5 thói quen dùng điện thoại của những người giàu có và thành công, điều đầu tiên ít ai làm được!

Trong cuốn sách "Change Your Habits, Change Your Life" (Thay thói quen, đổi cuộc đời), của Tom Corley, thói quen nhỏ chính là một phần quan trọng làm nên sự giàu có của người thành công.



Ở thế kỷ 21, khi mà điện thoại thông minh (smartphone) trở thành vật bất ly thân, hỗ trợ bạn trong cả liên lạc, công việc hay giải trí.. thì những thói quen khi dùng điện thoại cũng chỉ ra bạn là ai. Người giàu cũng thế, nếu để ý kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy rằng họ cũng có những thói quen đơn giản khi dùng điện thoại hằng ngày.

Không kiểm tra điện thoại ngay sau khi ngủ dậy

Mở mắt tìm điện thoại là thói quen của rất nhiều người sau khi ngủ dậy. Theo một nghiên cứu do IDC thực hiện, có tới 80% người dùng điện thoại thông minh đang mắc phải thói quen này. Và trung bình, người dùng thường dành tới 15 phút đầu tiên trong ngày để kiểm tra điện thoại thông minh của mình.

Tuy nhiên đây là một thói quen không tốt chút nào. Tỷ phú Elon Musk cũng từng có thói quen này và ông cho biết đây là thói quen không mấy lành mạnh và ảnh hưởng xấu đến năng suất làm việc.

Theo Elon Musk, ông thường dành 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy hàng ngày vào buổi sáng để kiểm tra email nhưng điều này không mang lại cho ông bất kỳ lợi ích nào. Thay vào đó, ông thay thế thói quen này bằng việc chọn tập thể dục sáng: "Tôi cần tập thể dục và có thể trạng tốt hơn. Vì vậy, tôi sẽ chuyển từ ngay lập tức nhìn vào điện thoại sau khi thức dậy sang làm việc trong ít nhất 20 phút, sau đó sẽ kiểm tra điện thoại của mình".

Elon Musk cho rằng kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy là một thói quen tồi tệ

Các nghiên cứu khuyến nghị rằng không nên để điện thoại trong phòng ngủ. Nếu dùng điện thoại làm đồng hồ báo thức, hãy thay thế bằng một chiếc đồng hồ báo thức thực thụ. Mỗi buổi sáng, hãy dành 20 phút vận động trước khi sử dụng điện thoại để kiểm tra thông tin.

Thói quen này có thể khó thay đổi với nhiều người, nhưng quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể và tìm kiếm phương pháp cải thiện chất lượng sống. Điện thoại thông minh nên được xem là công cụ hỗ trợ cuộc sống chứ không phải là món đồ công nghệ khiến bản thân bị phụ thuộc.

Úp điện thoại

Khi không dùng điện thoại, phần lớn chúng ta có xu hướng sẽ để ngửa điện thoại. Tuy nhiên, thực tế thì cách tốt nhất để bảo vệ cho điện thoại của bạn khi không sử dụng lại là cách lật úp điện thoại xuống.

Đầu tiên chính là bảo vệ thiết bị khi úp điện thoại chính là bảo vệ thiết bị. Hãy nhớ rằng màn hình và camera trước thường được bảo vệ bởi lớp kính cường lực nhưng camera sau thì không.

Chưa hết, việc úp điện thoại xuống mặt bàn khi không sử dụng, đặc biệt khi đang ở cạnh người khác sẽ giúp bạn giữ được quyền riêng tư, giảm nguy cơ bị xem trộm tin nhắn hay các thông tin cá nhân.

Úp điện thoại có nhiều ưu điểm hơn bạn tưởng

Ngoài ra, smartphone luôn có tính năng thông báo trên màn hình điện thoại nhằm giúp người dùng nhận biết các tin nhắn mới. Đây là tính năng giúp bạn nhận được thông báo mới nhanh chóng nhưng cũng làm giảm độ tập trung khi làm việc. Liên tục nhận được thông báo, tin nhắn thì phản ứng thường xảy ra là nhìn sang màn hình điện thoại. Vậy nên úp màn hình điện thoại xuống hoặc tắt tính năng thông báo trên màn hình khóa sẽ giúp bạn tập trung hiệu quả hơn cho công việc của mình.

Bật chế độ Night Mode

Đây là một trong những tính năng mà ai cũng nên bật lên cho điện thoại của mình. Chế độ Night Mode được tạo ra nhằm ngăn chặn tác hại của ánh sáng xanh đến sức khoẻ con người, đồng thời tăng chất lượng trải nghiệm điện thoại của người sử dụng. Hiểu đơn giản, dưới chế độ Night Mode, ánh sáng xanh sẽ được loại bỏ, đồng thời, độ sáng màn hình sẽ được điều chỉnh thích hợp giúp người dùng không còn cảm thấy mỏi hay đau nhức mắt nữa. Ngoài ra, một tác dụng đáng chú ý nữa của Night Mode chính là giúp giảm tiêu thụ pin, tiết kiệm điện năng sử dụng.

Với những người giàu có, sức khỏe luôn là một trong những điều quan trọng nhất và chế độ có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là mắt thì chắc chắn sẽ được ưu tiên.



Bật chế độ Night Mode giúp bảo vệ mắt và giảm tiêu thụ pin khi sử dụng điện thoại

Bật chế độ "Không làm phiền" đúng lúc

Thông báo, cuộc gọi... là thứ đã gắn liền cùng smartphone và cuộc sống của mọi người. Đừng nghĩ rằng các thông báo trên điện thoại không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, theo một nghiên cứu khoa học được xuất bản trên tạp chí "The Journal of Experimental Psychology" đã chỉ ra "Thông báo sẽ phiền nhiễu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bạn ngay cả khi bạn không có nhu cầu xem hay xử lý chúng ngay!"

Rõ ràng sẽ chẳng ai vui nổi khi bị các thông báo làm phiền khi đang nghỉ ngơi. Đó cũng là lý do mà chế độ Không làm phiền (Do Not Disturb) xuất hiện. Khi sử dụng tính năng này, bạn sẽ không nhận được các thông báo để tránh làm phiền bạn trong thời gian mà bạn đã đặt.



Bớt căng thẳng, vướng bận từ thông báo sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ bỏ lỡ những thông báo quan trọng và cấp bách khi sử dụng tính năng này. Vậy nên hãy bật nó đúng lúc đúng chỗ!

Chế độ "Không làm phiền" sinh ra để người dùng không bị ảnh hưởng bởi thông báo, cuộc gọi

Không hiện tin nhắn trên màn hình khóa

Các thông báo tin nhắn thường sẽ được hiển thị trên màn hình khóa điện thoại giúp người dùng nắm bắt được nội dung một cách nhanh nhất. Nhưng điều này cũng khiến người ngoài tò mò nhòm ngó những thông tin quan trọng, riêng tư từ đó tạo ra những rắc rối không cần thiết.

Vậy nên việc ẩn nội dung tin nhắn, thông báo trên màn hình khóa điện thoại là điều cần thiết để tăng độ bảo mật thông tin cá nhân.