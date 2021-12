5 món skincare đáng mua nhất Nature Republic: Có loại "quốc dân" 20k mà ai dùng cũng mê

Nature Republic là thương hiệu mỹ phẩm đình đám Hàn Quốc mà hầu như tín đồ làm đẹp nào cũng từng nghe qua hoặc dùng qua các sản phẩm của hãng. Các sản phẩm của Nature Republic được lòng dân tình nhờ chất lượng lành tính, hiệu quả và an toàn, có thể phù hợp với mọi loại da. Ngoài ra, các sản phẩm của Nature Republic còn ghi điểm ở thành phần giàu chiết xuất thiên nhiên thân thiện với làn da và bao bì bắt mắt. Mức giá của Nature Republic cũng khá dễ chịu, đi kèm với chất lượng ổn áp nên dù là hội học sinh - sinh viên hay dân công sở cũng đều có thể sử dụng được.



Còn nhớ cách đây vài năm, Nature Republic từng làm mưa làm gió với hũ kem dưỡng lô hội to oạch và đa năng. Đắm đuối với hũ kem này, tôi cũng đã thử qua kha khá các dòng sản phẩm khác của hãng và chọn ra thêm được 4 món dưới đây. Đảm bảo ai đã dùng qua 5 món skincare tốt nhất của Nature Republic này cũng phải tấm tắc khen ngợi.

1. Nước tẩy trang Good Skin AHA Ampoule Cleansing Water

Tẩy trang là bước làm sạch đầu tiên, loại bỏ bụi bẩn và cặn bã makeup giúp da sạch khỏe, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất. Nước tẩy trang Good Skin AHA Ampoule Cleansing Water có thành phần chứa axit citric và chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng do đó em nó không chỉ làm sạch da mà còn tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giảm kích ứng và viêm da hiệu quả. Sản phẩm còn có độ pH từ 5.5 đến 6.5 giúp duy trì độ pH cân bằng của làn da, không gây kích ứng hay mẩn đỏ.

2. Gel lô hội Soothing & Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel

Nhắc đến Nature Republic mà bỏ qua hũ gel lô hội đình đám của hãng thì quả là thiếu sót to lớn. Với thành phần chứa đến 92% chiết xuất nha đam hữu cơ được chứng nhận bởi CCOF của California cộng với axit hyaluronic, ceramide, em gel lô hội này vừa lành tính vừa đa năng. Em nó tập trung vào công dụng làm dịu, dưỡng ẩm và giảm kích ứng cho da hiệu quả. Bạn có thể sử dụng hũ gel này để dưỡng da, tránh khô tróc, làm dịu da bị kích ứng/ côn trùng đốt, dưỡng móng, dưỡng tóc, mix thêm cùng kem lót để có lớp makeup căng mướt…

3. Vitapair C Dark Spot Serum

Những nàng có làn da lão hóa, da xỉn màu rất nên dùng thử dòng serum Vitapair C Dark Spot của hãng mỹ phẩm Hàn Quốc này. Với thành phần có chứa 79,9% chiết xuất từ quả chanh xanh vùng Jeju với hàm lượng Vitamin C cao, 4% thành phần Niacinamide và 4% Tranexamic Acid; em nó sẽ tập trung vào hiệu quả làm sáng, mờ thâm, đều màu da, ngừa lão hóa. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp kháng viêm, giảm kích ứng, phục hồi da bị tổn thương. Sản phẩm cũng không cần bảo quản trong tủ lạnh như nhiều loại serum vitamin C khác nên khá tiện dụng.

4. Green Derma Mild Cica Big Toner

Ngon - bổ - rẻ là 3 từ có thể nói về chai toner này. Chai toner to oạch với thành phần có chứa chiết xuất rau má và sáp ong tập trung vào khả năng dưỡng ẩm và làm dịu da. Sản phẩm khá lành tính, hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Bạn có thể dùng toner để vỗ lên da hoặc đắp cùng lotion mask để tăng hiệu quả dưỡng ẩm sâu.

5. Mặt nạ Real Nature Mask Sheet

Đã là một tín đồ làm đẹp chân chính thì bạn không thể bỏ qua dòng mặt nạ dưỡng da đúng chuẩn "quốc dân" của Nature Republic. Mặt nạ Real Nature Mask Sheet được làm bằng chất liệu Cellulose tự nhiên tăng tối đa khả năng bám dính, cấu tạo 3 lớp liên tục cung cấp dưỡng chất cô đặc cho da. Mặt nạ có nhiều loại, chứa các thành phần tự nhiên như quả bơ, cam, lô hội, hoa hồng, tràm trà… phù hợp với nhiều loại da.

