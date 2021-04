5 sản phẩm trị nám sạm da hiệu quả top đầu, các bác sĩ đều khuyên chị em dùng thử

Theo như bác sĩ nổi tiếng Michele Green tại New York thì nám da là tình trạng da xuất hiện những mảng sẫm màu: "Chúng hiện diện phần lớn là ở hai bên má và vùng trán". Nguyên nhân của nám da thường đến từ sự thay đổi hormone hoặc do tiếp xúc với ánh nắng. Cả nam giới lẫn nữ giới đều có thể gặp tình trạng nám da, nhưng bác sĩ Green cho hay rằng các chị em sẽ dễ gặp phải vấn đề này hơn do sự thay đổi hormone khi mang thai, hoặc dùng thuốc tránh thai.



Nám sạm da là vấn đề khó nhằn nhưng không có nghĩa là không thể giải quyết được. Cụ thể là các bác sĩ khuyên chị em cứ dùng thử 1 trong 5 sản phẩm trị nám dưới đây, da sẽ được cải thiện rất nhiều.

1. Drunk Elephant A-Passioni Retinol Cream (Khoảng 1.701.000 VNĐ)

Bác sĩ Green chỉ ra rằng retinol và retin-A sẽ giúp kích thích tái tạo tế bào, trẻ hóa làn da và kích thích sản sinh collagen. Đây chính là lý do mà những lọ kem dưỡng chứa retinol như của nhà Drunk Elephant sẽ giúp hỗ trợ điều trị nám da, đồng thời ngăn ngừa nám xuất hiện thêm trong tương lai rất hiệu quả. Lọ kem dưỡng này còn chứa chiết xuất từ các siêu thực phẩm, giúp nuôi dưỡng và là phẳng nếp nhăn trên da rất tốt.

Nơi mua: Mèo Cosmetic

2. Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening Serum (Khoảng 2.090.000 VNĐ)

Với công thức NHP – 3 độc quyền, được nghiên cứu trong thời gian dài, lọ serum này của nhà Murad có khả năng xóa tan thâm nám rất nhiều quả. Cũng phải nói thêm rằng, sản phẩm còn chứa vitamin C, Oligopeptides và bột ngọc trai giúp nuôi dưỡng, nâng tông da để bạn có được làn da sáng hồng, căng bóng và rạng rỡ. Tốc độ cải thiện làn da của sản phẩm này cũng rất nhanh chóng, lọ serum hứa hẹn sau một tuần, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt khi da tươi sáng và mịn màng hơn hẳn.

Nơi mua: Wow Mart

3. EltaMD UV Elements Tinted Broad-Spectrum SPF 44 (Khoảng 820.000 VNĐ)

Quá trình ngăn ngừa và điều trị nám da không thể thiếu đi một lọ kem chống nắng chất lượng. Bác sĩ Garshick cho hay: "Tình trạng tăng sắc tố và nám da sẽ trở nên trầm trọng hơn do tiếp xúc với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử".

"Vì lý do đó, tôi gợi ý đến chị em rằng hãy bảo vệ làn da khỏi ánh sáng xanh. Và tốt nhất là chị em nên tìm kiếm những lọ kem chống nắng có khả năng chống tia HEV Light, như sản phẩm của EltaMD chẳng hạn. Tôi thích lọ kem chống nắng này bởi sản phẩm không chỉ giúp chống nắng phổ rộng mà cũng rất dễ dùng hàng ngày".

Nơi mua: EltaMD

4. StackedSkincare TCA Multi Acid Face Peel (Khoảng 800.000 VNĐ)

Tẩy da chết cũng là chìa khóa giúp làm mịn da và giảm thiểu đốm nâu, lại hỗ trợ điều trị nám hiệu quả. "Lọ tẩy da chết của StackedSkincare có chứa trichloroacetic acid (TCA) và lactic acid sẽ giúp loại bỏ tế bào chết cho tầng ngoài cùng của làn da, điều này có thể giúp phá vỡ những tế bào da tối màu", theo chuyên gia làm đẹp Kerry Benjamin tại Los Angeles.

Nơi mua: Her Skincare

5. Revision Skincare C+ Correcting Complex (Khoảng 3.967.000 VNĐ)

Bác sĩ Marisa Garshick tại New York nhấn mạnh rằng vitamin C sẽ giúp chống lại các gốc tự do – yếu tố khiến da bạn bị tổn thương, lão hóa; loại vitamin này còn có tác giúp làm sáng da rất tốt: "Một trong những sản phẩm chứa vitamin C rất tốt cho những ai bị nám, đó chính là Revision C Correcting Complex. Lọ tinh chất này chứa vitamin C cùng với công nghệ MELA-path sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn, vô hiệu các gốc tự do gây ra bởi sáng xanh và nâng tông da rất tốt". Điều này có nghĩa là, sản phẩm của Revision không chỉ có khả năng ngăn ngừa mà còn điều trị nám hiệu quả.

Nơi mua: Derm Store

Nguồn: Byrdie

Ảnh: Internet