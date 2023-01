5 nguyên tắc nuôi dạy con trai cha mẹ cần nhớ kỹ

Nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng nuôi con trai mệt hơn con gái rất nhiều. Các bé trai thường hiếu động, không chịu nghe lời. Trên thực tế, sự phát triển trí tuệ và ngôn ngữ của bé trai chậm hơn so với bé gái. Cảm giác mệt mỏi khi nuôi dạy con trai có thể do cha mẹ chưa có phương pháp đúng đắn.

Để nuôi dạy con trai giỏi giang thành đạt, có nhân phẩm tốt, cha mẹ cần nhớ các nguyên tắc dưới đây.

1. Trao trách nhiệm cho con trai

Một cậu bé nọ ở Trung Quốc phàn nàn rằng bản thân mệt mỏi sau khi đi học cả ngày, về nhà còn bị mẹ yêu cầu phải rửa bát, nấu cơm, gập quần áo. Cậu bé phụng phịu cãi lại: "Con vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao mẹ bắt con làm nhiều vậy?".

Nghe con nói vậy, người mẹ từ tốn giải thích: "Cho dù con học rộng hiểu sâu, biết nhiều thứ ngôn ngữ thì con cũng cần trở thành một người sống có trách nhiệm với gia đình. Con cần phải biết chia sẻ công việc với mọi người".

Ảnh minh họa.

Chúng ta không nên coi thường những công việc nhà đơn giản. Trẻ cần phải làm việc nhà mỗi ngày để biết yêu thương, quan tâm đến cha mẹ hơn và có tinh thần trách nhiệm với gia đình. Tinh thần trách nhiệm là nền tảng cho hạnh phúc cả đời của một đứa trẻ.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các bé trai, nhiều khi không cần quát mắng hay đòn roi, cha mẹ chỉ cần cho con cơ hội được lao động và trải nghiệm thông qua các hoạt động hằng ngày. Khi dạy con về tinh thần trách nhiệm, nếu là cha thì cần trở thành tấm gương mẫu mực để con học tập. Còn nếu là mẹ cần "lười biếng" một chút để khơi dậy sự quan tâm, muốn được giúp đỡ từ trẻ.

2. Giúp con trai có ý thức về những luật lệ

Người Nhật Bản có một câu nói như sau: "Tình yêu và quy tắc song hành với nhau, nó là gia sư tốt nhất cho cuộc đời mỗi người". Nếu lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm, đùm bọc nhưng không có luật lệ, trẻ sẽ mất đi sự cân đối.

Nếu một đứa trẻ không được giáo dục bằng các luật lệ, quy định sẽ rất dễ mắc lỗi sai trong cuộc sống. Bởi khi đó, trẻ không có sự ràng buộc, hành động theo bản năng. Vì vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ cần thiết lập các quy tắc để trẻ biết nể sợ. Trẻ phải hiểu được đâu là việc nên làm, đâu là việc tuyệt đối không được mắc lỗi.

Những bé trai biết tôn trọng luật lệ và chịu trách nhiệm theo quy định sẽ hình thành tính tự giác, tự lập, có lí trí mạnh mẽ. Và trẻ thường có cơ hội thành công cao trong tương lai.

Những luật lệ sẽ giúp trẻ sớm trở thành người sông có phép tắc, kỷ cương. (Ảnh minh họa)

3. Cho con trai tự do khám phá

Các nhà khoa học người Anh đã tiến hành một nghiên cứu sau: Họ để 10 đứa trẻ trong tầm tuổi 9 – 12 tuổi vào một không gian có nhiều giấy bút, màu vẽ, đồ chơi và không có sự giám sát của cha mẹ. Trẻ lập tức vẽ màu lên tường những đường nét ngoằn nghoèo, cắt dán giấy khiến khắp nơi bừa bãi. Thậm chí trẻ còn vẽ cả lên mặt nhau.

Nhiều phụ huynh quan sát con trong một góc kín không khỏi "tăng xông", muốn cho con một trận đòn.

Tuy nhiên trên thực tế, sự tự do khám phá là điều không thể thiếu trong quá trình phát triển của trẻ. Nếu cha mẹ không cho trẻ tự do khám phá, trẻ sẽ mất đi sự tự chủ, nhanh nhạy trong cuộc sống. Ngược lại, nếu cha mẹ trao cho con quyền năng này, con sẽ phát triển toàn diện, trở nên thông minh, nhanh nhẹn và tự tin trước mọi khó khăn.

4. Dạy trẻ thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống

Hãy giúp trẻ thiết lập mục tiêu. Khi sống có mục tiêu, trẻ sẽ lao động chăm chỉ và tìm cách tốt nhất để đạt được mục tiêu. Thành công là phần thưởng khích lệ sự tự tin của trẻ.

Nhưng nếu chẳng may, trẻ không đạt được mong muốn, cha mẹ hãy giúp trẻ trân trọng chính hành trình đã đưa trẻ đến vị trí đó thay vì kết quả (là thất bại). Đó là những giờ luyện tập thể lực, là việc vạch ra chiến lược và cam kết thực hiện. Trẻ cần nhận ra những bài học quý giá và đứng lên sau vấp ngã.

Cha mẹ cần giúp con hiểu thất bại không phải là điều đáng sợ. (Ảnh minh họa)

5. Dạy con trai biết thể hiện cảm xúc

Con trai cần được khóc khi không thể kiểm soát cảm xúc và cần có những cái ôm. Chẳng ai thấy dễ chịu khi kìm nén một điều gì đó chỉ vì nó không phải là hành động "ngầu" khi bộc lộ.

Nếu con trai lớn lên trong một môi trường thiếu vắng những cái ôm, cái nắm tay, lời động viên, trẻ sẽ cho rằng hành động đó với người khác là điều kỳ cục. Trẻ sẽ xấu hổ khi thể hiện những cảm xúc thân mật. Và dĩ nhiên sẽ chẳng thể trở thành một người chồng và người cha biết chia sẻ, cảm thông trong cuộc sống sau này.

Nghiên cứu được thực hiện bởi tạp chí sức khỏe Health Line cho biết: Bé trai và bé gái đều cần những cử chỉ thân mật và tiếp xúc cơ thể. Và ôm là cách chủ yếu để cha mẹ thể hiện sự quan tâm đến con cái.