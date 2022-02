5 món skincare không chứa retinol mà ngừa lão hóa đỉnh cao, là phẳng nếp nhăn

1. Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum

Vitamin C vốn là thành phần ngừa lão hóa thần thánh mà cô nàng nào cũng nên bổ sung vào chu trình skincare. Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum với thành phần có chứa 79,9% chiết xuất chanh tươi Jeju giàu vitamin C cùng với Niacinamide và Tranexamic Acid sẽ giúp làm sáng da, mờ thâm, giảm thiểu lão hóa, phục hồi hàng rào bảo vệ da. Sử dụng em nó đều đặn, bạn sẽ thấy da láng mịn, mượt mà, nếp nhăn có xu hướng mờ đi đáng kể.

Nơi mua: Nature Republic; Giá: 555k

2. Transparent White Lotion

Lotion là bước trung gian sau bước rửa mặt và trước serum.

Bước này sẽ giúp da ngậm nước, dễ hấp thụ dưỡng chất từ những bước sau. Những cô nàng ngoài 30 có thể bổ sung vào chu trình skincare Transparent White Lotion với thành phần có chứa dẫn xuất vitamin C tan trong nước và dầu, dễ dàng thẩm thấu vào da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Sản phẩm còn có chứa đậu nành lên men, collagen thực vật, collagen thủy phân và HA giúp dưỡng ẩm, cho da căng mướt, láng mịn.

Nơi mua: Soja; Giá: 434k

3. Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum

Thêm 1 dòng serum bình dân có chứa vitamin C cũng rất đáng để các chị em tham khảo. Với dòng serum này, Some By Mi đã mang đến tới 75% Galactomyces và 30.000 ppm Vitamin C tinh khiết, 10 loại Vitamin C giúp ngừa lão hóa, mang lại sức sống cho làn da. Kết cấu sản phẩm lỏng nhẹ, thấm nhanh, cho da căng bóng ánh glow như gái Hàn.

Nơi mua: Some By Mi; Giá: 395k

4. It's Skin Hyaluronic Acid Moisture Cream

Bên cạnh vitamin C thì HA – thành phần dưỡng ẩm thần thánh – cũng rất nên được các nàng ngoài 30 bổ sung vào chu trình skincare. Kem dưỡng It's Skin Hyaluronic Acid Moisture Cream với thành phần HA sẽ giúp dưỡng ẩm sâu, cho da ngậm nước căng mọng, từ đó giảm thiểu thô ráp, nếp nhăn lão hóa đáng kể. Ngoài ra, trong dòng kem dưỡng này còn có chứa chiết xuất việt quất, sơ ri, rau sam… giúp làm dịu, phục hồi vẻ tươi trẻ cho làn da.

Nơi mua: It's Skin; Giá: 260k

5. Momopuri Gel Cream

Một dòng kem dưỡng khác cũng rất đáng để bạn tham khảo, đó là Momopuri Gel Cream. Dòng kem dưỡng này có thành phần chứa HA và ceramide giúp dưỡng ẩm sâu, tăng cường hàng rào bảo vệ da trước các tác nhân kích ứng bên ngoài. Ngoài ra, sản phẩm còn có chứa lợi khuẩn Lactobacillus tạo AHA, dẫn xuất vitamin C, squalane giúp nhẹ nhàng lấy đi lớp tế bào da chết, tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy sản sinh tế bào mới, tăng độ đàn hồi cho da, làm mờ thâm nám và dưỡng da sáng hồng.

Nơi mua: Momopuri ; Giá: 425k

https://afamily.vn/5-mon-skincare-khong-chua-retinol-ma-ngua-lao-hoa-dinh-cao-la-phang-nep-nhan-2022021616192254.chn