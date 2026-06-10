5 sai lầm khi gửi tiền ngân hàng

Gửi tiết kiệm ngân hàng là phương án được không ít người lựa chọn trong quá trình quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, gửi tiết kiệm không đơn giản là cứ có tiền, cứ gửi vào ngân hàng là xong. Trên thực tế, không ít người vô tình mắc những sai lầm khiến hiệu quả của khoản tiết kiệm giảm đi đáng kể. Thậm chí, chỉ một quyết định thiếu cân nhắc cũng có thể khiến kế hoạch tài chính bị ảnh hưởng.

Dưới đây là 5 sai lầm cần tránh để việc gửi tiết kiệm trở nên tối ưu hơn.

1. Gửi toàn bộ tiền vào một sổ tiết kiệm duy nhất

Nhiều người có thói quen gom toàn bộ số tiền đang có và gửi vào một sổ tiết kiệm với kỳ hạn dài để nhận mức lãi suất tốt hơn. Cách làm này tuy đơn giản nhưng lại tiềm ẩn không ít bất tiện.

Vấn đề thường xuất hiện khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền đột xuất. Nếu cần rút một phần tiền trước hạn, người gửi có thể phải tất toán toàn bộ sổ tiết kiệm. Khi đó, phần tiền lãi sẽ bị ảnh hưởng.

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Thay vì dồn toàn bộ tiền vào một sổ, bạn nên chia thành nhiều khoản gửi với các kỳ hạn khác nhau. Cách này giúp linh hoạt hơn khi cần sử dụng tiền mà không ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch tiết kiệm.

2. Cho rằng lãi suất cao là quan trọng nhất

Lãi suất luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu khi gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, việc chỉ chăm chăm tìm mức lãi suất cao nhất đôi khi lại dẫn đến những lựa chọn chưa phù hợp.

Ví dụ, một số người chọn kỳ hạn rất dài chỉ vì mức lãi suất nhỉnh hơn đôi chút, trong khi thực tế vẫn có khả năng cần dùng đến khoản tiền đó trong tương lai gần. Khi phát sinh nhu cầu rút trước hạn, phần lợi ích từ lãi suất cao gần như không còn ý nghĩa.

Lựa chọn phù hợp nhất không phải lúc nào cũng là nơi có lãi suất cao nhất, mà là sản phẩm tiết kiệm phù hợp với kế hoạch tài chính và thời gian sử dụng tiền của mỗi người. Một quyết định cân bằng giữa lãi suất và tính linh hoạt thường mang lại hiệu quả tốt hơn.

3. Không duy trì quỹ dự phòng trước khi gửi tiết kiệm

Một sai lầm khá phổ biến là đem toàn bộ tiền nhàn rỗi đi gửi tiết kiệm mà không giữ lại khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Chi phí sửa chữa xe cộ, các khoản phát sinh trong gia đình, công việc hoặc những nhu cầu đột xuất khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi không có sẵn tiền mặt dự phòng, bạn dễ rơi vào tình huống phải rút tiết kiệm trước hạn.

Để hạn chế điều này, nên duy trì một khoản tiền dự phòng riêng biệt trước khi quyết định gửi tiết kiệm. Khoản tiền này không cần quá lớn nhưng đủ để xử lý các nhu cầu ngắn hạn mà không ảnh hưởng đến kế hoạch tích lũy dài hơn.

4. Tự động tái tục khoản tiền gửi mà không “theo dõi”

Nhiều người cho rằng sau khi gửi tiết kiệm chỉ cần chờ đến ngày nhận lãi. Thực tế, việc theo dõi thời điểm đáo hạn cũng rất quan trọng.

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Một số người mở sổ rồi gần như quên mất thời gian đáo hạn, không kiểm tra lại lãi suất mới hoặc các chương trình ưu đãi đang áp dụng. Trong khi đó, thị trường tiền gửi luôn có sự thay đổi nhất định theo từng thời điểm.

Việc chủ động rà soát các khoản tiết kiệm giúp người gửi đánh giá lại kế hoạch tài chính, lựa chọn kỳ hạn phù hợp hơn hoặc tái tục theo phương án có lợi hơn. Chỉ mất vài phút kiểm tra định kỳ nhưng có thể giúp khoản tiền được sử dụng hiệu quả hơn trong dài hạn.

5. Gửi tiền ở quá nhiều kỳ hạn mà không có kế hoạch rõ ràng

Ngược lại với việc chỉ gửi một sổ duy nhất, một số người lại mở quá nhiều sổ tiết kiệm với các kỳ hạn khác nhau mà không xây dựng kế hoạch cụ thể.

Ban đầu điều này có thể tạo cảm giác linh hoạt, nhưng về lâu dài lại khiến việc quản lý trở nên phức tạp. Người gửi khó theo dõi thời điểm đáo hạn, khó kiểm soát dòng tiền và đôi khi quên mất mục đích của từng khoản tiết kiệm.

Tiết kiệm hiệu quả không nằm ở việc có bao nhiêu sổ tiết kiệm, mà ở chỗ mỗi khoản tiền đều phục vụ một mục tiêu rõ ràng. Có thể chia tiền thành các nhóm như dự phòng ngắn hạn, tích lũy cho mục tiêu trong vài năm tới hoặc dành cho những kế hoạch dài hạn. Khi có định hướng cụ thể, việc lựa chọn kỳ hạn và quản lý tiền cũng trở nên dễ dàng hơn.

Gửi tiết kiệm là một trong những công cụ tài chính đơn giản và dễ tiếp cận nhất hiện nay. Tuy nhiên, hiệu quả của việc gửi tiền không chỉ phụ thuộc vào số tiền hay mức lãi suất nhận được, mà còn nằm ở cách quản lý và sử dụng khoản tiết kiệm đó. Tránh được những sai lầm phổ biến như gửi tiền thiếu linh hoạt, không có quỹ dự phòng hay bỏ quên kế hoạch tài chính sẽ giúp khoản tiền tích lũy phát huy giá trị tốt hơn theo thời gian.