5 thanh niên thuê khách sạn để "phê" ma túy giữa lúc cách ly xã hội

Trước đó, tối 11/8, nhận tin báo của người dân về việc có nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép ma túy, Công an P. An Hải Bắc đã bất ngờ ập vào 1 khách sạn trên đường Loseby (P. An Hải Bắc) và khống chế 5 nam thanh niên.

Tại cơ quan điều tra, 5 thanh niên này khai nhận gồm: N.V.N. (ngụ P. An Hải Bắc), N.T.Đ. (ngụ P. Thọ Quang), Đ.Q.H.P. (cùng 18 tuổi, ngụ P. Mân Thái), L.V.H. (22 tuổi, ngụ P. Phước Mỹ), Đ.T.Q. (19 tuổi, ngụ P. An Hải Tây, cùng Q. Sơn Trà).



5 thanh niên tụ tập chơi ma túy trong khác sạn giữa lúc cách ly xã hội do dịch Covid-19.

Qua thử test, toàn bộ đều dương tính với ma túy.

Hiện, Công an P. An Hải Bắc đã chuyển hồ sơ đề nghị UBND quận Sơn Trà xử phạt 5 thanh niên và chủ khách sạn về tụ tập đông người, vi phạm quy định giãn cách xã hội, cũng như hành vi sử dụng trái phép ma túy và để người khác sử dụng ma túy tại cơ sở quản lý.

Khương Mỹ