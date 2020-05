6 hành động nhận "gạch đá" rần rần trong web series Tháng năm dữ dội

Tháng năm dữ dội xoay quanh cuộc sống biến động của 4 bạn trẻ An (Ngọc Huyền) – Đông (Phan Thắng) – Liên (Lương Thanh) –Hoàng Anh (Hoàng Jacob), với sự góp mặt của nhiều diễn viên gạo cội của truyền hình miền Bắc, được phát hành độc quyền trên ứng dụng POPS. Dù tập cuối của phần 1 đã ra mắt được nhiều ngày nhưng những thông tin về bộ phim vẫn là nội dung được bàn luận hàng đầu trên mạng xã hội.

Kịch bản phim gây ấn tượng mạnh với nhiều tình huống lội ngược dòng, phản ảnh sắc nét nhiều mảng màu sáng tối trong cuộc sống hiện đại. Những câu chuyện tình yêu, tình bạn, gia đình được xây dựng bằng góc nhìn mới mẻ, làm lay động hàng triệu trái tim khán giả. Do mang tính chất web series, nên nhà sản xuất cũng đẩy nhịp phim đi nhanh, tình tiết chắc gọn chứ không rề rà lê thê khiến người xem mệt mỏi. Phim cũng phản ánh chân thực những định kiến lạc hậu, hành động bất nhẫn làm người xem lắm lúc tức đến mức muốn "nhảy xổ" vào màn hình để tranh giành công bằng dùm nhân vật.

Cùng điểm lại các tình huống tạo nghiệp "đỉnh cao" này nhé!

Bà thà đem cơm cho chó ăn, bỏ đói cháu

Từ lâu, bà ngoại đã định kiến rằng chính An (đứa bé được con bà lượm về ở bìa rừng) là khắc tinh khiến con trai bà – bố An mất sớm. Thế nên, bà liên tục cạnh khóe, làm khổ con dâu và đứa cháu nuôi này. Trong một lần "chướng mắt" cháu gái, bà lạnh lùng mang cơm cho chó ăn mặc kệ cháu gái vừa bị thương còn phải nhịn đói. Khỏi phải nói, người người nhà nhà đã phẫn nộ khắp "làng trên xóm dưới" mạng xã hội."Có ghét đi nữa cũng còn phải có tình người chứ", "Hơn thua với đứa nhỏ, có đáng làm người lớn không?"… là những bình luận bất bình của người xem.

Bà tham tiền, gả cháu cho người tàn phế, anh trai gả bán em gái để trừ nợ

Bà nhắc đi nhắc lại chuyện tiền lễ 3 cây vàng với người đến xin cưới cháu cho con trai bị khuyết tật não

Ghét cháu đã đành, đến khi An vừa 18 tuổi, bà ngoại lại còn tham lam gả cháu gái một người tàn phế chỉ để đổi lấy 3 cây vàng. Đây cũng chính là lúc An quyết định rời khỏi "địa ngục trần gian" lên Hà Nội học đại học để đổi đời.

Cùng lúc đó, gia đình Liên – bạn thân của An cũng là ví dụ điển hình cho chế độ "trọng nam khinh nữ". Anh trai hư hỏng của cô - Toản được bố mẹ mặc sức cưng chiều dù chỉ biết ăn chơi, trộm cắp. Trong lần chủ nợ đến tận nhà, Toản và bố đã ép gả Liên cho tên đầu gấu khét tiếng ở làng để trừ nợ "trăm triệu" cho anh trai. Quyết chống cự đến cùng, Liên bị anh và bố trói, bỏ đói, đánh đập tàn nhẫn.

Lợi dụng Liên ngây thơ, Hằng mang Liên bán cho khách làng chơi

Điểm nhẹ về ân oán của Hằng và Liên, Hằng là chị họ của An, vốn ghét An nên ả cũng chả ưa gì bạn thân của An là Liên. An vắng nhà đúng lúc Liên lên Hà Nội tìm An, Hằng đã lừa bán Liên cho khách làng chơi "giải xui". May mắn được An và Đông cứu nguy kịp thời, Liên từ đó mang trong mình nỗi uất hận, thề không đội trời chung với "rắn độc" Hằng. Những ca phản pháo quyết liệt, lấy mưu tiểu nhân đọ lòng ác nữa của Liên trong chặng đường sau này khiến nỗi tức giận của người xem được xoa dịu phần nào.

Sài Đại Ca phản Đông, bố Nhâm suýt mất mạng



Trong một lần được Đông cứu mạng, đại ca Sài đã thu nạp Đông vào nhóm đòi nợ ở tiệm cầm đồ của anh. Cả 2 được ví như anh em trong nhà, tình sâu nghĩa nặng. Cho đến khi Đông quyết định ra riêng, Sài và đàn em ngoài mặt thì ủng hộ nhưng sau lưng thì ganh ghét, hãm hại Đông. Hết sai người đốt tiệm của Đông, xúi giục Toản (anh trai Liên) dựng chuyện để kiện Đông tù mọt gông, hắn còn mạnh tay cho người đánh bố Nhâm (NSND Trung Anh) đến suýt mất mạng. Ấy vậy mà lúc cuối khi Sài gặp nạn, Đông vẫn không bỏ mặt.



Bộ 3 An – Liên - Hoàng Anh bị mắc bẫy của "rắn độc" Hằng

Không chấp nhận sự thật bị "thất sủng" trên cả tình trường lẫn sự nghiệp, Hằng (em họ An) năm lần bảy lượt dồn An - Liên - Hoàng Anh vào cảnh khốn cùng. Hết vu oan cho An quyến rũ bố mình, bắt cóc và âm mưu rạch mặt An, ả còn đổ keo làm chân Liên dính vào giày, bàn kế uy hiếp Hoàng Anh vào tù…Nhiều người xem đã tức anh ách dùm người bị hại. Đến cái kết ngồi tù của Hằng cũng chưa thỏa mãn được sự phẫn nộ của khán giả. Ai nấy đều hy vọng Hằng sẽ "ăn hành" mệt mỏi trong nhà giam để rửa cho sạch nghiệp chướng bản thân và bà mẹ hiểm độc của ả ta gây ra.



Bạn thân không sai, định mệnh sai

Tình yêu của 2 cô bạn thân dành cho “anh trai mưa” Đông nhận được sự chú ý của khán giả, ai cũng nghĩ Đông và Liên là một đôi khi cả hai luôn bên cạnh nhau. Đến sửa nồi cơm điện thôi mà hai anh chị cũng nom tình tứ đến phát hờn.

Cũng chính vì nhìn thấy cả 2 thân thiết nên An dù có tình cảm với Đông cũng nhẹ nhàng lùi về sau, nhường lấy tình yêu cho bạn thân. Ấy thế mà ở tập cuối, Đông lại thổ lộ tình cảm với An bằng một nụ hôn bất ngờ. Chứng kiến "chuyện vui" của bạn, Liên đã nhậu say bí tỉ, toan bỏ nhà đi.

Đến đây thì, khán giả lại quay ra phẫn nộ với biên kịch vì quá tàn nhẫn với "trai đẹp" Hoàng Anh. Công bằng ở đâu khi anh trai có đến hai cô gái yêu đắm đuối còn Hoàng Anh thì sau bao ngày "nếm mật nằm gai" vẫn cứ bị An xem như chiếc bóng bên đời?

Tạm dừng với kết thúc mở, phần 2 của bộ phim được nhà sản xuất cho biết sẽ ra mắt trong năm 2021. Tình yêu, tình bạn, gia đình của Đông – An – Liên - Hoàng Anh trong Tháng năm dữ dội phần 2 sẽ ra sao? Cùng đón xem Tháng năm dữ dội phần 2 trên ứng dụng POPS nhé!

Tải ứng dụng tại: https://bit.ly/POPSapp_TNDDFull

Xem phim tại: https://bit.ly/POPSvn_TNDDFull