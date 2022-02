5 toner vitamin C tăng collagen, ngừa lão hóa và thâm nám hiệu quả

1. It's Skin Lemon' C Squeeze Ampoule Toner

Mới đây, It's Skin Việt Nam vừa chính thức ra mắt dòng toner có chứa vitamin C rất đáng để các chị em tham khảo. Chai toner to oạch 500ml có thành phần chứa chiết xuất chanh cũng như 8 loại hyarulonic acid giúp dưỡng ẩm, làm sáng da, ngừa lão hóa, giữ da luôn căng mướt, ẩm mượt. Em toner này không chứa cồn nên khá dịu nhẹ, không gây kích ứng. Sử dụng em nó đều đặn, sau bước rửa mặt và trước khi thoa serum sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất, cho da căng mướt, mịn màng.

Nơi mua: It's Skin; Giá: 280k

2. Nature Republic Vitapair C Toner

Với chiết xuất 10% từ trái chanh tươi Jeju vốn rất giàu vitamin C, chai toner này còn có chứa Niacinamide (2%), Tranexamic Acid, AHA/BHA/PHA giúp tăng khả năng ngừa lão hóa, làm đều màu da, loại bỏ tế bào chết.

Bên cạnh đó, thành phần chiết xuất rau má, Panthenol lại tập trung vào hiệu quả làm dịu da, kháng viêm, giảm thiểu kích ứng. Bạn có thể thoa trực tiếp em toner này lên da hoặc đắp cùng bông tẩy trang để tăng khả năng dưỡng ẩm sâu.

Nơi mua: Nature Republic; Giá: 395k

3. Some By Mi Yuja Niacin 30 Days Miracle Brightening Toner

Một gợi ý toner chứa vitamin C bình dân khác cũng rất phù hợp với các chị em công sở đó là ứng cử viên đến từ nhà Some By Mi. Chai toner này có chứa 90% chiết xuất trái Yuja giúp cân bằng độ ẩm cho da sau bước làm sạch và dưỡng sáng da. Bên cạnh đó, các thành phần Niacinamide, Glutathione, Arbutin lại giúp làm mờ vết thâm, tàn nhang hiệu quả, cung cấp 12 loại vitamin giúp giảm mệt mỏi, mang lại làn da tươi trẻ.

Nơi mua: Some By Mi; Giá: 376k

4. Vitamin C Melano CC Whitening Lotion

Nếu là 1 tín đồ của các sản phẩm mỹ phẩm Nhật Bản thì hẳn bạn đã từng nghe qua danh tiếng của chai lotion đình đám nhà Melano CC. Bên cạnh thành phần vitamin C, em nó còn có chứa vitamin E giúp da khỏe mạnh, giữ ẩm, ngừa mụn và làm da sáng ra từ bên trong. Sử dụng sản phẩm này đều đặn sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, se khít lỗ chân lông, giữa da mịn mướt.

Nơi mua: Melano CC; Giá: 280k

5. Momopuri Lotion

Đây cũng là chai toner khá nổi tiếng tại Nhật Bản. Em nó có thành phần dẫn xuất vitamin C chiết xuất từ cam Bergamot kết hợp với vitamin A và E giúp giảm nhờn, se nhỏ lỗ chân lông, làm mờ thâm nám hiệu quả. Sản phẩm còn có chứa lợi khuẩn Lactobacillus giàu AHA giúp tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng, thúc đẩy da tái tạo. Bộ đôi Acid Hyaluronic và Ceramide chiết xuất từ đào giúp dưỡng ẩm sâu bên trong và tăng cường hàng rào bảo vệ da.

Nơi mua: Momopuri; Giá: 327k

https://afamily.vn/5-toner-vitamin-c-tang-collagen-ngua-lao-hoa-va-tham-nam-hieu-qua-20220211155403666.chn