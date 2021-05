5 shop bán áo blouse chỉ xinh tươi và chuẩn mốt trở lên, giá cả rất "êm ví"

Muốn phong cách thời trang công sở có được sự đa dạng, thanh lịch và sành điệu thì ngoài áo sơ mi, chị em không nên sắm thiếu những chiếc áo blouse. Món thời trang này trông kiểu cách hơn áo sơ mi nên dễ cho chị em những outfit công sở yểu điệu, hút mắt nhưng vẫn đảm bảo nét thanh lịch. Ngoài ra, áo blouse cũng là item diện được cả khi đi chơi nên rõ ràng là một khoản đầu tư đúng đắn. Tất nhiên, chị em cũng cần phải chọn được những chiếc áo blouse đẹp và chuẩn mốt thì phong cách mới ghi điểm. Sau đây chính là những shop thời trang Việt bán áo blouse chuẩn sành điệu, chị em tham khảo thì sẽ chọn được vài mẫu áo chân ái cho tủ đồ.

Madelen (Giá từ 245k)

Đặc điểm chung của những mẫu áo nhà Madelen chính là toàn mang những gam màu rất trang nhã, trong đó nổi bật nhất là gam màu trắng tinh khôi. Nói vậy không có nghĩa là áo blouse nhà Madelen đơn điệu. Với những thiết kế tay bồng, áo cổ vuông sang chảnh hay áo cổ chữ V thắt nơ xinh xẻo, áo blouse nhà Madelen sẽ cho bạn những set đồ nữ tính, hút mắt và đầy tinh tế.

Nơi mua: Madelen

Dottie (Giá từ 375k)

Những mẫu áo của Dottie cũng xoay quanh những gam màu trung tính đầy thanh nhã, nhưng đó không phải là tất cả. Với những thiết cố cổ xếp bèo, trễ vai gợi cảm hay tay bồng, áo blouse của Dottie toát lên nét hiện đại, thời thượng và tất nhiên, vẫn có được sự nữ tính, điệu đà của áo blouse nói chung.

Nơi mua: Dottie

Gout De Jun (Giá từ 310k)

Gout De Jun mang đến cho chị em những thiết kế áo blouse khá lạ mắt nhưng vẫn thừa điểm thanh lịch để diện đến công sở, hay trong các dịp trang trọng. Loạt áo blouse của Gout De Jun có sự đa dạng về màu sắc nhưng toàn là những gam màu trendy nhất, chẳng hạn như là xanh lá nhạt, màu vàng đất… Nhờ vậy, bạn sẽ tìm thấy được những lựa chọn giúp phong cách công sở thêm đa dạng, tươi mới.

Nơi mua: Gout De Jun

Veo's By Khanh (Giá từ 450k)

Phải nói rằng, những thiết kế của Veo's "đậm đặc" chất bánh bèo. Chi tiết chủ đạo của những mẫu áo blouse nhà Veo's chính là những lớp vải xếp bèo được nhấn nhá rất "hào phóng" nhưng vẫn đủ khéo léo. Đây chính là lý do, dù những mẫu áo của Veo's đều "điệu chảy nước" nhưng vẫn toát lên sự sang chảnh, đài các. Khi diện những mẫu áo yểu điệu này thì bạn chỉ cần mix với các items rất đơn giản là đã vô cùng nổi bật, lên hình sống ảo thì cực long lanh.

Naked by V (Giá từ 360k)

Naked by V đặc trưng bởi những mẫu áo blouse trẻ trung và trendy. Thiết kế mà bạn bắt gặp nhiều nhất khi ngắm đồ của Naked by V chính là những mẫu áo hoa nhí rất xinh tươi, và được biến tấu đa dạng từ thiết kế cổ vuông, cổ bèo nhún cho đến cổ áo Peter Pan. Bổ sung cho tủ đồ những mẫu áo blouse của Naked by V thì bạn sẽ có được style công sở rất ngọt ngào, trẻ trung.

Nơi mua: Naked by V

