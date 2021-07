5 thói quen xấu khiến bạn giậm chân tại chỗ trong phiên bản lỗi của chính mình, có điều hình thành từ khi bé

Lý do gì khiến bạn đau khổ? Không có tiền? Không có người yêu? Không đạt được những gì mình muốn? Thật ra, điều khiến chúng ta đau khổ nhất là chống lại chính mình. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính mình.

Và trở ngại lớn nhất trong cuộc đời mỗi người chính là từ bỏ những thói quen xấu. Lười biếng, hay trì hoãn, ám ảnh xã hội, ích kỷ, hay cáu kỉnh… sẽ luôn mang đến cho ta những chuyện không hay. Ai cũng biết đó là thói quen xấu nhưng chẳng ai dũng cảm từ bỏ nó.

Không gì là không thể bởi thói quen là do chính chúng ta tự hình thành và phát triển. Thế nên nếu có những thói quen xấu sau đây, tốt nhất là bạn nên nhanh chóng từ bỏ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, để bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

1. Suy nghĩ không thấu đáo, đánh giá dựa trên cảm tính

Trên thực tế, có nhiều vấn đề có thể giải quyết chỉ cần bạn chịu khó suy nghĩ hơn. Dùng trí não của mình để nghĩ cách giải quyết thì sẽ không có nhiều khó khăn. Nhưng bởi vì sự lười biếng, không muốn động não mà chúng ta lại hay giải quyết công việc dựa trên cảm tính nhất thời. Như vậy thì bạn sẽ mãi kém cỏi và trong mắt người khác lại trở thành người nông cạn, thiếu suy nghĩ.

Bạn muốn mình trở thành người biết giải quyết việc thấu tình đạt lý hay chỉ là người nông cạn? Tất cả do bạn thay đổi ngay từ hôm nay.

2. Dễ bốc đồng, giải quyết theo cảm xúc

Nhiều người hay nói câu như thế này: "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên tôi sẽ không làm việc này đâu".

Trong mọi việc, lý do không muốn làm do tâm trạng không tốt là một lý do không chính đáng. Tâm trạng không tốt là gì? Bị sếp mắng? Cãi nhau với đồng nghiệp? Giận dỗi chồng? Thực ra những vấn đề này không liên quan gì đến những việc mà bạn đang giải quyết. Nếu xử lý tốt cảm xúc, chẳng việc gì bạn không thể làm được cả.

Do đó, đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến khả năng giải quyết vấn đề, làm việc của bạn. Mang "tâm trạng tồi tệ" để tránh né việc gì đó thì sẽ khó khá hơn được.

3. Lười biếng, lười hành động

Những người hay nói: "Tôi lười, không muốn làm" chẳng khác nào họ tự nhận mình thật kém cỏi và thất bại. Mỗi giây phút lười biếng của bạn để phải trả giá bằng nỗi đau nhân đôi trong tương lai.

Khi bạn ở đó lười biếng, bạn đã bị mọi người xung quanh bỏ lại một khoảng cách xa. Bởi trong lúc đó, ai ai cũng nỗ lực, cố gắng tiến về phía trước, riêng bạn bị sự chây lười kéo lại.

4. Ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình

Ích kỷ lâu dần thành một thói quen. Nó được hình thành và dung dưỡng bởi gia đình. Bạn có thể để ý, trong gia đình 6 người lớn và 1 trẻ em thì thường đứa trẻ đó sẽ khá ích kỷ bởi mọi tình thương mọi người đều dành cho bé. Tâm thức của đứa trẻ chỉ nghĩ cho mình, không muốn chia sẻ, lâu dần hình thành nên tính cách khi lớn lên.

Cái giá của sự ích kỷ là bạn không thể hòa nhập vào đám đông. Bạn muốn mình bị cô lập hay được hòa đồng cùng mọi người?

5. Bừa bãi, thiếu tổ chức

Thời học sinh, hay thậm chí đến khi đi làm, nhiều người vẫn giữ thói quen vứt đồ đạc lung tung. Nó sẽ ảnh hưởng đến tư duy, khiến người này dần trở nên cẩu thả, bừa bãi, hiệu quả công việc không cao.

Nếu một người mà ngay cả cuộc sống của chính mình cũng không thể sắp xếp tươm tất thì sao có thể làm chuyện lớn. Đừng đòi hỏi làm những chuyện vĩ đại khi chuyện bé nhỏ như vậy cũng làm không xong.

Biết cách sắp xếp những thứ quanh mình gọn gàng thì cuộc đời bạn cũng sẽ có trật tự hơn.

(Nguồn: Zhihu)