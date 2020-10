5 món này là thủ phạm "ăn cắp" canxi, gây mất xương rất nhanh: Toàn món khoái khẩu trong mâm cơm nhưng bạn không biết

Xương nắm vai trò bảo vệ các cơ quan trong cơ thể ví dụ như tuỷ sống, não bộ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp. Đồng thời chúng cũng quyết định chức năng vận động và nâng đỡ của con người nhưng ít ai trong chúng ta biết chăm sóc xương đúng cách.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 2 phụ nữ trên 85 tuổi sẽ có 1 người bị gãy xương và tương tự cứ 3 nam giới ở cùng độ tuổi có 1 người bị gãy xương. Theo nghiên cứu, khối lượng xương của con người sẽ đạt mức cao nhất vào khoảng 20 đến 30 tuổi, sau đó sẽ giảm dần theo năm tháng. Sau khi phụ nữ đến tuổi mãn kinh, tốc độ mất xương sẽ tăng lên do nội tiết tố giảm. Điều này có thể gây ra tình trạng gãy xương, nứt xương, lún đốt sống,... gây đau đớn và cản trở sinh hoạt người bệnh.

Bổ sung đủ canxi và vitamin D là điều cần thiết để ngăn ngừa loãng xương. Để có xương chắc khỏe hơn, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn hãy tránh những món ăn nguy hiểm dưới đây.



1. Nước ngọt, nước có ga, cà phê

Nước ngọt, nước có ga, cà phê là loại nước yêu thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, những thức uống này thường xuyên được giới chuyên gia cảnh báo rằng có thể gây béo phì, ung thư và làm mất canxi.

Theo tiến sĩ Linda K. Massey (giáo sư dinh dưỡng tại Đại học Bang Washington, Mỹ): Các loại nước ngọt, nước có ga thường chứa axit photphoric, làm tăng bài tiết canxi trong nước tiểu của bạn, có liên quan đến việc giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương.

Đối với cà phê, vị chuyên gia này đánh giá rằng caffeine có thể khiến canxi bị rút bớt, làm mất đi sức mạnh của xương. "Trung bình cứ mỗi 100g caffein bạn lại tiêu thụ khoảng 6 miligam canxi", tiến sĩ Linda K. Massey nói.

Để ngăn ngừa loãng xương, thay vào đó bạn nên sử dụng:

- Nước cam.

- Sinh tố trái cây.

- Sữa tươi hoặc socola đen.

2. Các loại đậu

Trong khi các sản phẩm đậu nành như edamame, đậu phụ, tempeh và đồ uống từ đậu nành rất giàu protein có tác dụng xây dựng xương thì chúng đồng thời cũng chứa các hợp chất thực vật có thể cản trở sự hấp thụ canxi.

Tiến sĩ Massey cho biết: Lượng oxalat trong đậu nành có thể làm cản trở cơ thể hấp thụ canxi. Tuy nhiên, các loại đậu đem lại tác dụng tốt cho cơ thể vì vậy bạn vẫn có thể ăn, nhưng để giảm mức oxalat trong thực phẩm này, bạn nên ngâm đậu trong nước vài giờ trước khi nấu.

3. Các thực phẩm gây viêm

Ông Dina Khader, một nhà tư vấn dinh dưỡng ở Mount Kisco, New York cho biết: "Một số loại thực vật như cà chua, nấm, ớt, khoai tây và cà tím, có thể gây viêm xương, dẫn đến loãng xương".

Tuy nhiên, những loại rau này có chứa các vitamin và khoáng chất khác tốt cho sức khỏe của bạn, vì vậy, giống như đậu, bạn không nên tránh ăn chúng mà chỉ cần đảm bảo dung nạp đủ canxi - 1.000 đến 1.200 miligam mỗi ngày.

4. Đồ ngọt

Nếu muốn bảo vệ tình trạng xương, tốt nhất bạn không nên ăn quá nhiều đường. Theo chuyên gia dinh dưỡng cấp cao Heidi Skolnik: Tác hại đối với xương có thể xảy ra khi mọi người tiêu thụ quá nhiều đường mà không nạp đủ chất dinh dưỡng mà cơ thể cần hàng ngày.

Chuyên gia khuyên mọi người nếu thực hiện chế độ ăn phòng ngừa loãng xương nhưng vẫn muốn ăn ngọt thì có thể chọn các loại quả là mận khô, nam việt quất và các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa khác, đây là những chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe hỗ trợ sức khỏe của xương.

5. Đồ ăn nhiều muối

Trong tất cả các món ăn nguy hiểm đối với xương, muối có lẽ là thứ khó kiềm chế nhất. Muối xuất hiện trong hầu hết các loại thực phẩm đã qua chế biến, bao gồm bánh mì nguyên hạt, ngũ cốc ăn sáng, dưa muối, cà muối... Nếu chúng ta thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm này thì sức khỏe xương sẽ bị ảnh hưởng.

Theo bác sĩ nội tiết Felicia Cosma (Giáo sư y học lâm sàng tại Đại học Columbia ở New York) cho biết: "Càng ăn mặn, lượng canxi trong cơ thể bạn càng mất nhanh bởi muối chính là nguyên nhân gây ra tình trạng bài tiết quá nhiều canxi qua thận". Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ 5g muối/ngày, tuy nhiên số lượng tiêu thụ thực tế của hầu hết mọi người là 9,4g muối/ngày - gần gấp đôi so với khuyến cáo.

(Nguồn: Webmd, Everydayhealth)