Năm 2025 chứng kiến hàng loạt ngôi sao đình đám Trung Quốc lao dốc phong độ, khiến khán giả thất vọng tràn trề. Từ Triệu Lệ Dĩnh mất điểm nặng với màn tái xuất nhạt nhòa, đến Ngu Thư Hân đứng đầu danh sách “thảm họa diễn xuất” bị dân mạng đòi đuổi khỏi showbiz, loạt cái tên nổi tiếng như Thành Nghị, Trương Vãn Ý và La Vân Hi cũng không thoát khỏi vòng xoáy chê bai.

Ngu Thư Hân

Sau khi từng ghi dấu ấn với Vĩnh Dạ Tinh Hà, Ngu Thư Hân bước vào năm 2025 bằng một cú trượt dài với Suỵt! Nhà Vua Đang Ngủ Đông. Bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm chê bai, và nguyên nhân lớn nhất đến từ chính lối diễn của cô. Thay vì phát triển chiều sâu cho nhân vật, Ngu Thư Hân tiếp tục lặp lại công thức quen thuộc: chu môi, trợn mắt, nhíu mày và những động tác làm quá để tỏ ra đáng yêu. Việc lạm dụng những biểu cảm một màu này khiến nhân vật trở nên trẻ con, nông cạn và hoàn toàn thiếu sức sống, đến mức khán giả nhận xét rằng cô “đem nguyên gói vai diễn cũ” đặt vào phim mới.

Sự rập khuôn trong diễn xuất khiến câu chuyện vốn đã nhạt lại càng thêm khó xem. Nhiều người xem bỏ dở chỉ sau vài tập vì cảm giác mọi hành động, ánh mắt hay cử chỉ của Ngu Thư Hân đều như được bê nguyên từ phim này sang phim khác, không hề có thêm bất kỳ lớp tính cách mới nào. Kết quả, Suỵt! Nhà Vua Đang Ngủ Đông chỉ đạt 6.1 điểm Douban, đây là mức thấp nhất trong sự nghiệp của cô phản ánh rõ sự thất vọng của công chúng.

Không chỉ gây tranh cãi về chuyên môn, hình ảnh của Ngu Thư Hân còn xuống dốc mạnh vì loạt ồn ào đời tư: bị tố nói xấu đồng nghiệp, EQ thấp, tính cách giả tạo và những rắc rối pháp lý liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình. Hệ quả là cô bị nhiều thương hiệu và cả CCTV đồng loạt gỡ nội dung hợp tác, trong khi lượng người theo dõi trên mạng xã hội giảm hơn một triệu chỉ trong thời gian ngắn. Năm 2025 vì thế trở thành cột mốc đen tối nhất của Ngu Thư Hân: diễn xuất kém, danh tiếng sụp đổ và vị thế từng có của cô trong giới giải trí gần như không còn giữ được.

Triệu Lệ Dĩnh

Từng là nữ hoàng rating của truyền hình Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh lại trải qua một năm 2025 sa sút nhất trong sự nghiệp. Những kỳ vọng lớn lao đặt vào Hoa Hướng Dương và Tại Nhân Gian nhanh chóng sụp đổ khi cả hai đều thất bại thảm hại, phơi bày rõ sự xuống phong độ trong diễn xuất của cô. Đặc biệt, Tại Nhân Gian, từng được quảng bá rầm rộ là “vươn ra thế giới” lại trở thành trò hề khi không hề có suất chiếu công khai, không thảm đỏ, không vé bán và gần như chẳng ai biết đến sự tồn tại của phim.

Trong các tác phẩm lên sóng năm nay, Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp gây thất vọng với lối diễn lặp lại, thiên về công thức cũ. Biểu cảm thiếu linh hoạt, ánh mắt trống rỗng và cách đọc thoại như “trả bài” khiến những vai diễn của cô trở nên nhạt nhòa. Đài từ của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị phàn nàn nặng nề: phát âm không rõ, âm điệu rời rạc và hoàn toàn thiếu lực, đến mức nhiều khán giả cho rằng việc lồng tiếng là lựa chọn an toàn hơn.

Ngay cả khi xuất hiện trong Tương Viên Lộng, bộ phim quy tụ nhiều nữ minh tinh thực lực, Triệu Lệ Dĩnh vẫn không thể bứt phá. Cô bị nhận xét là bị lấn át hoàn toàn, không tạo được điểm nhấn dù từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ. Việc không thể đổi mới phong cách diễn, cộng với giọng thoại yếu, khiến cô dần đánh mất lợi thế vốn có.

Sự lao dốc của Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay cho thấy rõ một vấn đề: nếu không cải thiện kỹ năng biểu cảm và đài từ, cô khó giữ được vị thế giữa lớp diễn viên mới ngày càng mạnh và mức kỳ vọng ngày càng khắt khe của khán giả. Năm 2025, hơn bất kỳ thời điểm nào, đánh dấu một cú trượt dài đáng báo động đối với sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh.

La Vân Hi

La Vân Hi từng được xem là biểu tượng nhan sắc cổ trang sau vai Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương, nhưng những năm gần đây phong độ của anh tụt dốc rõ rệt. Sự gầy gò kéo dài khiến ngoại hình thiếu sức sống, và dù nỗ lực cải thiện, anh vẫn không thể lấy lại vẻ cuốn hút từng có. Trở lại màn ảnh với Thủy Long Ngâm, La Vân Hi tiếp tục gây thất vọng khi xuất hiện với tạo hình lòe loẹt: lớp trang điểm đậm, môi đỏ, mắt cam và hàng lông mày sắc cạnh khiến tổng thể trở nên diêm dúa, làm mất đi nét tự nhiên vốn là lợi thế của anh. Thậm chí khán giả sẽ mải chú ý đến lớp trang điểm mà quên xem anh diễn xuất như thế nào, tình tiết phim ra sao.

Không chỉ ngoại hình, diễn xuất của La Vân Hi cũng bị đánh giá là giậm chân tại chỗ. Lối thể hiện cảm xúc, nhịp diễn, thậm chí cả phong thái nhân vật đều bị nhận xét như sao chép lại từ Trường Nguyệt Tẫn Minh hay Nhan Tâm Ký, tạo cảm giác nhàm chán và thiếu chiều sâu. Sự lặp lại này khiến anh bị đóng khung trong một kiểu vai duy nhất, không còn tạo được bất kỳ điểm nhấn mới nào.

Thủy Long Ngâm chỉ đạt 5.7 điểm Douban và hứng “bão” 1 sao, trong đó nhiều bình luận nhắm thẳng vào sự xuống phong độ cả về ngoại hình lẫn diễn xuất của La Vân Hi. Năm nay, những hạn chế ấy càng bộc lộ rõ ràng, khiến anh dần đánh mất vị trí trong dòng phim cổ trang vốn đòi hỏi sự biến hóa và sức hút mạnh mẽ từ người diễn viên.

Thành Nghị

Năm nay, với hai phim Phó Sơn Hải và Thiên Địa Kiếm Tâm, Thành Nghị từng được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng phim võ hiệp, nhưng rốt cuộc lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Dù đã có hơn mười năm kinh nghiệm, nam diễn viên lại gây thất vọng sâu sắc với khả năng nhả thoại mờ nhạt: phát âm không rõ chữ, nhiều đoạn chỉ mấp máy môi, lời thoại rời rạc và thiếu cảm xúc. Khán giả cho rằng so với thời Liên Hoa Lâu, anh không những không tiến bộ mà còn thụt lùi, mất đi sự sắc bén từng giúp anh ghi dấu ấn.

Trong bối cảnh bộ phim bị đánh giá thấp toàn diện vì kịch bản rời rạc, nhịp phim chậm và kỹ xảo sơ sài, Thành Nghị trở thành tâm điểm công kích khi không thể gánh nổi vai trò nam chính. Sự xuống phong độ thể hiện rõ ở từng khung hình: biểu cảm thiếu sức nặng, thoại không truyền tải được nội tâm, tạo ấn tượng “nhạt nhoà và dính dính” như nhiều khán giả nhận xét.

Sự thất vọng tiếp tục nối dài tới Thiên Địa Kiếm Tâm, nơi vai diễn của anh bị cắt dựng thiếu tinh tế, xuất hiện chủ yếu qua các góc quay toàn hoặc quay lưng. Việc thiếu cảnh cận cùng diễn xuất không đủ thuyết phục khiến Thành Nghị càng trở nên mờ nhạt, không khác gì một vai phụ. Dù nhận được 6.0 điểm trên Douban, phim vẫn hứng nhiều đánh giá 1–2 sao, phản ánh rõ sự thất vọng của người xem.

Hiệu ứng tiêu cực từ hai bộ phim liên tiếp cho thấy nếu Thành Nghị không nhanh chóng cải thiện khả năng thoại và biểu cảm, vị thế của anh trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ sẽ khó giữ vững giữa thị trường ngày càng khắt khe.

Trương Vãn Ý

Diễn xuất của Trương Vãn Ý trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi Tự Cẩm phát sóng. Trong khi Cảnh Điềm được khen sang trọng, hợp vai, thì Trương Vãn Ý bị xem là điểm yếu của phim khi liên tục bị chê diễn đơ, thiếu chiều sâu và biểu cảm gượng gạo. Một số khán giả còn nhận xét gay gắt về gương mặt và cách anh thể hiện cảm xúc.

Tạo hình cổ trang của Trương Vãn Ý cũng bị đánh giá nhàm chán, gần như không thay đổi qua các phim khiến người xem khó phân biệt nhân vật. Đây không phải lần đầu anh bị phê bình: từ Liễu Chu Ký đến Trường Tương Tư 2, diễn xuất đều gây thất vọng. Trong Trường Tương Tư 2, nhân vật Thương Huyền vốn thông minh, lý trí, nhưng qua tay anh lại trở nên yếu đuối và mờ nhạt.

Theo QQ, làn sóng phản ứng gay gắt khiến nhiều khán giả đề nghị Trương Vãn Ý ngừng đóng phim ngôn tình vì vừa thiếu thực lực vừa không có khí chất nam chính. Có ý kiến thậm chí cho rằng danh tiếng của anh chỉ là do tự thổi phồng, trong khi năng lực không tương xứng.