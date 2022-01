5 toner đa năng: Dưỡng ẩm và ngừa lão hóa hiệu quả, đã dùng là thích mê

Toner (nước hoa hồng) là bước chăm sóc da cơ bản, được sử dụng sau khi làm sạch và trước khi dùng các sản phẩm dưỡng chuyên sâu. Toner có khả năng làm sạch da và cân bằng độ pH, việc sử dụng toner sẽ giúp làm sạch da sâu hơn. Bên cạnh đó, toner còn giúp cấp ẩm nhẹ nhàng để những bước dưỡng da sau hiệu quả hơn. Có đến 6 cách sử dụng toner khác nhau vừa tiết kiệm lại vừa giúp bạn thăng hạng nhan sắc.

Và nếu đang phân vân tìm mua toner đa năng thì bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây. Những sản phẩm này vừa giúp dưỡng ẩm lại làm sáng, làm dịu da hiệu quả.

Toner hoa cúc của Kiehl's vốn đã nổi đình nổi đám trong làng mỹ phẩm. Thành phần sản phẩm lành tính, hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Bạn có thể sử dụng để dưỡng ẩm, làm sáng, làm lotion mask...

Với thành phần rau má và keo ong dịu nhẹ, Nature Republic Green Derma Mild Cica Big Toner vừa giúp làm dịu lại kháng viêm, mờ thâm mụn nhanh chóng. Thiết kế sản phẩm thân thiện, size to nên khá tiết kiệm, kết cấu lỏng nhẹ, dễ sử dụng.

Nơi mua: Nature Republic

Nếu mê mỹ phẩm Nhật thì bạn đừng bỏ qua lotion của Momopuri. Ngoài khả năng dưỡng ẩm, sản phẩm còn có chứa lợi khuẩn Lactobacillus chứa AHA, chiết xuất cam giúp làm sáng, làm dịu, tăng cường hàng rào bảo vệ da. Hương đào tự nhiên và thiết kế xinh xẻo cũng là điểm cộng của em lotion này.

Nơi mua: Momopuri

Dòng toner đa năng của Some By Mi vừa giúp dưỡng ẩm lại làm sáng, ngừa lão hóa nhờ thành phần có chứa 88% Galactomyces và 10.000 ppm Pure Vitamin C. Sử dụng em nó đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ thấy da láng mịn, mượt mà và sáng hơn đáng kể.

Nơi mua: Some By Mi

Tập trung vào hiệu quả dưỡng ẩm sâu, It's Skin Hyaluronic Acid Moisture Toner có thành phần chủ đạo là HA. Bạn có thể thoa trực tiếp sản phẩm lên da hoặc pha loãng với nước để dùng làm lotion mask.

