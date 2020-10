5 ngày liền ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc trong phòng, người đàn ông đi kiểm tra và phát hiện sự thật rùng rợn bên trong chiếc giường mình vẫn nằm

Anh Dinesh là một người kinh doanh trà, đã trở về quê hương ở Narnaul nhiều ngày để nghỉ ngơi. Sau đó, anh trở lại căn phòng thuê ở Jal Vihar Colony để tiếp tục công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, trong 5 ngày liên tiếp anh ngửi thấy mùi hôi vô cùng khó chịu trong căn phòng trọ này. Mặc dù vậy, anh Dinesh nghĩ rằng có thể do căn phòng bí bách, thiếu không khí hoặc do có con chuột chết ở đâu đã bốc mùi và bay vào căn phòng. Chính vì vậy, người đàn ông vẫn yên tâm ngủ nghỉ trên giường mà không mảy may nghi ngờ gì.

Mặc dù vậy, vào sáng ngày cuối tuần hôm đó, anh Dinesh không thể nào ngủ được vì mùi hôi ngày càng nồng nặc hơn. Anh bắt đầu đi kiểm tra và giật mình khi biết mùi hôi đó tỏa ra từ chính chiếc giường mình vẫn nằm hàng ngày.

Anh Dinesh chỉ vào bên trong chiếc giường nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Anh Dinesh đã lật giường lên kiểm tra và sốc nặng khi trông thấy thi thể đang phân hủy của một người phụ nữ. Người này là vợ của ông Rajesh Kumar, tài xế lái xe cho anh Dinesh. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, người phụ nữ đã bị giết cách đây gần 1 tuần. Chồng của nạn nhân đã bị cáo buộc sát hại vợ mình. Được biết sau khi gây án, tài xế Rajesh Kumar đã bỏ trốn. Thanh tra sở cảnh sát cho hay, cha đẻ của nạn nhân trước đó đã báo cáo về việc con gái mình bị mất tích. Ông nghi ngờ chính con rể của ông có thể đã sát hại người vợ.

"Cha của nạn nhân cho hay, Rajesh thường đánh đập vợ và luôn nghi ngờ cô ngoại tình. Thậm chí Rajesh còn cấm vợ sử dụng điện thoại vì không muốn nạn nhân liên lạc với bất kỳ ai", đại diện cảnh sát cho biết.

Được biết, trước hôm bị sát hại, nạn nhân gửi 5 người con cho cha đẻ để ra ngoài với chồng, kể từ đó người cha không còn nhìn thấy con gái mình nữa. Cảnh sát cho biết, nạn nhân đã kết hôn với Rajesh được gần 1 năm sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên. Rajesh lái xe hơi cho Dinesh, người đang sống một mình trong căn phòng thuê cách nhà của cặp đôi khoảng 10m.

Sau một thời gian chạy trốn, người chồng cuối cùng cũng đã bị bắt giữ. Người tài xế cho biết, sau khi Dinesh về quê có để lại chìa khóa phòng cho mình. Do đó, ông này đã đem thi thể của vợ giấu trong căn phòng trọ của Dinesh. Lý do khiến ông sát hại vợ là vì ghen tuông, nghi ngờ nạn nhân có mối quan hệ ngoài luồng. Vụ việc xảy ra vào đầu năm 2019 và cho đến nay kẻ thủ ác vẫn chưa được đưa ra xét xử khiến dư luận bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, gã chồng tàn độc cần nhận mức án tử hình để trả giá cho tội ác mà hắn đã gây ra.

Nguồn: Hindustantimes, NDTV