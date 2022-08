5 sai lầm hàng ngày của cha mẹ và con cái khiến trẻ có nguy cơ hỏng răng từ nhỏ

Thấy con có dấu hiệu đau răng không đỡ suốt 2 ngày, cho rằng bệnh sâu răng của con tái phát, chị Liên (Đông Anh, Hà Nội) vội vàng đưa con đến bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương để khám. Không ngờ,bác sĩ cho biết con chị - bé Hoài An (5 tuổi), đã bị viêm nướu có mủ, nguyên nhân có thể là do vệ sinh răng kém. Chị Liên thừa nhận, bé Hoài An chị rất lười đánh răng, chỉ khi nào mẹ nhắc mới đánh, trong khi đó bé từng bị sâu răng lại rất thích ăn đồ ngọt. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh phát tác.



Vệ sinh răng kém là một trong những thói quen xấu của nhiều trẻ em dẫn đến phát triển nhiều bệnh răng miệng chứ không phải chỉ sâu răng hay là viêm nướu. Các bệnh răng miệng có thể xuất hiện khi vệ sinh răng không sạch, hay khi dùng răng không đúng cách… Vì vậy, ngoài vệ sinh răng miệng, cha mẹ cần chú ý tránh 5 sai lầm sau kẻo có thể làm hỏng răng của con ngay từ khi còn nhỏ.

1. Không chú ý đến ăn uống của con

Nhiều cha mẹ rất chiều con, thấy con thích ăn món gì là cho con ăn thoải mái mà không để ý rằng nhiều trẻ thích ăn các món ăn vặt hoặc đồ ăn ngọt. Những thực phẩm này vốn chứa nhiều đường, sau khi ăn ường sẽ bám lại ở răng.

Thực tế, nếu sau đó cha mẹ hướng dẫn con vệ sinh răng miệng cẩn thận, đúng cách thì sẽ loại bỏ được các vụn đường sót lại này và tránh được sâu răng. Còn nếu không làm sạch răng miệng triệt để, vụn đường sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi và gây bệnh răng miệng ở trẻ.

Bên cạnh đó, trẻ có thói quen nhấm nháp nước có ga cả ngày thì lớp phủ bên ngoài răng sẽ ngập trong axit, nếu không làm sạch ngay lập tức sẽ tăng gấp nhiều lần độ ăn mòn men răng.

2. Để trẻ tự chải răng và chải răng sai cách

Có nhiều trẻ không nhớ ngay được cách chải răng cho đúng, nhưng do không được cha mẹ nhắc nhở kịp thời thành ra có thói quen chải răng sai ngay từ nhỏ. Chải răng không sạch có thể khiến cho thức ăn thừa, mảng bám còn tồn đọng lại ở kẽ răng, lâu ngày không được làm sạch sẽ lên men, tạo axit cho vi khuẩn sinh sôi trong miệng, gây ra nhiều bệnh như sâu răng, viêm nướu…

3. Chỉ nhai một bên

Nhiều người tin rằng thói quen nhai một bên không ảnh hưởng gì nhiều đến răng lợi của trẻ, miễn là ăn xong vệ sinh răng miệng sạch sẽ là được. Thực tế, nhai nhiều ở một bên có thể làm cho khuôn mặt của trẻ bị lệch cho một bên hàm phải hoạt động liên tục. Nhai nhiều một bên thậm chí cũng có thể ảnh hưởng đến thính giác do bên hay nhai có khối cơ khỏe và chắc hơn. Vì vậy, cha mẹ cần hướng dẫn con nhai đúng, đều 2 bên, nhai chậm để tốt cho răng miệng và cả đường tiêu hóa.

4. Con dùng răng cậy, cắn đồ vật cứng hay nghiến răng

Thói quen cắn các vật cứng rất có hại vì sẽ làm cho răng trẻ bị mòn, dễ rạn nứt, mẻ, ê, đau răng... Thậm chí, thói quen này kéo dài lâu ngày có thể làm chết tủy răng và dễ có nguy cơ bị sưng tấy hay nhiễm trùng phần da xung quanh chân răng, gây mất vệ sinh hay dễ nhiễm các bệnh giun sán.

Nhiều trẻ còn có thói quen nghiến răng, nhất là khi cáu giận hay không đạt được những gì như ý. Tuy khoảng thời gian nghiến răng ở trẻ thường không lâu dài nhưng tật xấu này cũng có thể làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển hệ răng hàm. Bởi vậy, nếu thấy con có thói quen này, cha mẹ cần giúp con sửa đổi ngay.

5. Trẻ hay mút tay, bú bình kéo dài

Thích mút tay, ngậm bình sữa là những tật xấu của rất nhiều trẻ. Thế nhưng, những thói quen này có thể gây hại cho răng cũng như cấu trúc hàm của trẻ. Tuy có thể không gây sâu răng nhưng từ 2 tuổi trở lên nếu trẻ vẫn còn giữ thói quen mút tay hoặc chưa cai được bú bình, sau này có thể làm cấu trúc hàm, xương và răng bị lệch lạc. Trẻ có thể bị hô, răng mọc không đều, răng cửa hàm trên có thể bị thưa và nghiêng về phía môi.

Để bảo vệ răng trẻ chắc khỏe, cha mẹ cần cùng con chăm sóc răng miệng đúng cách

Chăm sóc răng miệng cần được bắt đầu sớm ngay từ khi trẻ có những chiếc răng đầu tiên, thường là vào khoảng 6 tháng tuổi (có những trẻ mọc răng sớm hoặc muộn hơn). Với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể vệ sinh quanh nướu và răng cho trẻ bằng miếng gạc ẩm hàng ngày. Khi trẻ có thể tự đánh răng, mẹ cần hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách và cần giám sát cho con đến khi trẻ thực hiện thành thục.

Đánh răng 2 lần/ngày cũng là việc vô cùng quan trọng để làm sạch các vụn thức ăn bám trên răng, không còn môi trường thuận lợi, các vi khuẩn sẽ không có cơ hội phát triển. Nhưng bên cạnh đó, súc miệng ngay sau khi đánh răng cũng cần thiết không kém, kể cả với trẻ em. Nước súc miệng là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc răng miệng vô cùng hiệu quả, giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hôi miệng, loại bỏ các mảng bám và những vấn đề về răng miệng khác.

Với trẻ em, mẹ có thể dùng nước súc miệng Listerine Kids Mouthwash là loại nước súc miệng không chứa cồn dành riêng cho trẻ em trên 6 tuổi. Với hương thơm quả dâu tây và thành phần flouride giúp răng chắc khỏe và ngăn ngừa sâu răng tốt hơn so với chải răng thông thường.

