5 món mỹ phẩm The Ordinary bán chạy nhất trên Sephora, có gì mà dân tình mê mẩn thế

Thương hiệu mỹ phẩm The Ordinary ngay từ khi ra mắt đã tạo thành cơn sốt khiến các chị em không thể ngồi im. Các sản phẩm của The Ordinary được đánh giá cao vì gái cả phải chăng, bảng thành phần rõ ràng, tập trung cải thiện những vấn đề chuyên biệt của từng làn da. Vậy giữa bạt ngàn các sản phẩm của The Ordinary, đây là những món thực sự đáng để "rút ví" nhất. Đó chính là 5 món mỹ phẩm dưới đây, đây cũng chính là những sản phẩm bán chạy nhất trên Sephora và nhận được vô số những lời khen có cánh từ những người từng sử dụng.



1. The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Exfoliating Peeling Solution (khoảng 200k)

Bình chọn: 2,8k; Tổng điểm: 4,6/5

Trong số các sản phẩm peeling thì The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Exfoliating Peeling Solution vẫn là cái tên đình đám được nhiều người tin tưởng. Với thành phần có chứa AHA 30%, BHA 2%, em nó sẽ giúp tẩy tế bào chết, làm sạch sâu, hạn chế mụn, se khít lỗ chân lông, giúp da láng mịn. Ngoài ra, trong sản phẩm còn có chứa vitamin B5 và chiết xuất thảo dược giúp giảm kích ứng, làm dịu da. Ngoài việc dùng cho da mặt, nhiều tín đồ làm đẹp còn dùng loại serum này để làm sáng những vùng da sẫm mẫu như đầu gối, nách.

2. The Ordinary Glycolic Acid 7% Exfoliating Toning Solution (khoảng 500k)

Bình chọn: 2,3k; Tổng điểm: 4,4/5

Nếu đang tìm kiếm 1 chai toner acid bình dân, hiệu quả thì bạn sẽ không thể bỏ qua dòng toner đình đám này. Thành phần 7% Glycolic Acid với độ pH ~ 3,6 sẽ giúp nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào chết già nua, xỉn màu, giúp da mịn màng, mượt mà, đều màu hơn. Sử dụng sản phẩm này đều đặn còn giúp giảm thiểu mụn, kích thích sản sinh collagen, chống lại quá trình lão hóa.

3. The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% Oil Control Serum (khoảng 300k)

Bình chọn: 4,8k; Tổng điểm: 4,3/5

Đây được xem là chân ái dành cho những cô nàng có làn da dầu, mụn, thâm. Trong khi ZinC nắm vai trò kháng viêm, tái tạo da, giảm thiểu mụn trứng cá thì Niacinamide lại giúp làm đều màu da, giảm sưng đỏ, chống oxy hóa. Trong sản phẩm còn có chứa thêm các thành phần dưỡng ẩm, kiểu soát dầu nhờn. Kết cấu serum dạng gel, màu trắng đục, thẩm thấu nhanh.

4. The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 Hydrating Serum (khoảng 250k)

Bình chọn: 2,8k; Tổng điểm: 4,2/5

Mùa hanh khô sắp đến cũng là lúc những sản phẩm cấp ẩm như The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 Hydrating Serum là món đồ cần kíp với bất cứ cô nàng nào. Hyaluronic Acid vốn đã quá nổi tiếng trong làng dưỡng da nhờ khả năng cấp ẩm, dưỡng da căng mướt, mọng sương. Chai serum này có có thêm thành phần B5 giúp kháng viêm, làm dịu da. Sản phẩm nhận được nhiều khen ngợi vì giá cả phải chăng, cấp ẩm hiệu quả.

5. The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (khoảng 350k)

Bình chọn: 1,4k; Tổng điểm: 4,4/5

Thêm một bảo bối dưỡng da khác của nhà The Ordinary cũng rất được lòng các tín đồ làm đẹp đó là lọ dầu dưỡng từ nụ tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil. Dầu nụ tuần xuân có thành phần giàu vitamin A, C, E giúp làm sáng, ngừa lão hóa hiệu quả. Dầu còn giúp dưỡng ẩm, tránh mất nước, giữ da luôn căng mọng, ẩm mượt, làm chậm quá trình lão hóa.