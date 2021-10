5 món skincare vừa ra mắt đã hot rầm rộ, chị em cần update ngay

Các hãng mỹ phẩm vẫn luôn không ngừng cải tiến để mang đến những sản phẩm chất lượng cho các tín đồ làm đẹp. Trong dịp giao mùa này, nhiều thương hiệu cũng tung ra những món skincare mới khiến dân tình không thể ngồi im. Cùng điểm nhanh 5 món skincare mới, vừa ra mắt đã tạo sóng gió, chị em cần update ngay để tránh "tụt hậu".

1. The Ordinary The Bright Set

The Ordinary vốn đã quá nổi tiếng với những dòng sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng. Trong mùa Thu này, hãng mang đến bộ The Bright Set tập trung vào hiệu quả dưỡng ẩm, làm sáng da, giúp da sáng bừng sức sống bất chấp thời tiết khô hanh. Bộ sản phẩm bao gồm: Sữa rửa mặt dịu nhẹ Squalane Cleanser (50ml), Serum mắt Caffeine Solution 5% + EGCG (30ml) giảm thiểu bọng mắt, quầng thâm; Serum Ethylated Ascorbic Acid 15% Solution (30ml) chứa vitamin C ngừa lão hóa, làm sáng da; Toner Glycolic Acid 7% Toning Solution (240ml) tẩy tế bào chết, cải thiện kết cấu da.

Tuy toàn đồ cũ nhưng đây đều là những item của The Ordinary nhận được nhiều lời khen. Lười dưỡng da cầu kỳ thì bạn cứ sắm luôn 1 set này là đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của làn da.

Nơi mua: The Ordinary; Giá: Khoảng 900k

2. Kiehl's Retinol Micro-Dose Serum

Vừa mới ra mắt nhưng Kiehl's Retinol Micro-Dose đã tạo ra cơn sốt trong làng skincare ngừa lão hóa. Với thành phần có chứa retinol nguyên chất, niacinamide, peptides và ceramides giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da, mang tới làn da săn chắc, đàn hồi và rạng rỡ hơn và hạn chế tình trạng bong tróc, mẩn đỏ, khó chịu. Sản phẩm được đánh giá khá dịu nhẹ, phù hợp với những cô nàng mới sử dụng Retinol chống lão hóa. Bạn có thể xem thêm review về sản phẩm này tại đây và đây.

3. Glow Recipe Guava Vitamin C Dark Spot Treatment Serum

Nếu đã quá quen thuộc với hũ kem dưỡng dưa hấu nổi tiếng của Glow Recipe thì trong màu Thu này, hãng cũng mang đến cho bạn 1 gợi ý cũng hay ho không kém đó là: Guava Vitamin C Dark Spot Treatment Serum. Serum có chiết xuất từ ổi hồng giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, acid tranexamic và acid ferulic cho làn da sáng và đều màu, giảm thiểu đốm nâu.

Nơi mua: Glow Recipe; Giá: Khoảng 1 triệu đồng

4. Youth To The People Mandelic Acid + Superfood Unity Exfoliant

Nếu đang tìm kiếm 1 sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ mà hiệu quả cho mùa hanh khô thì bạn đừng bỏ qua Youth To The People Mandelic Acid + Superfood Unity Exfoliant. Sản phẩm chứa acid nhẹ nhàng (3%AHA, 2%BHA, 1%PHA) cộng thêm chiết xuất thực vật giàu chất chống oxy hóa (cải xoăn, rễ cam thảo và trà xanh). Vì vậy, em nó vừa giúp tẩy da chết vừa làm đều màu da, lại dưỡng ẩm và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da.

Nơi mua: Youth To The People; Giá: Khoảng 900k

5. Drunk Elephant C-Firma Fresh Day Serum

Mới đây Drunk Elephant vừa cho ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng C-Firma Fresh Day Serum nổi tiếng. Drunk Elephant C-Firma Fresh Day Serum bản mới là phiên bản tự trộn bao gồm 1 ống chứa serum và chai pump chứa bột vitamin C. Khi sử dụng, bạn sẽ trộn trực tiếp 2 thành phần này với nhau. Điều này hứa hẹn giúp gia tăng thời hạn sự dụng của sản phẩm, tránh bị oxy hóa. Ngoài ra, phiên bản mới này cũng được hãng hứa hẹn có kết cấu lỏng nhẹ và thẩm thấu nhanh hơn so với bản cũ.