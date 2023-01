5 mỹ nhân Hàn hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong năm 2023

Song Hye Kyo

Cái tên đầu tiên trong danh sách đương nhiên phải là Song Hye Kyo. Những ngày qua, bộ phim The glory (Vinh quang trong thù hận) đã tạo ra sức hút quá lớn. Và một trong những nguyên nhân chính giúp tác phẩm của biên kịch Kim Eun Sook đạt được thành công như vậy, đó là diễn xuất thăng hạng đến bất ngờ của Song Hye Kyo.

Ở phần 2, những diễn biến phim hứa hẹn sẽ còn kịch tính hơn phần đầu rất nhiều. Vì thế, chúng ta có cơ sở để tin rằng cơn sốt mà nó tạo ra sẽ rất khủng khiếp. Một khi kịch bản này trở thành hiện thực, dĩ nhiên 2023 sẽ là một năm đại thành công của Song Hye Kyo.

Phần 2 của The glory hứa hẹn sẽ còn tạo ra cơn sốt lớn hơn cả phần đầu - nguồn: Netflix

Han So Hee

Một mỹ nhân xinh đẹp khác hứa hẹn cũng sẽ tỏa sáng trong năm nay, đó là Han So Hee. Lý do Han So Hee góp mặt ở danh sách này, đó là bởi bộ phim Gyeongseong creature (Tạo vật Gyeongseong) mà cô hợp tác với "soái ca vạn người mê" Park Seo Joon dự kiến sẽ ra mắt trong nửa đầu năm.

Loạt phim giật gân này lấy bối cảnh ở thành phố Gyeongseong vào mùa xuân năm 1945. Han So Hee vào vai một thợ săn tiền thưởng nổi danh, trong khi Park Seo Joon hóa thân thành vị phú hào giàu nhất thành phố. Hai nhân vật sẽ hợp tác với nhau trong quá trình điều tra vụ việc một loạt người dân bất ngờ mất tích một cách bí ẩn.

Sau My name, Dẫu biết và Thế giới hôn nhân, Han So Hee hứa hẹn sẽ lại có thêm một siêu phẩm trong sự nghiệp - nguồn: Netflix

Ngoài Han So Hee, Gyeongseong creature còn có sự tham gia của 2 diễn viên Claudia Kim và Wi Ha Jun. Ngay từ thời điểm còn chưa khởi quay, dự án này đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Và với nội dung đầy hứa hẹn cùng sự góp mặt của hàng loạt gương mặt đình đám, nhiều khả năng đây sẽ là một trong những quả bom tấn thành công nhất năm 2023.

Yoona

Sau thành công với Big mouth, Yoona (SNSD) hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốt màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình King the land.

Lee Junho và Yoona sẽ nên duyên trong King the land - nguồn: MBC

Thực tế, nội dung của King the land không mới khi mang tới câu chuyện tình yêu giữa một thiếu gia nhà giàu và một nữ nhân viên xinh đẹp với nụ cười chân thành. Tuy nhiên, bộ phim hứa hẹn vẫn sẽ rất được yêu thích khi ngoài Yoona, dự án này còn có sự góp mặt của Lee Junho (2PM), người cũng là một idol Kpop gen 2 đình đám.

Kim So Yeon

Trong năm 2023 còn có một siêu phẩm khác cũng sẽ lên sóng, đó là Tale of the Nine-Tailed 1938 (Bạn trai tôi là hồ ly 2). Ở dự án phim này, Kim So Yeon sẽ hợp tác cùng 2 tài tử đình đám tại xứ sở Kim Chi là Lee Dong Wook và Kim Bum. Thực lực của Kim So Yeon là điều chẳng cần bàn cãi, trong khi cả Lee Dong Wook lẫn Kim Bum cũng đều là những ngôi sao có đầy kinh nghiệm.

Dàn diễn viên chất lượng của Tale of the Nine-Tailed 1938 - nguồn: Soompi

Năm vừa qua, Lee Dong Wook và Kim So Yeon cùng vắng bóng trên màn ảnh. Vì thế các fan của bộ đôi diễn viên đều đang rất mong chờ sự trở lại của họ. Hy vọng rằng Tale of the Nine-Tailed 1938 sẽ không khiến các khán giả phải thất vọng.

Lee Sung Kyung

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Lee Sung Kyung. Sau thất bại với Shooting stars (Sao băng), nữ diễn viên 32 tuổi hứa hẹn sẽ có màn comeback đầy mạnh mẽ trong Dr. Romantic 3 (Người thầy y đức 3).

Tiếp bước thành công của Dr. Romantic 2, Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop sẽ cùng nhau tham gia mùa 3 - nguồn: SBS

Ở hai mùa trước, bộ phim đã nhận được sự đón nhận rất lớn từ cộng đồng yêu phim và mùa này cũng vậy. Với kịch bản chắc tay cùng diễn xuất đã được khẳng định từ dàn diễn viên, rất khó để Dr. Romantic 3 có thể trở thành bom xịt. Khả năng thành công của bộ phim càng được gia tăng nhiều hơn trong bối cảnh sau A business proposal (Hẹn hò chốn công sở), nam chính Ahn Hyo Seop đã trở nên "hút fan" hơn bao giờ hết.