5 sản phẩm nhận giải LazBeauty Awards 2023 giúp các nàng làm đẹp hiệu quả từ làn da đến mái tóc

Thói quen của không ít các chị em mỗi khi mua mỹ phẩm là tìm đọc các review, feedback trên các trang mạng hay ngó nghiêng ý kiến của các beauty blogger để xem sản phẩm đó có phù hợp với mình không. Bên cạnh đó, tham khảo các bảng xếp hạng mỹ phẩm uy tín và chất lượng cũng một cách giúp chúng ta dễ dàng khi chốt đơn mua hàng. Một giải thưởng về mỹ phẩm mới nhất và gần đây mà các nàng có thể yên tâm đặt trọn niềm tin chính là LazBeauty Awards 2023.

LazBeauty Awards 2023 do Lazada tổ chức trên khắp Đông Nam Á. Các sản phẩm thắng giải được trải qua các vòng đánh giá gắt gao dựa trên các tiêu chí về thiết kế bao bì, thành phần nổi trội, tính hiệu quả, đáp ứng đa dạng những nhu cầu làm đẹp và chăm sóc cá nhân, cũng như được yêu thích bởi cộng đồng làm đẹp… Cũng vì thế mà các nàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào danh sách của LazBeauty Awards 2023.

Dưới đây là top 5 sản phẩm chăm sóc da và tóc xịn sò, chất lượng tốt chiến thắng giải thưởng LazBeauty Awards 2023! Nhân ngày hội "Siêu Sale Sắm Đẹp" được tổ chức từ 21 đến 23/7/2023, Top 5 sản phẩm này đang được giảm giá sâu lên đến 50% mỗi 0h, 12h và 20h. Bên cạnh đó còn có hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1, voucher đến 800k, vì thế nàng có thể tham khảo và "chốt đơn" nhanh chóng các siêu phẩm thắng giải với mức giá cực hời đấy!

Hạng mục Eye Catcher - Son môi MAC Matte Lipstick

Nhắc đến son môi chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những thỏi son MAC trứ danh. Phải công nhận rằng dòng son đỏ của thương hiệu này là những màu son kinh điển được lòng phái đẹp. Vẫn là thiết kế thỏi son hình viên đạn truyền thống đầy gợi cảm, vẫn là chất son mềm mượt cùng hiệu ứng lì như nhung đầy bí ẩn, bao lâu này dòng son MAC Matte Lipstick luôn khiến biết bao người say đắm. Vì thế không bất ngờ khi son môi MAC Matte Lipstick dành được chiến thắng ở hạng mục Eye Catcher, sản phẩm trang điểm chân ái, giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn.

Nơi mua: Lazada

Giá Sale: 670.000 VND

MAC Matte Lipstick sở hữu bảng màu son mang đậm phong cách quyến rũ, phong phú và rất hợp làn da châu Á. Nếu là một tín đồ của son thì hãy bỏ túi ngay một thỏi son MAC các nàng nhé! Chẳng cần phải đi mua ở đâu xa bởi ngay tại Lazada có gian hãng của MAC. Nếu có ý định tậu một vài thỏi son MAC Matte Lipstick "chuẩn đét" mà có giá hợp lý thì đừng bỏ lỡ ngày hội "Siêu Sale Sắm Đẹp" được tổ chức từ 21 đến 23/7/2023. Trong dịp này, các nàng sẽ mua son MAC bất kỳ được tặng son fullsize màu hot ngẫu nhiên.

Hạng mục Celebrity Choice - Nước hoa nữ Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum 100ml

Nước hoa nữ Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum là sản phẩm được yêu thích bởi các beauty blogger uy tín và là cái tên chiến thắng hạng mục Celebrity Choice. Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum ra đời từ năm 2006 và cho đến nay, chai nước hoa này vẫn luôn sản phẩm best-seller của hãng. Mở đầu với mùi hương đầy tươi mới của trái đào xen lẫn hương thơm dịu dàng của hoa hồng, Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum như đưa chúng ta vào một khu vườn đầy bí ẩn. Hương giữa của chai nước hoa này là mùi của xạ hương hòa chung mùi hổ phách. Cuối cùng, hoắc hương và đàn hương như điểm nhấn đem đến sự nữ tính, gợi cảm và quyến rũ đến lạ.



Nơi mua: Lazada

Giá Sale: 3.285.000 VND

Nhờ chương trình "Siêu Sale Sắm Đẹp", các nàng có thể mạnh dạn đầu tư cho mình một chai nước hoa Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum 100ml với giá chỉ 3.285.000VNĐ. Tham gia thành viên LazBeauty còn được nhận voucher 10% không giới hạn giá trị đơn hàng nữa đấy các nàng ơi!

Hạng mục Evergreen Beauty - Kem nền Maybelline Fit Me

Nói đến kem nền rẻ mà "ổn áp" là phải nhắc đến kem nền Maybelline Fit Me. Đây là sản phẩm đúng với tiêu chí mỹ phẩm bình dân, chất lượng tốt. Cũng bởi vậy mà kem nền Maybelline Fit Me đã vinh dự chiến thắng hạng mục Evergreen Beauty tại LazBeauty Awards 2023. Sản phẩm sở hữu công nghệ micro powders bao phủ lên da những hạt phấn siêu nhỏ, mang đến lớp nền mịn nhẹ và "giấu nhẹm" mọi lỗ chân lông. Nhờ đó mà các nàng có một lớp nền tự nhiên như da thật nhưng lại kiềm dầu rất tốt.

Nơi mua: Lazada

Giá Sale: 204.000 VND

Sản phẩm có tận 12 tông màu và màu nào cũng "tông xuyệt tông" với làn da châu Á. Nhanh tay mua ngay kem nền Maybelline Fit Me chất lượng mà giá lại càng rẻ hơn nữa nhờ "Siêu Sale Sắm Đẹp" trên Lazada. Chỉ với 190K là các nàng có thể sở hữu ngay một lọ kem nền danh tiếng. Mua hẳn 2 sản phẩm để được tặng thêm 1 tuýp kem nền và 1 đế để điện thoại in chữ ký Hiếu Thứ Hai nữa nhé các nàng ơi!

Hạng mục Trend Setter - Gel Rửa Mặt Giảm Mụn Compliment No Problem

Compliment có lẽ là cái tên vẫn chưa quá phổ biến tại Việt Nam, nhưng đây là thương hiệu rất được ưa chuộng tại Nga. Compliment tập trung nghiên cứu và phát triển bằng cách đẩy mạnh các hoạt chất hỗ trợ đặc trị các vấn đề da cụ thể như AHA, BHA, Retinol,… Dòng sản phẩm gel rửa mặt giảm mụn Compliment No Problem giúp hỗ trợ làm sạch hiệu quả, đồng thời có khả năng làm sạch vùng da mặt. Chất lượng xịn sò nhưng lại có mức giá cực hợp lý, đây là sản phẩm có tên trong hạng mục Trend Setter và được Gen Z thích mê!

Nơi mua: Lazada

Giá Sale: 79.000 VND

Gel rửa mặt giảm mụn Compliment No Problem phù hợp với những người sở hữu làn da dầu mụn, hỗn hợp thiên dầu và đây là dòng sản phẩm có mức độ làm sạch tốt mà không gây kích ứng cho làn da. Nhân dịp "Siêu Sale Sắm Đẹp" trên Lazada, các nàng có thể mua thử gel rửa mặt này nhé! Sản phẩm được sale đến 50% nên có giá siêu hời đấy!

Hạng mục Clean Beauty - Combo gội, xả & ủ TRESEMME Keratin Smooth

"Cái răng cái tóc là góc con người" - Cũng bởi vậy là việc chăm sóc cho mái tóc là vô cùng quan trọng. Một trong những yếu tố khiến người mua yên tâm vào các sản phẩm dầu gội, xả và ủ tóc chính là nhờ thành phần lành tính, an toàn. Hạng mục Clean Beauty gọi tên Combo gội, xả & ủ TRESEMME Keratin Smooth. Bộ sản phẩm sử dụng công nghệ Keratin vượt trội nhất từ trước tới nay kết hợp cùng công thức chuẩn salon giúp mái tóc khô-xơ-rối vào nếp vào suôn mượt óng ả suốt ngày dài.

Nơi mua: Lazada

Giá Sale: 439.000 VND

Giờ đây, combo sản phẩm này lại được công nhận Hạng mục Clean Beauty của LazBeauty Awards 2023 thì lại càng là lý do khiến chúng ta dễ dàng "chốt đơn". Tranh thủ ngày "Siêu Sale Sắm Đẹp", combo sản phẩm được giảm giá đến 33% và các nàng còn nhận ngay quà tặng giá trị gồm lược, combo gội xả 70g.