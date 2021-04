6 ái nữ có mẹ là Hoa hậu: Nhan sắc và phong cách ngày càng đỉnh, hút hồn nhất là nàng thiên kim nhà Hoa Hậu điện ảnh Thanh Xuân

Bé Mon - con gái HH Thùy Lâm

Mới 5 tuổi nhưng bé Mon - con gái của HH Thùy Lâm đã "trổ nét" xinh đẹp duyên dáng giống hệt người mẹ Bông hậu của mình. HH Thùy Lâm rất ít khoe ảnh con gái nhưng mỗi lần chia sẻ là một lần công chúng bị thu hút bởi gương mặt trái xoan nhỏ nhắn yêu kiều và mái tóc đen tuyền của bé Mon.

Mới ngày nào còn bé xíu, nay bé Mon đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Cô bé bắt đầu rõ nét xinh xắn được thừa hưởng từ mẹ Thùy Lâm với mái tóc đen, đôi mắt to tròn và sống mũi cao thanh thoát.

Bé Mon thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ Thùy Lâm.

Dân tình không chỉ yêu thích bé Mon mà cả nhan sắc tuổi 35 của HH Thùy lâm cũng khiến bao người phải ao ước. Nàng Hậu tài sắc vẹn toàn năm nào nay đã là một bà mẹ 2 con, từ nhan sắc đến vóc dáng đều rạng ngời tươi trẻ. Ngay cả khi trang điểm rất nhẹ vẫn cứ xinh đẹp kiều diễm vô cùng.

Bé Sophie - con gái HH Đặng Thu Thảo

Là con của nhan sắc được ví von là "thần tiên tỷ tỷ" của Vbiz, bé Sopphie ngay từ khi mới ra đời đã nhận được sự quan tâm của truyền thông. Tuy nhiên HH Thu Thảo cũng khá kín tiếng và không chia sẻ hình ảnh con gái quá nhiều.

Bé Shopie tròn 3 tuổi vào tháng 3 vừa qua. Cô bé đã lớn phổng và ra dáng chị cả lắm rồi. Bé Shopie thừa hưởng từ mẹ đôi mắt to tròn, mái tóc đen nháy và gương mặt dễ thương trong trẻo. Trong ngày sinh nhật của mình, bé diện một bộ đầm xanh baby cực xinh, mái tóc búi cao để lộ gương mặt nhỏ xinh bầu bĩnh của bé.

Mẹ Thu Thảo thường chuẩn bị cho công chúa nhỏ những bộ váy áo nhẹ nhàng xinh xắn, mái tóc đen nháy luôn được buộc cao nhìn đáng yêu xinh xắn vô cùng.

Viann - con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Vừa tròn 5 tuổi, gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh đã khiến công chúng phải thốt lên "Hoa hậu tương lai đây rồi". Bé Viann sở hữu gương mặt tròn đầy nhỏ xinh với ánh mắt cực kỳ hoạt bát thông minh. Cô bé cũng thường xuyên xuất hiện cùng mẹ Hà Kiều Anh trong nhiều sự kiện Vbiz.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ, cô con gái út Viann của mình từ nhỏ đã tự chọn váy áo cho mình. Ngay cả nàng Hậu cũng phải công nhận con gái út còn điệu đà hơn cả mẹ. Và hiện tại khi đã tròn 5 tuổi, bé Viann lại càng xinh xắn điệu đà hơn.





Không chỉ có nhan sắc xinh xắn dễ thương, bé Viann còn cực kỳ thần thái. Cô bé từng khiến công chúng phải xuýt xoa trước những bộ ảnh thần thái ngút ngàn của mình.





Là con gái của HH Hà Kiều Anh, ngay từ khi mới 5 tuổi bé Viann đã cao trội hơn các bạn tới 10cm. Không chỉ sở hữu nhan sắc mà cả chiều cao và vóc dáng, chỉ trong tương lai không xa Viann sẽ trở thành một nhan sắc xinh đẹp nhất nhì Vbiz.

Anh Sa - con gái của HH Đền Hùng Giáng My

Thiên kim tiểu thư nhà HH Giáng My chính là Anh Sa, mặc dù cả mẹ Giáng My và Anh Sa đều rất kín tiếng về cuộc sống của cô nàng nhưng không vì thế mà tên tuổi của Anh Sa mờ nhạt so với các ái nữ nhà Hoa hậu khác.

Nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào của Anh Sa khiến công chúng phải ngẩn ngơ ngay từ giây phút đầu tiên ngắm nhìn.





Mỗi khi song hành cùng mẹ Giáng My, Anh Sa đều nổi bật với phong cách thanh tao đúng chuẩn một tiểu thư đài các.





Thiên kim tiểu thư nhà Giáng My cũng là một cô nàng mê hàng hiệu, thỉnh thoảng Anh Sa cũng khoe khéo những món đồ hiệu xa xỉ trong tủ đồ như Túi Chanel, đồng hồ hàng hiệu đắt giá...

Katleen Phan Võ - con gái của HH Thanh Xuân

Hóa ra cô nàng gợi cảm Katleen lại là con gái của HH Thanh Xuân, bên cạnh vẻ ngoài nóng bỏng nhan sắc của Katleen cũng phảng phất nét Hoa hậu yêu kiều. Không thanh tao tiểu thư như Anh Sa, phong cách của Katleen thiên về sự gợi cảm nóng bỏng với gu thời trang cực kỳ thời thượng.

Con gái của HH Thanh Xuân luôn biết cách để biến hóa nhan sắc cũng như vẻ ngoài của mình thêm phần nổi bật, nóng bỏng. Cô nàng thay đổi màu tóc liên tục và mỗi lần lại là một diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Katleen theo đuổi phong cách sexy gợi cảm từ phong cách đến vóc dáng, kiều nữ sinh năm 1997 cũng là một trong những nhân tố mới của điện ảnh Việt khi từng tham gia bộ phim "Lật Mặt 4" của Lý Hải.

Katleen luôn thu hút người đối diện với nhan sắc xinh đẹp và style gợi cảm.

Hsiu Huai Chen - Con gái HH Thu Hoài

Nếu nói về nhan sắc của ái nữ có màn lột xác thành công nhất Vbiz, thì con gái của HH Thu Hoài - Hsiu Huai Chen, chính là minh chứng cụ thể nhất. Khi còn ở Việt Nam Hsiu Huai Chen chỉ là cô nhóc tròn đầy với nhan sắc mờ nhạt nhưng khi sang Mỹ du học, Hsiu Huai Chen lại xinh đẹp, thon gọn và xinh xắn hơn bội phần.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đi du học, Hsiu Huai Chen đã trở thành một cô nàng xinh đẹp duyên dáng với nhan sắc ngọt ngào hơn hẳn so với ngày trước.

Sở hữu dòng máu lai Việt - Đài, nhan sắc của Hsiu Huai Chen rất đặc biệt, cô nàng sở hữu nét đẹp Á Đông từ mẹ và đôi mắt một mí đáng yêu từ bố - chồng cũ của HH Thu Hoài.