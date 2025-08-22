5 thiết kế phòng khách khiến tôi mất trắng chục triệu, giờ tỉnh mộng chỉ biết thốt lên "phí tiền ngu"!

Khi sửa sang nhà cửa, phòng khách thường được coi là bộ mặt của cả ngôi nhà. Ai cũng muốn không gian này phải chỉn chu, đẹp đẽ để nở mày nở mặt với khách khứa. Nhưng sau 3 lần sửa nhà, tôi mới vỡ lẽ nhiều thiết kế nhìn thì thời thượng nhưng khi ở mới biết bất tiện, vừa tốn tiền vừa rước bực vào người.

Thiết kế đầu tiên là kiểu không lắp đèn chính. Lúc đầu thấy bản vẽ rất đẹp, sang trọng hiện đại nên quyết định làm. Nhưng thực tế thì vô cùng hối hận. Muốn không lắp đèn chính buộc phải làm trần thạch cao khắp nhà, vừa tốn thêm hàng chục triệu, vừa làm trần thấp đi. Nhà cao 2,8m mà làm xong còn lại chưa tới 2,5m, cảm giác sống trong không gian ngột ngạt, khó chịu. Tiền mất mà kết quả chẳng ra sao, giờ nghĩ lại chỉ ước không làm để tiết kiệm.

Thiết kế thứ hai là lát nền bằng gạch bóng mờ. Nhìn thì quả thật đẹp và sang, nhưng khi sử dụng mới thấy thấm khổ. Loại gạch này cực khó vệ sinh, dễ bám bẩn, lau xong vẫn hằn vết loang lổ. Giá thành cũng cao hơn gạch thường nhưng hiệu quả thì không xứng đáng. Nếu không muốn suốt ngày cúi xuống kỳ cọ thì đừng dại chọn gạch bóng mờ.

Thiết kế thứ ba là đèn chùm pha lê. Ai cũng nghĩ treo đèn pha lê thì phòng khách lộng lẫy hơn, nhưng thực tế chỉ sau vài tháng đã thấy bất tiện. Đèn bám bụi nhanh, khó vệ sinh, bụi rơi xuống còn ảnh hưởng đến không khí trong phòng. Mỗi lần dọn dẹp là một lần cực hình, nên cuối cùng tôi phải tháo bỏ và thay bằng đèn áp trần đơn giản gọn nhẹ.

Thiết kế thứ tư là giàn phơi âm trần. Ban đầu thấy đẹp và gọn nên lắp, nhưng chỉ sau một thời gian đã hỏng. Khi cần sửa chữa thì rắc rối vô cùng vì phải tháo cả trần để lấy ra, vừa tốn công vừa tốn thêm tiền. Ngoài ra còn phải làm trần giả mới có chỗ để lắp, càng tăng chi phí. Trong khi đó giàn phơi thông thường rẻ hơn, dễ dùng và dễ thay thế.

Thiết kế thứ năm là cửa lùa giữa phòng khách và ban công. Ý tưởng ban đầu là để tách biệt không gian, nhưng sau khi làm mới thấy vướng víu. Cửa vừa chiếm diện tích, vừa chia cắt không gian khiến phòng khách nhỏ đi, ánh sáng và tầm nhìn cũng bị hạn chế. Chi phí lắp đặt lại không hề rẻ, vài chục triệu là chuyện bình thường. Thực ra bỏ cửa đi, để không gian thông thoáng còn thoải mái và rộng rãi hơn nhiều.

Kinh nghiệm rút ra là khi làm nhà, đặc biệt là phòng khách, đừng vội chạy theo trào lưu hay nghe lời quảng cáo. Thứ gì không thực sự cần thiết thì mạnh dạn bỏ qua. Có như vậy mới tiết kiệm chi phí, giữ được không gian thoáng đãng và thoải mái khi ở lâu dài.