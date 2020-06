5 tips skincare đáng copy từ hội TikTokers: Lỗ chân lông to có chiêu “bài trừ”, thêm mẹo bôi kem chống nắng “nhỏ mà có võ”

Tip 1: Bôi kem chống nắng trước 5 phút khi đánh nền



Theo beauty blogger swatchesbylyn, các cô gái không nên apply kem nền ngay sau khi thoa kem chống nắng bởi cách làm này vô cùng tai hại. Thứ nhất là làm công dụng của kem chống nắng mất đi nhiều và thứ hai là khiến da dễ đổ dầu hơn. Tip được cô nàng đưa ra là hãy bôi kem chống nắng, đợi 5 phút cho kem chống nắng thấm hoàn toàn vào da rồi mới apply kem nền, phấn phủ.

Nguồn: swatchesbylyn

Tip 2: 5 món skincare "bảo bối" giúp lỗ chân lông nhỏ mịn



Nguồn: @alessa.miki

Để lỗ chân lông nhỏ mịn hơn, một tín đồ sành skincare là Alessa cũng sẵn sàng chia sẻ bí kíp để hội chị em tham khảo. Theo đó, cô nàng cho hay những thành phần dưỡng da "ngon nghẻ" mà bạn nên cân nhắc khi lựa chọn mỹ phẩm chính là Salicylic Acid, Glycolic Acid, Lactic Acid, Retinol và Niacinamide. Ngoài ra, muốn lỗ chân lông "ok lah" hơn thì bạn cũng đừng quên thoa kem chống nắng mỗi ngày.

Các sản phẩm cô bạn gợi ý như sau: toner The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution (khoảng 200.000 VNĐ), tẩy tế bào chết The Ordinary Lactic Acid 10% HA 2% (khoảng 170.000 VNĐ), lotion Biologique Recherche Lotion P50 1970 (khoảng 1.300.000 VNĐ/50ml), Green Cream High Potency Retinol (khoảng 840.000 VNĐ), Facetheory Porebright Serum N10 (khoảng 430.000 VNĐ).

Tip 3: BHA và vitamin C cho da mụn, thâm

Từng bị mụn tấn công nhưng cô bạn tên Fel đã vươn đến cảnh giới da mộc đẹp thần sầu nhờ hai món bảo bối chính. Trong đó, Cosrx Bha Blackhead Power Liquid (giá: 360.000 VNĐ) có công dụng nhẹ nhàng tẩy da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và hạn chết mụn đầu đen hiệu quả; và The Body Shop Vitamin C Liquid Peel (giá: 719.000 VNĐ) - một loại tẩy da chết dạng kì chứa hàm lượng vitamin C cao giúp "giải phóng" tế bào chết, giảm mụn và làm sáng da.

Nguồn: @feeleesha

Tip 4: Skincare 6 bước buổi sáng không dùng sữa rửa mặt

Sở hữu làn da mướt mát ai nhìn cũng tị, Michelle Phan khiến hội chị em muốn copy bí kíp skincare hiệu quả cũng là lẽ thường tình. Trong clip hé lộ chu trình dưỡng da buổi sáng, beauty blogger đình đám gây ngạc nhiên khi bỏ qua bước dùng sữa rửa mặt mà chỉ lau lớp skincare buổi tối với tẩy trang và toner. Đây cũng là chiêu làm đẹp nhiều chị em rôm rả bảo nhau vì cho rằng da sẽ đẹp và khoẻ hơn về lâu về dài. Sau bước làm sạch da, cô dùng thêm tinh chất, kem dưỡng ẩm, chống nắng và kem dưỡng mắt.

Nguồn: @themichellephan

Tip 5: 5 động tác massage "xịn sò" làm săn da không cần tiêm botox



Quan trọng không kém việc đưỡng da chính là thói quen massage da mặt buổi tối. Nếu thực hiện đúng những động tác massage mà hot mom Chriselle Lim chia sẻ, da của bạn thể nào cũng săn chắc hơn, thậm chí dễ là còn đẹp mê mà chẳng cần tiêm botox. Chiêu massage mà Chriselle Lim áp dụng là massage theo hướng từ dưới lên, bắt đầu ở hai bên má, sau đó đến hai bên thái dương, giữa trán, khoé miệng và đuôi mắt.

Nguồn: @chrisellelim

