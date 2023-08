6 CLB dành cho giới siêu giàu: Muốn tham gia phải phỏng vấn, David Beckham từng bị từ chối, nghe lệ phí mới choáng váng

Có bao giờ bạn thắc mắc là giới siêu giàu thế giới sẽ tham gia vui chơi và thư giãn ở đâu không? Cùng tìm hiểu về 6 câu lạc bộ (CLB) dành cho giới siêu giàu dưới đây, để thấy cuộc sống xa xỉ của họ nhé.

1. Câu lạc bộ M1NT

Đây là CLB tư nhân kết hợp giữa quán bar và nhà hàng sang trọng tại London (Anh). M1NT được thành lập vào năm 2004 với 250 cổ đông sáng lập.

M1NT có hình thức góp vốn rất mới lạ, không giống các CLB khác. Đó là các cổ đông không phải trực tiếp "rót tiền" vào câu lạc bộ, mà họ sẽ cung cấp các nguồn lực như: Thời trang, truyền thông, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và tài chính,… để phát triển CLB.

Theo thống kê, M1NT có khoảng 890 thành viên không bao gồm cổ đông. Mỗi năm họ phải nộp phí thành viên dao động từ 50.000 USD - 500.000 USD.

Có người nói rằng David Beckham cũng từng bị M1NT từ chối với lý do thời gian ở nước Anh hàng năm quá ngắn

Và điều kiện để trở thành thành viên của M1NT cũng không phải dễ, có người nói rằng David Beckham (cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, người đồng sáng lập CLB Inter Miami) cũng từng bị từ chối với lý do thời gian ở nước Anh hàng năm quá ngắn.

Muốn gia nhập M1NT, ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển, tham gia phỏng vấn để cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, nghề nghiệp là gì, địa vị xã hội ra sao và phong cách sống như thế nào. Sau đó, quản lý CLB và các cổ đông sẽ họp bàn, quyết định xem ai sẽ trở thành thành viên chính thức.

Các cổ đông và thành viên của M1NT cũng được hưởng những đặc quyền đẳng cấp như đưa đón bằng xe limousine riêng, điều động trực thăng, du thuyền khi cần, hay dễ dàng thuê địa điểm CLB nếu muốn.

Bên cạnh đó, những thành viên bình thường ở CLB cũng được tham gia các buổi tiệc, tiếp xúc và trò chuyện cùng những tỷ phú hàng đầu thế giới để mở mang kiến thức, bàn chuyện kinh doanh và tìm kiếm các cơ hội mới.

2. Câu lạc bộ 33

CLB 33 (Club 33) nằm ở Quảng trường New Orleans, tại công viên Disneyland, California (Mỹ). Ý tưởng thành lập CLB 33 bắt nguồn từ Walt Disney (doanh nhân, nhà làm phim hoạt hình, diễn viên lồng tiếng và nhà sản xuất phim người Mỹ).

Năm 1964, sau khi hội chợ thế giới diễn ra, ông đã nảy lên suy nghĩ muốn thành lập một địa điểm để phục vụ mục đích giải trí dành cho các nhà tài trợ, doanh nghiệp và những khách hàng đặc biệt.

Tuy nhiên ông đã không thể hoàn thành được giấc mơ đó. Đến năm 1967, sau khi Walt Disney đã qua đời, Club 33 chính thức được khai trương bởi Walt Disney Lillian vợ của ông.

Chỉ các hội viên của câu lạc bộ mới được tự do ra vào

Sau khi thành lập, Club 33 thu hút rất nhiều sự quan tâm về cái tên đặc biệt của mình. Có người nói rằng do câu lạc bộ có trụ sở đầu tiên tọa lạc tại số 33 Royal Street, quảng trường New Orleans nên mới lấy tên như vậy. Nhưng cũng có người giải thích cái tên 33 là do có 33 nhà tài trợ xây dựng Disneyland, địa điểm mà CLB đặt trụ sở.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là những đồn đoán và chưa có lời giải đáp chính thức từ phía ban tổ chức CLB. Club 33 thực chất là một nhà hàng 5 sao, tuy nhiên không phải ai cũng có thể ra vào và dùng bữa tại đây. Chỉ các hội viên của câu lạc bộ mới được tự do ra vào.

Và để trở thành thành viên của Club 33, bạn sẽ phải trả phí khởi điểm là 25.000 USD/người, cùng phí thường niên mỗi năm lên tới 10.000 USD/người.

3. Câu lạc bộ Yellowstone

Yellowstone Club là CLB tư nhân nổi tiếng thế giới. CLB tọa lạc tại khu resort nổi tiếng ở Montana (Mỹ). CLB có diện tích gần 9 triệu mét vuông, với khu vực trượt tuyết đẳng cấp thế giới từ sườn dốc cao gần 1000m và sân golf lớn và hiện đại.

Yellowstone được thành lập năm 2001 bởi Tim Blixseth và người vợ Edra. Nhưng sau này do những bất ổn trong kinh doanh, Tim Blixseth đã nộp đơn xin phá sản. Đến năm 2009, Yellowstone Club được hồi sinh bởi Sam Byrne - người đồng sáng lập công ty CrossHarbor Capital Partners (công ty đầu tư nổi tiếng tại Boston, Hoa Kỳ).

Các thành viên của câu lạc bộ này toàn những đại gia và siêu sao nổi tiếng thế giới

Các thành viên của câu lạc bộ này toàn những đại gia và siêu sao nổi tiếng thế giới, trong đó có cả Bill Gates, CEO Facebook - Mark Zuckerberg, và cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dan Quayle,…

Và để trở thành thành viên của Yellowstone Club, bạn cần phải nộp 400.000 USD/người. Ngoài ra, phí thường niên của các thành viên câu lạc bộ là khoảng 44.000 USD/người.

4. Câu lạc bộ White's

CLB White's ở London là nơi dành riêng cho những quý ông. Đây là một trong những CLB cổ và xa xỉ bậc nhất nước Anh, quy tụ nhiều thành viên nổi tiếng, trong đó có cả Vua Charles III, Hoàng tử Harry, cựu Thủ tướng Thủ tướng Anh - David Cameron và Chủ tịch Arsenal - John Kewsick.

White's được thành lập vào năm 1693 bởi Francisco Bianco. Mục đích ban đầu là bán đồ uống sô-cô-la nóng (thức uống được ưa chuộng thời đó). Và sau này, nó phát triển thành CLB xa hoa, sang trọng.

White's cũng nổi tiếng với những vụ cá cược kỳ lạ, mạo hiểm và đắt đỏ

Lệ phí của câu lạc bộ White's khoảng 85.000 USD/năm. Hơn nữa, CLB không nhận khách nữ hay thành viên nữ tham gia. Trong lịch sử CLB, chỉ tiếp duy nhất 1 khách nữ đó là Nữ hoàng Elizabeth II.

White's cũng nổi tiếng với những vụ cá cược kỳ lạ, mạo hiểm và đắt đỏ. Một trong những sự kiện cá cược nổi tiếng nhất là số tiền đặt cược là 3.000 bảng Anh của 2 vị quý tộc xem trong 2 hạt mưa trên cửa sổ, hạt nào sẽ trượt xuống trước.

5. Câu lạc bộ Hurlingham

Được thành lập vào năm 1869, Hurlingham là một trong những CLB tư nhân khó tham gia nhất thế giới.

Hurlingham là nằm ở khu vực Fulham của London (Anh) chuyên cung cấp các dịch vụ thể thao đẳng cấp phục vụ giới siêu giàu như: Quần vợt, polo, golf, cricket,…

Muốn tham gia CLB này rất khó, có khi phải chờ đến 30 năm khi các thành viên cũ rút lui hoặc qua đời mới kết nạp thành viên mới

Công nương Kate là một trong những thành viên của CLB. Bà thường đưa các hoàng tử và công chúa của mình tham gia các hoạt động và giao lưu tại đây.

Hiện Hurlingham có khoảng 13.000 thành viên. Muốn tham gia CLB này rất khó, có khi phải chờ đến 30 năm khi các thành viên cũ rút lui hoặc qua đời mới kết nạp thành viên mới.

Lệ phí thành viên của CLB Hurlingham không quá cao, phí hàng năm chỉ từ 1.200 Bảng Anh.

6. Câu lạc bộ Soho House

Soho House là chuỗi CLB thành viên đẳng cấp trực thuộc tập đoàn Memberhip Collective Group. CLB được sáng lập vào năm 1995 và địa điểm đầu tiên ra mắt là tại một nhà hàng ở trung tâm Thành phố London.

SoHo House áp dụng mô hình kinh doanh đặc biệt, tạo không gian đa dạng, năng động và đầy bí ẩn, thu hút sự quan tâm của những tâm hồn yêu thích sáng tạo.

Các thành viên chủ yếu đến từ các lĩnh vực như nghệ thuật, thời trang, quảng cáo, âm nhạc và truyền thông,…

Hiện Soho House có khoảng 119.000 thành viên, tại 30 CLB khắp thế giới như: London, New York, Chicago, Berlin,... Các thành viên chủ yếu đến từ các lĩnh vực như nghệ thuật, thời trang, quảng cáo, âm nhạc và truyền thông,…

Các thành viên của Soho House sẽ phải trả phí thành viên là 1.100 bảng Anh. Và 1.650 bảng Anh để ra vào các CLB khác của Soho House trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, không phải ai cũng có thể gia nhập CLB này. Mà cần ít nhất sự đề cử của 2 thành viên, sau đó ứng viên sẽ tiến hành nộp hồ sơ, và nếu qua vòng sàng lọc thì sẽ tiến hành phỏng vấn với các thành viên trong CLB.