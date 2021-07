5 năm bị mụn ẩn rồi ham hố dùng Tretinoin nặng đô, cô nàng này nhận ra sai lầm khi nghĩ rằng "Cứ đồ đắt là tốt"

Mình bắt đầu bị mụn ẩn từ lớp 8, mà hồi đó mình nghĩ chắc hết dậy thì mụn sẽ tự hết theo, nhưng tới đại học năm nhất và mình bắt đầu đi làm mẫu ảnh thì bản thân nhận thấy cần giải quyết vấn đề này vì đã gần hết tuổi dậy thì rồi mà nó vẫn không hết.



Từ ngày đi làm mẫu, mình phải make up cả ngày và lớp make up rất dày. Hồi đầu chưa biết gì nên mình toàn tự mua sản phẩm trị mụn và tự nhận thấy da mình rất khô, hầu như sản phẩm mình mua thì 4 cái về dưỡng ẩm và chỉ có 1 tuýp nhỏ để chấm lên các đốm mụn, vì mình hay có thói quen sờ tay lên mặt và nặn mụn nên còn xuất hiện các cục mụn viêm sưng liên tục.

Đi làm, mình cũng có hỏi mọi người là mặt mình bị mụn ẩn như vậy thì giờ phải xài sản phẩm gì cho hết, chứ mình đã bị hơn 5 năm rồi. Có rất nhiều người chỉ mình nhiều cách và mình cũng mong khỏi sớm nên ai chỉ gì, ở đâu là mình đi hết. Mình nhớ phương pháp trị mụn đầu tiên mình sử dụng công nghệ đi tia ánh sáng IPL-AC và kết quả sau 5 lần đi tia là không có gì thay đổi cả.

Có khoảng thời gian mình rơi vào trạng thái trầm cảm vì mụn, lúc này da mặt xấu kinh khủng.

Sau đó mình lại nghe mọi người bảo là bị mụn ẩn, chỉ cần đi nặn mụn thôi, nặn tầm 3 lần là hết, và mình cũng đã lao đi nặn mụn. Công nhận nặn về sau 2 ngày thì mặt láng hẳn, nhưng sau 1 tuần thì nó lại lên 1 đống y như cũ và chị ở spa mình nặn bảo là do mụn mình nhiều quá nên mới nặn 1 nửa, 2 tuần sau quay lại nặn tiếp. Mình có sử dụng sản phẩm thuốc của bên spa kê luôn, sau 5 - 6 lần nặn thì tình trạng mụn của mình càng ngày càng nặng hơn. Ban đầu mình chỉ bị phần trán, sau đó lan xuống má và mình bắt đầu thấy hoang mang thật sự khi nó lan xuống cả cằm. Hồi đó mình bị mụn nhiều là còn do công việc phải make up liên tục, thêm vào đó lại không có liệu trình chăm sóc da đúng cách mà chỉ dùng lên mặt toàn dưỡng ẩm với những sản phẩm trị mụn không dành cho mụn ẩn, cộng thêm việc chế độ sinh hoạt không điều độ nên mặt lên mụn dày đặc.

Mình cũng có nghe về Tretinoin nhiều và mọi người bảo nó hiệu quả lắm, nhưng dùng thì phải kiêng make up và kiêng nắng (kể cả ánh sáng xanh điện thoại) nên tới mãi tết vừa rồi, vì dịch không về quê được và cũng ít việc nên mình quyết định xài Tretinoin.

Thời gian đầu, mình tìm hiểu về 1 số sản phẩm treatment, thì đọc được bao la kiến thức lẫn review về các hãng đình đám như Paula’s Choice, Obagi, Martiderm.... nhưng hiểu biết thời đó thật sự chưa được chọn lọc nhiều. Vì ham hố mà mình đã mua ngay 1 đơn skincare có vẻ chuẩn chỉnh theo những sản phẩm mình đều đã đọc qua. Mình nghĩ lúc ấy đã tìm được chân ái rồi, vì mình được tư vấn toàn đồ đắt tiền và nồng độ cao. Hồi đó mới tìm hiểu, nghĩ rằng cứ đồ đắt và nồng độ cao là sẽ nhanh hiệu quả. Toàn tretinoin 0.1, hydroquinone, mình đã hí hửng chốt đơn và dùng đồ với hy vọng da nhanh cải thiện.

Nhưng sau khi hí hửng post bill mua hàng lên, thì ai cũng hỏi tại sao mua liều nặng vậy, rồi khuyên mình nên giảm liều hoặc phải thêm phục hồi, mình hoang mang thật sự luôn do mới bỏ 1 đống tiền ra mua đồ không lẽ lại bỏ. Mình may mắn được giới thiệu địa chỉ De Skin Journey, ngoài việc được tư vấn rất tận tình thì mình còn được tạo 1 thời gian biểu cho từng ngày, ghi rõ chi tiết phải sử dụng như nào và cách nhau bao nhiêu phút với các sản phẩm nồng độ cao mà mình đã "trót" mua.

Sau thời gian đầu “dùng nốt” treatment mạnh kết hợp phục hồi và bảo vệ kĩ, da có tiến triển rất nhanh, vì bình thường người khác xài Tretinoin để phục hồi phải mất tầm nửa năm, mà da mình mới 2 tháng đã khá ổn rồi. Về routine như mình cũng đã nói là da mỗi người là khác nhau, không thể lấy routine của người này dùng cho người khác, đối với các sản phẩm treatment mạnh, mình khuyên các bạn nên tìm đến địa chỉ tư vấn uy tín, không nên mua theo quảng cáo vì việc kết hợp sai có thể gây ra tác dụng phụ và khiến da ngày càng xấu.

Nguồn: Fb Vũ Nhật Linh