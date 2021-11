5 serum vitamin C không cần bảo quản trong tủ lạnh, cho da đẹp thăng hạng từng ngày

Dẫu biết serum vitamin C có hiệu quả thần kỳ trong khoản mờ thâm, làm sáng da và chống oxy hóa, ngừa lão hóa; tuy nhiên nhiều nàng thường e ngại vì serum vitamin C rất nhanh bị oxy hóa, cần bảo quản trong tủ lạnh. Nhưng thật may mắn, giờ đây nhiều hãng mỹ phẩm đã cho ra mắt những dòng serum vitamin C không cần bảo quản tủ lạnh. Với những em serum này, bạn không cần phải quá khắt khe trong khâu bảo quản mà vẫn giúp da căng đẹp, ngừa lão hóa hiệu quả.



1. Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum

Nằm trong bộ sản phẩm mới toanh vừa được Nature Republic ra mắt tại thị trường Việt Nam, đây là dòng serum đang được nhiều tín đồ làm đẹp quan tâm. Vitapair C Dark Spot có thành phần chứa 79,9% chiết xuất chanh xanh Jeju giàu vitamin C, 4% Niacinamide, 4% Tranexamic Acid. Vì vậy em nó tập trung vào hiệu quả làm sáng da, mờ thâm và ngừa lão hóa về lâu về dài. Kết cấu serum khá lỏng, màu trong, thấm nhanh và dưỡng ẩm nhẹ nhàng. Ngoài ra, set serum còn đi kèm 1 serum mini 10ml, 1 gel dưỡng mini 10ml, 1 túi bông tẩy trang tiện dụng.

Nơi mua: Nature Republic; Giá: 555k

2. VARIHOPE 8 Days Pure Vitamin C Ampoule

Dòng serum này hứa hẹn giúp cải thiện làn da, làm mờ thâm và căng bóng da sau 8 ngày.

Thành phần em nó có chứa 13,5% vitamin C, Niacinamide, Glutathione, tinh dầu cà rốt, Sodium Hyaluronate có khả năng dưỡng ẩm và làm dịu, làm sáng da. Thiết kế sản phẩm dạng tuýp nhỏ giọt, có mùi nhẹ. Serum thẩm thấu nhanh, không bị oxy hóa dù để ở nhiệt độ thường.

Nơi mua: Varihope; Giá: 600k

3. Serum Vitamin C Melano CC Rohto

Dòng serum này có sự kết hợp giữa Vitamin C và E. Bộ đôi này kết hợp giúp làm sáng, giảm thâm nám, ngăn ngừa sự hình thành hắc tố melanin, se khít lỗ chân lông. Thiết kế dạng tuýp nhỏ giọt hạn chế việc sản phẩm bị oxy hóa và điều chỉnh lượng sản phẩm tốt hơn. Sản phẩm có kết cấu lỏng, màu trắng trong, mùi thơm nhẹ, thấm nhanh.

Nơi mua: Rohto; Giá: 300k

4. CeraVe Skin Renewing 10% Vitamin C

Thêm 1 dòng serum vitamin dạng tuýp được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Dòng serum này của CeraVe có chứa 10% Vitamin C cộng với Ceramides, Hyaluronic Acid và Vitamin B5 giúp vừa làm sáng, mờ thâm lại dưỡng ẩm, làm dịu, phục hồi lớp màng bảo vệ da. Sử dụng em nó mỗi ngày sẽ giúp làn da của bạn mịn mướt, các vết thâm nám mờ dần, da căng bóng và khỏe mạnh hơn.

Nơi mua gợi ý: Cherry Shop; Giá: 380k

5. The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%

Sản phẩm có chứa bột L-Ascorbic Acid và Hyaluronic Acid, vì vậy vừa giúp dưỡng trắng, mờ thâm lại dưỡng ẩm cho da hiệu quả, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Công thức dạng kem không chứa nước, không oxy hóa giúp bạn đỡ lích kích trong khoản bảo quản.