5 phương pháp "chạy nước rút" giúp làn da và nhan sắc đẹp thăng hạng đón Tết

Tết là dịp để các nàng gặp gỡ người thân, bạn bè. Ai cũng mong muốn một làn da đẹp đón Tết viên mãn, thời điểm trước Tết khoảng 1 tháng đến 2 tuần, rất nhiều các chị em sẽ tìm đến các Spa thẩm mỹ để có thể tân trang lại nhan sắc của mình một cách toàn diện.

Tuy nhiên để chọn được phương pháp làm đẹp hiệu quả thì nhiều chị em còn chưa biết, đôi khi sẽ lăn tăn vì không biết làm xong sẽ có hiệu quả không. Vậy thì cùng Afamily gặp gỡ chị Trần Thùy Dương - chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực chăm sóc da của BLEU Beauté Skincare Clinic nhé.

Chỉ còn 1 tháng nữa là Tết, theo chị, các chị em muốn làm đẹp nhanh, ít xâm lấn thì nên chọn những dịch vụ nào?

Phương pháp để làm đẹp nhanh trong thời gian cận Tết này có rất nhiều lựa chọn tùy thuộc những tình trạng da và nhu cầu làm đẹp khác nhau. Đầu tiên bạn cần nắm chắc được loại da của mình, cũng như các bệnh lý trên da chính xác. Điều này có thể được hỗ trợ bởi các chuyên gia phân tích da cho bạn. Sau khi hiểu thật rõ những vấn đề mà mình đang gặp phải, chúng ta mới quyết định phương pháp để điều trị, như thế mới đạt được hiệu quả như ý, và đôi khi là trên cả mong đợi.

Tiếp nữa là hãy hiểu thật rõ mong muốn của bản thân, để can thiệp vào gương mặt một cách an toàn nhất (quan trọng là tìm được bác sĩ thực hiện cho chúng ta an toàn và uy tín, chuyên môn cao nhé mọi người). Cá nhân mình sẽ ưu tiên những phương pháp sau để có thể hiệu quả cải thiện da nhanh nhất:

- Peel da: Có rất nhiều mức độ Peel da khác nhau mà mọi người có thể cân nhắc chọn lựa tùy vào bệnh lý trên da.

+ Mức độ Peel nhẹ nhàng không bong tróc như peel Apple Pumpkin của DBH (2,5 triệu/ buổi), phương pháp này giúp căng bóng, mờ thâm sạm và giảm nếp nhăn, kích thích da được tái tạo tốt hơn.

+ Mạnh hơn và chuyên sâu hơn như Vi Peel là một lộ trình có sự bong tróc, nhưng đem lại hiệu quả trắng sáng và mờ thâm, cải thiện lỗ chân lông tuyệt vời (khoảng 5 triệu/ buổi).

- Tiêm Mesotheraphy căng bóng: Đây là phương pháp mình mê nhất, vì mỗi khi làm xong, làn da như được hồi sinh, căng bóng, mọng và vô cùng màu mỡ. Thường sẽ là tiêm Hyaluronic Acid (HA) đơn chất xuống dưới da (HA cũng có rất nhiều loại của Hàn, Mỹ, Tây Ban Nha với giá khác nhau, từ 10 – 50 triệu tùy loại).

Tiếp tới là can thiệp cải thiện gương mặt để trông xinh hơn. Mình rất ngại dao kéo, nên phương pháp an toàn, và hiệu quả nhanh mình lựa chọn là những phương pháp làm đẹp không dao kéo sau khi đã căn chỉnh và nghiên cứu kỹ càng cấu tạo gương mặt:

- Tiêm Filler: Đây là một phương pháp cực kỳ an toàn và nhanh chóng. Giúp căn chỉnh má hóp, mũi, cằm và tổng thể gương mặt một cách vô cùng tự nhiên. Filler thường bị tiếng oan là rủi ro với đủ các bài viết biến chứng cảnh báo tràn lan trên mạng. Tuy nhiên đều là những quan điểm không khách quan một chút nào. Filler căn chỉnh gương mặt rất an toàn, bạn chỉ cần tìm tới những người đủ chuyên môn, kinh nghiệm, cùng với việc tiêm những loại Filler cao cấp được FDA chứng nhận thì sẽ hoàn toàn yên tâm. Không nên tiêm những loại Filler giá quá rẻ, về cơ bản, giá cho 1 cc Filler là khoảng 9,5 triệu.

- Botox: Đây là phương pháp cực kỳ tốt trong việc thu nhỏ góc cạnh của gương mặt như hàm bạnh, hoặc xóa nhăn (ví dụ nhăn trán, nhăn mắt). Tùy vào từng khuôn mặt để bác sĩ quyết định lượng Botox tiêm vào cơ hoặc da của chúng ta.

- Nâng cơ căng chỉ: Đây có lẽ là phương pháp mình tâm đắc nhất. Trước đây mình đã từng Hifu, Thermage với đủ các loại máy từ bình thường cho tới siêu cao cấp. Nhưng mọi thứ chỉ thực sự ưng ý khi mình cấy chỉ nâng cơ. Gương mặt của mình hoàn toàn khác. Trở nên vô cùng săn chắc và thon gọn, vô cùng tự nhiên. Loại chỉ mình làm là chỉ dài nâng cơ, và mình đã làm được 2 lần rồi (1,5 năm đến 2 năm làm lại 1 lần), chỉ sẽ ở dưới da, nâng đỡ các bó cơ một cách xuất sắc. Gương mặt thực sự vô cùng trẻ trung và có sức sống. Giá cho 1 lần nâng tùy vào số lượng chỉ cũng như vùng da, dao động từ 25 – 40 triệu/ lần.

Vậy còn những dịch vụ làm đẹp nào không nên chọn? Vì sao?

Vì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là Tết, vậy nên mình khuyên các chị em không nên lựa chọn các phương pháp sau:

- Lăn kim tổn thương sâu vì phương pháp này có bong da mạnh, có chảy máu và cần nghỉ dưỡng dài, nếu lựa chọn lăn kim thời gian này thì chắc chắn làn da không kịp đẹp để đón Tết.

- Laser điều trị nám - đây là phương pháp xâm lấn mạnh, chúng ta sẽ cần nghỉ dưỡng rất dài và tránh ánh nắng tuyệt đối, nếu không rất dễ bị biến chứng tăng sắc tố.

- Các phương pháp điều trị mụn gây đẩy mụn, dịp Tết không ai muốn một làn da đầy mụn cả, vậy nên nếu muốn điều trị mụn, mình khuyên chờ Tết xong rồi tiến hành điều trị sâu.

Lời khuyên của mình là hãy tìm hiểu cơ sở làm đẹp uy tín, trao đổi trực tiếp với chuyên gia để biết da mình cần phải làm gì. Tư vấn trực tiếp với bác sĩ để được bác sĩ đưa ra lời khuyên chính xác gương mặt của bạn cần căn chỉnh như thế nào cho hợp lý, vì chỉ họ mới hiểu sâu sắc về giải phẫu cơ thể, để biết can thiệp vào đâu, bằng phương pháp gì, liều lượng ra sao. Mình chúc mọi người sẽ làm đẹp an toàn và đạt được kết quả như ý.