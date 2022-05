5 NGÀNH NGHỀ yêu cầu NGOẠI HÌNH sang – xịn – mịn: Nghe tiêu chí toát mồ hôi, bù lại có nghề lương cao ngất, nhìn thu nhập mà cười tủm tỉm

Ngày nay, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc với điểm số cao, kỹ năng làm việc không thua kém ai. Nhưng khi xin việc thường khó vượt qua các thí sinh nổi trội về ngoại hình. Dù ngoại hình không là thước đo công việc chuẩn xác nhưng cùng với chuyên môn, năng lực giỏi thì ngoại hình là điểm cộng lớn.



Tuỳ tính chất, đặc thù công việc mà yêu cầu về ngoại hình được cân nhắc ở mức độ khác nhau. Các ứng viên có vẻ ngoài ưa nhìn luôn mang lại thiện cảm với những người xung quanh, đặc biệt là nhà tuyển dụng. Ứng viên có hình thức đẹp, hoạt ngôn, nhanh nhẹn thường gây được ấn tượng. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức xem ngoại hình nhân viên là yêu cầu bắt buộc.

Đặc biệt như tiếp viên hàng không, nhân viên sales, nhân viên ngân hàng,… là nhóm ngành nghề yêu cầu ngoại hình cao. Chưa kể các ngành nghề chuyên môn buộc có ngoại hình của Nhà nước như: Công an, cảnh sát, quân đội. Những ngành nghề yêu cầu ngoại hình dưới đây đều là những ngành nghề hot, được thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm.

TOP 5 NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU NGOẠI HÌNH ƯA NHÌN

1. Nghề sân khấu điện ảnh

Để theo đuổi nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh thì thí sinh phải trải qua các phần thi hình thể bên cạnh các phần thi năng khiếu. Nữ yêu cầu phải đạt chiều cao từ 1,55m trở lên; nam đạt 1,65m trở lên. Bên cạnh đó, thí sinh cần có ngọại hình ưa nhìn, giọng nói không bị ngọng hay khó nghe. Nghề này yêu cầu thí sinh cần có năng khiếu về hát, diễn, múa,…

Để làm nghệ thuật, bạn cần trau chuốt hình thức bên ngoài. (Ảnh minh hoạ)

Sân khấu điện ảnh là ngành nghề mơ ước của không ít các bạn trẻ mong muốn được thể hiện đam mê và toả sáng. Nếu không đáp ứng được về ngoại hình, bạn vẫn sẽ được các trường xem xét nếu thật sự có năng lực, năng khiếu vượt trội. Tuy nhiên, khi đã làm ngành nghề này, bạn cần chăm chút hơn cho vẻ ngoài của mình nhé!

Tuy tiêu chuẩn khắt khe nhưng bù lại, nếu trở nên nổi tiếng, thành danh với nghề thì bạn sẽ có được mức thu nhập cực cao.

2. Nghề Công an – Quân đội

Theo Thông tư 15/2016/TT-BCA, nếu muốn thi ngành nghề liên quan đến Công an – Quân đội, thí sinh phải có chiều cao và cân nặng theo yêu cầu. Cụ thể, các thí sinh ngành Công an, An ninh bắt buộc phải cao từ 1,64m trở lên, nặng ít nhất 48kg đối với nam. Và chiều cao 1,58m trở lên, nặng ít nhất là 45kg đối với nữ.

Ngoài ra, thí sinh dự thi cần phải có ngoại hình, thể hình cũng như thể trạng cân đối. Đặc biệt, thí sinh không được có bệnh, tật hay bất cứ dị dạng nào trên cơ thể. Tất cả những điều này đều là yêu cầu bắt buộc nếu bạn muốn xét tuyển vào ngành nghề này.

3. Nghề phi công, tiếp viên hàng không

Trong những ngành nghề yêu cầu ngoại hình thì phi công và tiếp viên hàng không có yêu cầu khắt khe nhất. Bên cạnh đó, thí sinh cần có thêm nhiều yếu tố khác mới có thể được xét tuyển. Cụ thể, nếu bạn muốn trở thành phi công, bạn cần đảm bảo những yếu tố sau:

- Cao từ 1,65m trở lên đối với nam và 1,60m trở lên đối với nữ.

- Cân nặng 54kg đối với nam và 48kg đối với nữ

- BMI (chỉ số cơ thể): Lớn hơn hoặc bằng 18 và phải nhỏ hơn 30

- Có gương mặt ưa nhìn

- Sức khoẻ tốt, phải đạt chuẩn hạng 1, không có bệnh tật, không có tiền án, tiền sự.

Nghề tiếp viên hàng không – nghề tiếp xúc trực tiếp với hành khách nên việc yêu cầu ngoại hình khắt khe. (Ảnh minh hoạ)

Đối với nghề tiếp viên hàng không – nghề tiếp xúc trực tiếp với hành khách nên việc yêu cầu ngoại hình là điều dễ hiểu. Để làm được tiếp viên hàng không, ngoài chuyên môn, trình độ học vấn, bạn cần đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sau:

- Nam có chiều cao từ 1,65m – 1,82m; từ 18 – 30 tuổi; tỷ lệ cơ thể tốt.

- Nữ có chiều cao từ 1,58m – 1,75m; từ 18 – 28 tuổi; tỷ lệ cơ thể tốt

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe

- Sức khoẻ tốt, không có bệnh tật

- Biết trau chuốt cho bản thân, biết làm đẹp

- Không có vết săm, vết sẹo

- Ngoại ngữ tốt.

4. Nghề nhân viên ngân hàng

Nhân viên ngân hàng là một trong những công việc yêu cầu ngoại hình. Trước đây, đầu vào của ngành ngân hàng rất cao. Nhưng hiện nay, để xét tuyển vào các ngân hàng làm việc, tiêu chí còn cao hơn khi yêu cầu ngoại hình. Hầu hết các ngân hàng sẽ đánh giá chuyên môn và xét về ngoại hình cho một số vị trí trước khi "chốt" ứng viên.

Ở một số vị trí, nhân viên ngân hàng thường giao tiếp và tư vấn trực tiếp với khách hàng. Do đó, để tạo sự thiện cảm và thoải mái, nhân viên ngân hàng phải có ngoại hình ổn. Ngoài chiều cao và gương mặt, họ phải có giọng nói nhỏ nhẹ, lôi cuốn.

Nhân viên ngân hàng phải có ngoại hình ổn. (Ảnh minh hoạ)

Chẳng hạn như ngân hàng Sacombank đưa ra chỉ tiêu: Nữ phải cao 1,58m trở lên; nam cao 1,65m trở lên. Vietcombank yêu cầu nhân viên nữ cao 1,58m trở lên; nhân viên nam cao 1,65m trở lên. Ngoài ra, Vietcombank đặt ra tiêu chí từ vị trí giao dịch viên, cán bộ khách hàng cho tới nhân viên kế toán phải có hình thức ưa nhìn.

5. Nhân viên lễ tân tại nhà hàng – khách sạn

Đây là nhóm ngành nghề yêu cầu ngoại hình cao vì thường xuyên tiếp xúc và giao tiếp với khách hàng. Do đó, hình thức bên ngoài là điều cực kỳ quan trọng. Ngoài kỹ năng chuyên nghiệp trong cách ứng xử, xử lý tình huống, nhân viên lễ tân tại nhà hàng – khách sạn phải có ngoại hình ưa nhìn, chiều cao ổn, thân thiện.

Thông thường, nhân viên lễ tân là con gái. Tuy nhiên, trong nhiều nghề khác nhau, nhân viên lễ tân sẽ là các chàng trai có tướng tá cao ráo, giọng nói hay. Đặc biệt, trong các khách sạn hay nhà hàng sang trọng, nhân viên lễ tân chính là bộ mặt của nơi đó. Đơn giản vì họ là người đầu tiên tiếp nhận khách hàng và xử lý mọi vấn đề liên quan.

