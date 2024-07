5 năm qua điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân thay đổi ra sao?

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 5 năm qua:

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 5 năm qua.

Năm nay, Học viện tuyển sinh 530 chỉ tiêu (ngang bằng so với năm 2023) đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Trong đó, các phân vùng tuyển sinh được chia như sau:

Vùng 1, các tỉnh miền núi phía Bắc (10 tỉnh): Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Vùng 2, các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ (15 tỉnh, thành phố): Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Vùng 3, các tỉnh Bắc Trung Bộ (06 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế.

Vùng 8 phía Bắc, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Học sinh trường Văn hóa đăng ký dự thi, tham gia xét tuyển cùng với thí sinh ở vùng mà công an địa phương cử vào trường Văn hóa.

Học viện Cảnh sát Nhân dân, sử dụng 3 phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, Học viện Cảnh sát Nhân dân xét tuyển của thí sinh có tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.