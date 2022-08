5 món nước dễ gây viêm, chị em không biết vẫn cứ dùng đều nên bị già nhanh trong âm thầm

Những năm gần đây, các chuyên gia sức khỏe thường xuyên đề cập đến chứng viêm. Chung quy lại, bất cứ ai muốn tránh đau đớn cũng như các vấn đề sức khỏe lâu dài thì nên tránh viêm bất cứ khi nào. Nguyên nhân bởi, chứng viêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch... Mặc dù vậy không phải không có cách ngăn chặn hoặc giảm tối đa nguy cơ viêm.

Theo Cleveland Clinic, một số loại thực phẩm như thịt bảo quản, đồ chiên, đồ ngọt và các loại tinh bột tinh chế có thể khiến tình trạng viêm nhiễm thêm nặng nề. Đây là nguyên nhân khiến bạn mắc nhiều bệnh mãn tính, với phụ nữ sẽ bị già nhanh trong âm thầm.

5 món nước dễ gây viêm, khiến chị em già nhanh

1. Cà phê có nhiều đường, sữa

TS Amy Goodson (tác giả của The Sports) cho biết, mặc dù bản thân cà phê có chức năng chống viêm do hàm lượng polyphenol dồi dào nhưng những gì bổ sung vào món nước này vẫn có thể khiến bạn bị viêm nhiễm.

Cụ thể, nhiều loại cà phê thường được pha chế quá nhiều đường ở dạng xi-rô, sữa... Nếu bạn uống nhiều thì có thể nạp lượng lớn đường.

Thay vào đó, chuyên gia gợi ý hãy cố gắng hài lòng với ly cà phê ít ngọt, bỏ qua lớp phủ béo ngậy và chỉ sử dụng bọt sữa... Bạn vừa tránh nạp thêm đường, calo vừa tiết kiệm tiền kha khá.

2. Sữa yến mạch có hương vị

Theo chuyên gia dinh dưỡng Trista Best (làm việc tại Balance One Supplements), sữa yến mạch được làm sẵn tại cửa hàng thường có thêm nhiều hương liệu và đặc biệt chứa lượng lớn đường - thủ phạm gây viêm nhiễm.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, ngay cả những loại không hương vị cũng có thể chứa khoảng 7g đường mỗi khẩu phần. Đối với những người bị dị ứng hoặc không dung nạp gluten nếu dùng những thức uống này thì sẽ làm phản ứng viêm thêm tồi tệ hơn.

3. Đồ uống có đường

TS Goodson nói: "Nên hạn chế đồ uống có đường như trà ngọt càng nhiều càng tốt. "Theo thời gian, việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể góp phần gây ra chứng viêm mãn tính".

Hơn nữa, chúng không có giá trị dinh dưỡng, nghĩa là chỉ có vai trò cung cấp lượng đường, calo cho cơ thể. Thay vào đó, bạn hãy thử đổi những loại nước có hương vị nhẹ, nước trái cây tươi như một nguồn hydrat hóa với đường tự nhiên thấp hoặc không có đường.

4. Sinh tố mua ở cửa hàng

Mặc dù sinh tố có thể là một lựa chọn tuyệt vời để thay thế bữa ăn hoặc phục hồi sau tập luyện, nhưng nhiều loại sinh tố bạn mua tại các cửa hàng thường được bổ sung thêm lượng lớn đường. Theo TS Goodson, loại đường này mang tên turbinado.

"Lượng đường này được bổ sung thêm vào sinh tố, có thể làm tăng lượng đường rất nhanh", TS Goodson nhận định.

Do đó, chị em nên làm sinh tố tại nhà với trái cây tươi, sữa không đường và sữa chua. Cắt giảm lượng đường thêm vào, bổ sung thêm carb và protein tốt đồng nghĩa với việc bạn có một ly sinh tố giàu dinh dưỡng mà không sợ viêm nhiễm.

5. Soda

TS Lisa Young (tác giả của Last Full, Last Slim) cho biết: "Soda có đường làm tăng tình trạng viêm nhiễm. Tình trạng viêm mãn tính có thể phát triển theo thời gian do thường xuyên uống đồ uống có nhiều đường".

Chuyên gia khuyên nên uống nước lọc, có thể thêm bạc hà và chanh, hoặc thậm chí một chút nước trái cây tươi tự ép để tạo hương vị.

5 thói quen đơn giản giúp bạn chống viêm hiệu quả

1. Chăm sóc răng miệng

Sức khỏe răng kém có liên quan đến bệnh mãn tính như Alzheimer, viêm khớp dạng thấp, tiểu đường và bệnh tim. Mảng bám tích tụ lâu ngày có thể gây sưng nướu, dẫn đến tình trạng viêm nướu.

Đánh răng, dùng chỉ nha khoa hàng ngày và giảm lượng đường tiêu thụ là những việc bạn hoàn toàn có thể thực hiện để chống viêm.

2. Sử dụng gia vị tự nhiên

Nhiều loại gia vị như nghệ, gừng và quế sở hữu một lượng lớn hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Do đó, bạn chỉ dùng với một lượng nhỏ, bằng ¼ thìa cà phê, cũng đủ để giúp cơ thể chống viêm.

3. Uống trà gừng

Gừng là một trong những loại gia vị giúp giảm viêm hiệu quả nhất. Không những vậy, chúng còn đem lại lợi ích khác như hỗ trợ tiêu hóa, tránh khó tiêu và đau bụng do đầy hơi.

4. Bổ sung chất xơ

Chất xơ đóng vai trò như thức ăn cho lợi khuẩn trong đường ruột, cũng giúp giảm viêm.

Bạn có thể bổ sung chất này thông qua chế độ ăn hàng ngày. Hãy tập trung vào những loại thực phẩm giàu chất xơ như trái cây và rau xanh.

5. Ăn cá béo

Các loại cá béo chứa một lượng lớn omega-3 giúp cơ thể hạn chế sản sinh các chất gây viêm mang tên cytokine.

Cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá trích và cá mòi đều là những nguồn cung cấp chất này dồi dào. Mọi người nên ăn cá béo ít nhất 2 lần mỗi tuần.