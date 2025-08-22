5 món đồ ông bà tiếc không nỡ bỏ, nhưng con cháu phải khuyên VỨT NGAY kẻo rút ngắn tuổi thọ

1. Dép rẻ tiền, rẻ một đôi, đắt một bàn chân

Trên thị trường, loại dép nhựa vài nghìn đồng một đôi xuất hiện tràn lan, đặc biệt ở chợ cóc hay các gian hàng online. Chúng thường được làm từ nhựa PVC tái chế, không qua xử lý kỹ lưỡng. Khi đi, dép tỏa mùi hắc đặc trưng của hóa chất. Chất nhựa cứng, bí khí, gây mồ hôi, nấm và thậm chí bỏng rộp ở những người có da nhạy cảm. Một nghiên cứu tại Trung Quốc từng chỉ ra rằng, dép nhựa tái chế có thể chứa kim loại nặng vượt ngưỡng an toàn.

Thay thế thông minh: Hãy chọn dép EVA hoặc cao su thiên nhiên. Giá có thể cao hơn một chút (30–50 nghìn đồng/đôi), nhưng thoáng khí, bền và an toàn.

Gợi ý mua:

2. Quần áo siêu rẻ – tiết kiệm hôm nay, hại sức khỏe mai sau

Một chiếc áo thun 20–30 nghìn đồng nghe có vẻ hời, nhưng ít ai biết đằng sau đó là gì. Nhiều xưởng may giá rẻ sử dụng vải tồn kho, tái chế, nhuộm bằng hóa chất rẻ tiền. Quần áo loại này thường nhanh bai dão, phai màu. Đặc biệt, thuốc nhuộm azo – từng bị EU cấm có nguy cơ gây kích ứng da, thậm chí ung thư nếu tiếp xúc lâu dài.

Thay thế thông minh: Ưu tiên quần áo cotton, linen hoặc sản phẩm từ thương hiệu bình dân nhưng uy tín. Đặc biệt, nội y và quần áo trẻ em tuyệt đối không nên mua loại rẻ không rõ nguồn gốc.

Gợi ý mua:

3. Nước giặt, bột giặt giá siêu rẻ – sạch chưa thấy, hại da thấy ngay

Bột giặt/nước giặt giá sốc vài nghìn đồng/lít xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Các sản phẩm này thường chứa chất tẩy mạnh và hương liệu tổng hợp rẻ tiền. Sau khi giặt, cặn bột giặt bám lại trên sợi vải, tiếp xúc trực tiếp với da. Hậu quả là ngứa, dị ứng, viêm da – đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Thay thế thông minh: Mua các nhãn hiệu phổ biến có chứng nhận an toàn (OMO, Ariel, Lix). Ngoài ra, săn sale chính hãng trên các sàn TMĐT sẽ giúp tiết kiệm mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Gợi ý mua:

4. Nội y giá rẻ – bom nổ chậm đối với sức khỏe sinh sản

Nội y là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với vùng nhạy cảm. Nhưng nhiều loại giá chỉ 10–20 nghìn đồng/bộ trên chợ mạng lại được làm từ vải tái chế, nhuộm hóa chất nồng nặc. Vải kém chất lượng bí bách, tích tụ mồ hôi, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển. Ở nữ giới, mặc lâu có thể gây viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản. Ở nam giới, nguy cơ viêm da, ngứa ngáy cũng rất phổ biến.

Thay thế thông minh: Chọn nội y cotton, ưu tiên thương hiệu uy tín. Một chiếc quần lót tốt giá 40–70 nghìn đồng nhưng an toàn, bền và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Gợi ý mua:

5. Giấy vệ sinh, khăn giấy kém chất lượng – cái bẫy rẻ tiền

Nhiều loại giấy “3 không” (không thương hiệu, không nhãn mác, không kiểm định) được bán rất rẻ, chỉ 10–15 nghìn cho cả bịch lớn. Chúng thường sản xuất từ giấy tái chế, tẩy trắng bằng hóa chất như Clo, huỳnh quang. Khi lau miệng, lau tay, các hóa chất này có thể dính trực tiếp lên da, thậm chí đi vào cơ thể. Đặc biệt, dùng để vệ sinh cá nhân thì mức độ nguy hiểm càng cao.

Thay thế thông minh: Chọn giấy có thương hiệu, đạt chuẩn an toàn. Ngày nay, nhiều hãng nội địa có sản phẩm giá mềm (25–35 nghìn/bịch), đảm bảo hơn hẳn so với loại trôi nổi.

Gợi ý mua:



