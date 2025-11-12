5 món đồ bếp xinh muốn xỉu, chị em đang đua nhau săn "rần rần" vì voucher giảm giá cực gắt lên đến 80%

1. Bộ nồi chống dính Ceramic Elmich Mocha EL5243MC04 (Size 18–20–24 + quánh 16cm) - Sale: 16,34%

Cái vibe Mocha của Elmich đang là “chân ái” của những căn bếp thích tông trầm sang. Bộ nồi ceramic bóng nhẹ, sờ mát tay, nhìn là thấy xịn.

• Điểm ăn tiền: Ceramic chống dính tự nhiên, nấu ít dầu mỡ vẫn không lo bám đáy.

• Lợi điểm nữa: Bộ 4 món đủ size cho mọi kiểu bữa, từ nấu canh, kho, rim đến làm sốt.

• Phù hợp với căn bếp: tông be, nâu, trắng kem, hoặc phong cách tối giản.

• Lý do chị em tranh nhau chốt: Bộ này đang có voucher giảm sâu theo khung giờ – ai nhanh tay là được giá mềm bất ngờ.

Nơi mua: Lazada

2. Chảo chống dính Ceramic Elmich Mocha EL5982 - Sale: 14,4%

Muốn set bếp cùng tone thì phải có chiếc chảo Mocha này. Cầm lên là thấy đầm tay, lòng chảo màu sáng nhìn sạch sẽ và rất “bếp đẹp Instagram”.

• Chống dính quá ổn: Chiên trứng không dính, làm pancake đẹp mặt, rửa cũng nhàn tênh.

• Viền cao: hạn chế bắn dầu, đảo đồ ăn thoải mái.

• Điểm khiến chị em mê: nhìn sang mà giá không hề gắt, lại đang có combo voucher khi mua chung với bộ nồi.

Nếu bếp bạn muốn “sang một nấc”, đây là món nên chốt ngay.

Nơi mua: Lazada

3. Thớt gỗ tự nhiên hình chữ nhật G01 – có khoen treo cực tiện - Sale: 29,63%

Chiếc thớt này lên hình đẹp đến mức chị em cứ tưởng decor. Nhưng thực ra nó cực kỳ “xài được”.

• Gỗ tự nhiên chắc chắn: bền, an toàn cho sức khỏe, không bị ám mùi như thớt nhựa.

• Chống ẩm mốc tốt: phù hợp khí hậu Việt Nam, để lâu không bị nứt hay đen cạnh.

• Có khoen treo: treo lên tường là thành món decor giúp bếp xinh 200%.

• Đang giảm sâu: mua 1 chiếc mà cảm giác như mua 2 vì giá đang “lụm” cực hợp lý.

Đây là món mà bất kỳ ai làm bếp tối giản đều nói: “đáng tiền thật sự”.

Nơi mua: Lazada

4. Bộ đồ ăn sứ CAROTE – set lớn, màu đẹp, bày mâm nhìn sang hẳn - Sale: 79,96%

CAROTE vốn nổi tiếng vì đồ bếp màu pastel “ngọt như kem”, còn bộ bát đĩa này thì đúng nghĩa khiến mâm cơm trông “đắt giá” hơn 10 lần.

• Gốm sứ dày dặn, bền: không dễ mẻ như loại rẻ tiền.

• Màu sắc thanh lịch: tông trắng – be – hồng nhạt, hợp mọi kiểu bàn ăn.

• Set lớn: đủ bát cơm, đĩa lớn, đĩa salad, bát súp, bát tô.

• Điểm khiến chị em thích mê: chụp ảnh món ăn lên nhìn rất “ngon mắt”, đúng kiểu bếp đẹp sang xịn.

Giảm giá loại này thường hết rất nhanh vì người ta mua cả set để đồng bộ.

Nơi mua: Lazada

5. Giá lưu trữ bát đĩa YEYA – tủ hai tầng có nắp chống bụi, siêu sạch – siêu gọn - Sale: 33,13%

Nếu bếp bạn lúc nào cũng “thiếu chỗ để”, món này là cứu tinh.

• Hai tầng, nắp đóng kín: sạch, không bám bụi, nhìn lúc nào cũng gọn như showroom.

• Dung tích lớn: đựng được cả chồng bát – đĩa – cốc – muỗng.

• Có khay thoát nước: để đồ ẩm ướt cũng không lo tù đọng.

• Thiết kế đẹp: trắng trong, tối giản, phù hợp mọi căn bếp chung cư.

Đang có voucher giảm mạnh, nên chị em đang “ôm cả 2 cái” để phân loại bát đĩa cho tiện.

Nơi mua: Lazada

Kết

Căn bếp đẹp không chỉ để nhìn cho vui. Nó khiến mình muốn nấu hơn, muốn chăm nhà hơn, và… tiết kiệm hơn rất nhiều vì ăn ở nhà thấy ngon và sạch.

5 món trên đều là những sản phẩm vừa xinh – vừa bền – vừa giảm giá sâu đúng dịp, cực hợp để nâng cấp bếp mà không tốn quá nhiều.