng xanh như là zinc oxide và vitamin E. Và thú vị không kém, thành phần photolyase enzymes có trong sản phẩm còn cho hiệu quả sửa chữa những tổn thương gây ra bởi ánh nắng, từ đó làn da của bạn vừa khỏe đẹp lên, vừa được bảo vệ hiệu quả.

EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 (Khoảng 830.000 VNĐ)

Những lọ kem chống nắng của EltaMD được cả giới bác sĩ da liễu lẫn các biên tập viên đánh giá tốt ở công dụng bảo vệ làn da khỏi tia UVA và UVB, lẫn chất kem mịn màng, lướt trơn mượt nhưng không để lại bất cứ dấu vết nào trên da. Bác sĩ Ellen Marmur tại New York nhấn mạnh rằng những sản phẩm chứa zinc oxide đều có khả năng bảo vệ làn da khỏi ánh sáng xanh. Và lọ kem chống nắng UV Clear của nhà EltaMD có thành phần zinc oxide, đồng hành cùng niacinamide, hyaluronic acid và lactic acid, biến sản phẩm trở thành lọ kem chống nắng bảo vệ da tối ưu, và phù hợp với cả làn da dễ lên mụn.

Supergoop! Glowscreen Sunscreen SPF 40 (Khoảng 827.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng của Supergoop bảo vệ làn da khỏi những yếu tố gây hại như: tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Chưa hết, sau khi bôi lọ kem chống nắng này, bạn sẽ có được làn da căng mọng và "glow" rất mướt mắt, có thể dùng thay thế được kem lót để tạo nên layout trang điểm hoàn hảo.

Murad City Skin Age Defense Broad Spectrum SPF 50 PA++++ (Khoảng 2.598.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng nổi tiếng của Murad hợp với mọi loại da. Công thức của sản phẩm không chỉ bảo vệ làn da khỏi tia UV mà còn chống được ánh sáng xanh, không khí ô nhiễm vùng đô thị và cả tia hồng ngoại – những yếu tố góp phần khiến da bạn già nhanh trước tuổi. Chất kem của sản phẩm còn có khả năng che khuyết điểm nhẹ, giúp bạn có được làn da mịn màng, đều màu hơn.

