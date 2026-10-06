6 biểu hiện nhỏ cho thấy con yêu bố mẹ nhiều hơn chúng ta nghĩ rất nhiều

Con càng lớn, càng ít nói, nhiều bố mẹ không khỏi chạnh lòng: Có phải con không còn gần gũi với mình? Có phải tình cảm con dành cho bố mẹ đã vơi đi?

Thực tế, trẻ không phải lúc nào cũng thể hiện tình yêu bằng những lời ngọt ngào. Các con có cách bày tỏ riêng, đôi khi vụng về, lặng lẽ đến mức người lớn dễ bỏ qua.

Những hành động nhỏ dưới đây có thể giúp bố mẹ nhận ra sự tin tưởng, gắn bó và tình cảm con dành cho mình.

1. Con muốn kể đủ thứ chuyện, kể cả những chuyện rất nhỏ

Một bạn lấy mất chiếc bút, dưới bàn có con côn trùng, bạn cùng lớp vừa nói một câu buồn cười… Những chuyện người lớn thấy chẳng đáng kể lại có thể rất quan trọng với trẻ.

Khi muốn kể tất cả cho bố mẹ, con đang mời bố mẹ bước vào thế giới của mình. Con mong có người lắng nghe, cùng cười, cùng ngạc nhiên hoặc hiểu vì sao mình buồn.

Thế nhưng, giữa công việc và việc nhà, người lớn dễ đáp qua loa: “Biết rồi”, “Chuyện có thế thôi à?”, “Con ra chơi đi, mẹ đang bận”. Nếu thường xuyên nhận những phản hồi ấy, trẻ có thể dần mất hứng chia sẻ.

Không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể dừng mọi việc ngay lập tức. Nhưng một lời hẹn rõ ràng: “Cho mẹ làm xong việc này rồi mẹ nghe con kể nhé”, sau đó thực hiện đúng lời hứa, sẽ giúp con biết câu chuyện của mình vẫn được trân trọng.

2. Con tìm đủ cách để bố mẹ chú ý

Có những đứa trẻ cứ thấy bố mẹ làm việc là phát ra tiếng động, ném đồ chơi hoặc liên tục bày trò. Những hành động ấy dễ khiến người lớn bực mình, nhưng đôi khi phía sau chỉ là mong muốn: “Bố mẹ nhìn con một chút đi”.

Khi chưa biết diễn đạt nhu cầu, trẻ có thể thu hút sự chú ý bằng những cách vụng về. Con nhận ra rằng lúc ngồi ngoan, bố mẹ không nhìn đến; còn khi nghịch, bố mẹ lập tức quay lại.

Điều đó không có nghĩa mọi hành vi quậy phá đều là biểu hiện của tình yêu. Tuy nhiên, trước khi trách mắng, bố mẹ có thể tìm hiểu xem con đang cần gì: Muốn được chơi cùng, đang buồn chán hay cảm thấy bị bỏ quên?

Một lời đáp như “Con muốn mẹ chơi cùng đúng không?” vừa giúp trẻ cảm thấy được hiểu, vừa mở đường để bố mẹ hướng dẫn con cách đề nghị phù hợp hơn.

3. Con thoải mái, ít khách sáo khi ở bên bố mẹ

Nhiều trẻ lễ phép với người ngoài nhưng lại ít nói cảm ơn bố mẹ. Điều này đôi khi khiến người lớn buồn, cho rằng con xem sự chăm sóc của gia đình là đương nhiên.

Sự thoải mái ấy cũng có thể đến từ cảm giác thân thuộc: Con biết mình được yêu thương, không phải dè dặt như khi ở bên người chưa quen.

Dù vậy, gần gũi không có nghĩa là bỏ qua việc học cách biết ơn. Bố mẹ có thể giúp con bằng những hành động hằng ngày: Cảm ơn khi con lấy giúp chiếc cốc, đưa đôi giày hoặc phụ một việc nhỏ.

Khi lời cảm ơn xuất hiện tự nhiên trong gia đình, trẻ sẽ dần hiểu rằng những người thân thiết nhất cũng xứng đáng được ghi nhận.

4. Con thích bắt chước bố mẹ

Mẹ cầm sách, con cũng tìm một cuốn để đọc. Bố sửa đồ, con đứng cạnh quan sát rồi muốn làm theo. Người lớn dọn nhà, trẻ cũng cầm khăn lau dù càng giúp càng khiến mọi thứ lộn xộn.

Bắt chước là một cách trẻ học hỏi, đồng thời có thể cho thấy bố mẹ giữ vị trí quan trọng trong thế giới của con. Con chú ý đến việc bố mẹ làm và muốn được giống người mình yêu quý.

Đừng vội chê con vụng về hay cười vì con làm chưa giống. Với những việc phù hợp, hãy cho trẻ cơ hội tham gia và ghi nhận sự cố gắng.

Những lúc ấy cũng nhắc người lớn rằng trẻ đang quan sát không chỉ lời nói, mà cả cách bố mẹ cư xử mỗi ngày.

5. Con bất chợt nói một câu khiến bố mẹ ấm lòng

“Mẹ mệt à?”, “Để con đấm lưng cho mẹ”, “Bố nghỉ một lát đi”... Những câu nói ngắn ngủi có thể xuất hiện khi người lớn chẳng chờ đợi.

Đó là lúc bố mẹ nhận ra con vẫn âm thầm quan sát: Biết mẹ vừa làm nhiều việc, thấy bố có vẻ mệt hoặc nhận ra hôm nay người thân không vui.

Khi nhận được sự quan tâm ấy, bố mẹ hãy đáp lại rõ ràng: “Cảm ơn con, mẹ vui lắm”, hoặc dành cho con một cái ôm.

Tình cảm của trẻ cần được đón nhận. Phản hồi chân thành giúp con hiểu rằng sự quan tâm mình dành cho người khác có ý nghĩa.

6. Con tự lập ở ngoài nhưng về nhà lại muốn gần bố mẹ

Ở trường, trẻ có thể tự làm nhiều việc, cố gắng nghe lời và kiềm chế cảm xúc. Về nhà, con lại muốn được ôm, được ngồi cạnh hoặc liên tục gọi bố mẹ.

Sự khác biệt ấy đôi khi khiến người lớn thắc mắc: “Ở ngoài con làm được mà sao về nhà lại thế?”.

Nhưng sau một ngày cố gắng thích nghi với các yêu cầu bên ngoài, trẻ có thể muốn trở về bên người khiến mình cảm thấy an toàn. Một chút làm nũng, một lần xin ôm có thể là cách con tìm sự gần gũi và nạp lại năng lượng.

Bố mẹ vẫn cần giữ những giới hạn phù hợp, đồng thời dành chỗ cho nhu cầu được yêu thương của trẻ.

Không có biểu hiện đơn lẻ nào đo được toàn bộ tình cảm của một đứa trẻ. Có con nói nhiều, có con ít lời; có con thích ôm, có con chỉ lặng lẽ để dành món ngon cho mẹ. Quan sát và lắng nghe sẽ giúp bố mẹ nhận ra tình yêu của con trong chính cách thể hiện riêng ấy.